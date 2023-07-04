Не переходим границы дозволенного — любовный гороскоп на 5 июля

Наш гороскоп расскажет, как наилучшим образом использовать потенциал этого дня.
Овен
Сегодня Овнам лучше отказаться от рутинного сценария любовной игры и сделать его как можно более необычным, даже если для этого потребуются расходы или придется проявить удвоенную изобретательность. Это особенно важно, если увлекательный роман (или его этап) подходит к своему естественному финалу.
Телец
Сегодня у Тельцов возрастают запросы и амбиции, а желания часто оказываются противоречивыми. Они могут разрываться между тягой к независимости и потребностью быть одним целым с любимым человеком. Многие из них непредсказуемы, экстравагантны и щедры на неожиданные проявления чувств.
Близнецы
Сегодня у Близнецов личная жизнь наберет обороты. Непредвиденный вираж событий добавит их чувствам остроты и усилит желание быть вместе с партнером, невзирая на материальные или иные препятствия. Не стоит строить на этот день точные планы, лучше оставить место для экспромта.
Рак
Сегодня Ракам стоит заранее приготовиться к непредсказуемому повороту событий. Что бы они ни задумали, судьба может распорядиться иначе. В то же время звезды советуют им быть оптимистами, поскольку любые виражи романтической истории, в конечном счете, обещают оказаться к лучшему.
Лев
Сегодня Львам советуют подстраиваться под настроения своего партнера или под общую атмосферу, в которой они оказались вместе с ним. Многим Львам придется мириться с чудачествами партнера. Важно согласовать встречные ожидания и запросы, иначе в отношениях может начать расти напряженность.
Дева
Сегодня Девы склонны увлекаться деталями и могут забыть о том, что лучшее часто враг хорошего. Пытаясь поразить объект симпатий чем-то необыкновенным, они рискуют не получить того результата, на который надеялись — возможно, потому, что будут вынуждены «играть не на своем поле».
Весы
Сегодня Весам звезды обещают не до конца предсказуемый, но в целом удачный фон событий в личной жизни. Свидание не обойдется без неожиданных поворотов, но развитие романа внушит надежду на будущее. Некоторые Весы решатся на отчаянный экспериментальный ход в любви и добавят себе этим волнений.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют помнить, что от любви до ненависти один шаг. Этот день располагает к щедрому и не совсем стандартному проявлению чувств, при котором легко не увидеть границ дозволенного и перейти черту. У любимого человека могут быть капризы или завышенные запросы.
Стрелец
Сегодня Стрельцы в любой ситуации склонны оставаться оптимистами и это помогает им обернуть любой непредвиденный поворот событий на пользу своему роману. Чем больше препятствий на их пути, тем сильнее их азарт, тем больше они хотят сохранить достигнутое или наверстать упущенное.
Козерог
Сегодня Козероги могут совершить неожиданный для себя и своего партнера поступок. Благие намерения при этом будут часто реализовываться в порыве азарта и не самыми подходящими средствами. Стоит подумать, выбирая объекту симпатий подарок: он может оказаться неудачным или запоздалым.
Водолей
Сегодня Водолеи склонны подчиняться исключительно своим собственным импульсам и не всегда видят границы, за которыми их поведение становится несколько «напрягающим». Они способны засыпать партнера дарами и заботой, обрушить на него свою ревность или утомить его своими прихотями.
Рыбы
Сегодня Рыб обстоятельства этого дня могут подтолкнуть к неподходящей тактике в делах сердечных. Даже если она будет им по душе и покажется естественной, в чем-то она пойдет им во вред, например, заставит их пойти наперекор своим собственным планам и принципам. Не стоит предпринимать ничего серьезного.