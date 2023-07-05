Беремся за новые задачи — финансовый гороскоп на 6 июля

Сегодня нам полезно стартовать в чем-то.

Наш гороскоп расскажет, какие влияния могут сказаться на жизни в этот день и как использовать эти энергии наилучшим образом.

Овен

Сегодня Овны могут попасть в неоднозначную ситуацию. При реализации своих планов вы можете столкнуться с сопротивлением влиятельного человека, который может блокировать ваши инициативы. Вы можете развернуть ситуацию в свою пользу, если используете методы тайной дипломатии. Благоприятное время для улучшения условий труда на рабочем месте.

Телец

Сегодня Тельцам советуют отдавать предпочтение в контактах надежным друзьям, которые являются вашими деловыми партнерами. Однако старайтесь дистанцироваться от иностранцев и приезжих. Может усилиться ваш интеллект и умение находить простые и оригинальные решения на, казалось бы, сложные вопросы. Особенно хорошо заниматься планированием.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют не принимать решений о крупных финансовых расходах и воздерживаться от финансовых заимствований. Вопрос сохранения имеющихся у вас финансовых ресурсов может стоять достаточно остро. Строгое соблюдение сроков выполнения дел – вот ключевое условие для успеха этого дня. Хорошо проявят себя ведущие менеджеры и управленцы.

Рак

Сегодня для Раков , плотно завязанных на деловое партнерство и клиентов, этот день может сложиться неблагоприятно. Особенно нежелательно вести переговорный процесс. Предварительные договоренности могут оказаться неожиданно отмененными. Наиболее выгодные направления деятельности будут связаны с дальними поездками, импортно-экспортными операциями, дизайнерской и рекламной деятельностью.

Лев

Сегодня Львам необходимо получить помощь со стороны работодателя в виде льгот или доплат за ваши расходы, и это благоприятный день для обращения к начальству с такого рода просьбами. Хорошее время для урегулирования вопросов, не подлежащих публичной огласке. Уровень доходов может вырасти. Рекомендуется использовать свободные финансовые ресурсы на досрочное погашение кредитов.

Дева

Сегодня для Дев , которые работают с информацией и занимаются торгово-закупочной деятельностью, это прекрасный день. Вы сможете найти интересующие вас сведения и договориться с нужными вам людьми. Общие коллективные вопросы решаются на удивление легко и просто. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.

Весы

Сегодня у Весов отличный день для деловой активности. Для ваших поступков может быть характерна практичность и последовательность. Вероятно, вы будете способны ставить перед собой реалистичные задачи и добиваться успешной их реализации. Независимо от того, какую должность вы занимаете, взаимоотношения с начальством, коллегами и подчиненными будут складываться конструктивно.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется подходить к делам смело и нестандартно. Избегайте рутины, отдавайте предпочтение той работе, которая оставляет вам простор для творчества. Хорошо поработают те, кто имеет свободный график и сам решает, когда и что ему делать. Это удачный день для рекламы и саморекламы. Ваш авторитет в глазах окружающих заметно повысится.

Стрелец

Сегодня Стрельцы , имеющие свой бизнес, смогут использовать этот день для укрепления безопасности бизнеса и страхования от всевозможных рисков. В первую очередь это касается недвижимой собственности. Хорошо покупать или менять кодовые замки в дверях, монтировать сигнализацию и систему видеоконтроля. Можно подавать заявку в банк на получение ипотеки.

Козерог

Сегодня у Козерогов хороший день для профессионального обучения, поездок, контактов и торгово-закупочной деятельности. Самым разумным и выгодным поведением будет настроенность на поиск компромиссов и сотрудничество. Проявляйте гибкость при принятии решений. Гораздо успешнее пойдут дела в рамках партнерского сотрудничества.

Водолей

Сегодня Водолеям рекомендуется активнее сотрудничать с коллегами и подчиненными. От содействия этих людей во многом зависит успех в ваших делах. Сколь бы ни было много работы, не забывайте о качестве и сроках её исполнения. Уделяйте внимание деталям и цените каждую минуту рабочего времени. При этом важно в полной мере использовать имеющиеся в вашем распоряжении технические средства и инструменты.

Рыбы