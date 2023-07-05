Беремся за новые задачи — финансовый гороскоп на 6 июля

Наш гороскоп расскажет, какие влияния могут сказаться на жизни в этот день и как использовать эти энергии наилучшим образом.
Овен
Сегодня Овны могут попасть в неоднозначную ситуацию. При реализации своих планов вы можете столкнуться с сопротивлением влиятельного человека, который может блокировать ваши инициативы. Вы можете развернуть ситуацию в свою пользу, если используете методы тайной дипломатии. Благоприятное время для улучшения условий труда на рабочем месте.
Телец
Сегодня Тельцам советуют отдавать предпочтение в контактах надежным друзьям, которые являются вашими деловыми партнерами. Однако старайтесь дистанцироваться от иностранцев и приезжих. Может усилиться ваш интеллект и умение находить простые и оригинальные решения на, казалось бы, сложные вопросы. Особенно хорошо заниматься планированием.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют не принимать решений о крупных финансовых расходах и воздерживаться от финансовых заимствований. Вопрос сохранения имеющихся у вас финансовых ресурсов может стоять достаточно остро. Строгое соблюдение сроков выполнения дел – вот ключевое условие для успеха этого дня. Хорошо проявят себя ведущие менеджеры и управленцы.
Рак
Сегодня для Раков, плотно завязанных на деловое партнерство и клиентов, этот день может сложиться неблагоприятно. Особенно нежелательно вести переговорный процесс. Предварительные договоренности могут оказаться неожиданно отмененными. Наиболее выгодные направления деятельности будут связаны с дальними поездками, импортно-экспортными операциями, дизайнерской и рекламной деятельностью.
Лев
Сегодня Львам необходимо получить помощь со стороны работодателя в виде льгот или доплат за ваши расходы, и это благоприятный день для обращения к начальству с такого рода просьбами. Хорошее время для урегулирования вопросов, не подлежащих публичной огласке. Уровень доходов может вырасти. Рекомендуется использовать свободные финансовые ресурсы на досрочное погашение кредитов.
Дева
Сегодня для Дев, которые работают с информацией и занимаются торгово-закупочной деятельностью, это прекрасный день. Вы сможете найти интересующие вас сведения и договориться с нужными вам людьми. Общие коллективные вопросы решаются на удивление легко и просто. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.
Весы
Сегодня у Весов отличный день для деловой активности. Для ваших поступков может быть характерна практичность и последовательность. Вероятно, вы будете способны ставить перед собой реалистичные задачи и добиваться успешной их реализации. Независимо от того, какую должность вы занимаете, взаимоотношения с начальством, коллегами и подчиненными будут складываться конструктивно.
Скорпион
Сегодня Скорпионам рекомендуется подходить к делам смело и нестандартно. Избегайте рутины, отдавайте предпочтение той работе, которая оставляет вам простор для творчества. Хорошо поработают те, кто имеет свободный график и сам решает, когда и что ему делать. Это удачный день для рекламы и саморекламы. Ваш авторитет в глазах окружающих заметно повысится.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, имеющие свой бизнес, смогут использовать этот день для укрепления безопасности бизнеса и страхования от всевозможных рисков. В первую очередь это касается недвижимой собственности. Хорошо покупать или менять кодовые замки в дверях, монтировать сигнализацию и систему видеоконтроля. Можно подавать заявку в банк на получение ипотеки.
Козерог
Сегодня у Козерогов хороший день для профессионального обучения, поездок, контактов и торгово-закупочной деятельности. Самым разумным и выгодным поведением будет настроенность на поиск компромиссов и сотрудничество. Проявляйте гибкость при принятии решений. Гораздо успешнее пойдут дела в рамках партнерского сотрудничества.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется активнее сотрудничать с коллегами и подчиненными. От содействия этих людей во многом зависит успех в ваших делах. Сколь бы ни было много работы, не забывайте о качестве и сроках её исполнения. Уделяйте внимание деталям и цените каждую минуту рабочего времени. При этом важно в полной мере использовать имеющиеся в вашем распоряжении технические средства и инструменты.
Рыбы
Сегодня для Рыб эмоциональный подъем вместе с уверенностью в своих силах способны творить чудеса. Можете браться за новые виды деятельности и успешно их осваивать. Например, можно пробовать себя в новых профессиях, принимать участие в творческих конкурсах, кастингах. Правильные решения при отсутствии опыта работы будут находиться сами собой благодаря обострению интуиции.