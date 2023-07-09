Задаем непростые вопросы — любовный гороскоп на 10-16 июля

На этой неделе придется завести сложный разговор.

Овен

Влюбленные Овны могут испытывать эмоциональные сложности в начале и конце недели. Возможно, им придется сменить тактику. Неудачный понедельник (особенно испорченный по собственной вине) способен повлечь за собой неприятности в воскресенье. К счастью, любящий партнер будет готов многое простить.

Телец

На этой неделе в любовных отношениях Тельцов что-то изменится, но это вряд ли будут их собственные чувства. Многие Тельцы продолжат держаться за сложившийся формат романа, а новшества будут принадлежать партнеру. Однако его поведение будет вполне разумным и Тельцам придется с ним согласиться.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов появится больше поводов для разговоров с объектом симпатий. Может возрасти и число житейских хлопот, мешающих непрерывному общению, но многим Близнецам повезет найти бесперебойный канал связи. Самым подходящим днем для свидания или тесного контакта обещает стать пятница.

Рак

События этой недели способны привести влюбленных Раков к временному эмоциональному выгоранию, которое может оказаться более заметным в воскресенье. Даже если они безумно увлечены и не мыслят себе жизни без объекта своих чувств, им может недоставать энергии для полноценного романтического уик-энда.

Лев

В начале этой недели Львы могут столкнуться в своей личной жизни с помехой житейского или психологического толка. Подходящим днем для романтической встречи станет пятница с бонусом в виде утра субботы. Звезды советуют использовать этот интервал, так как воскресенье может вновь создать препятствия.

Дева

На этой неделе Девы станут более страстными, активными и предприимчивыми, но в личной жизни путь к инициативе им может быть неожиданно закрыт. Возможно, в силу вступят не зависящие от них обстоятельства. Не исключены помехи в виде отсутствия, равнодушия, лицемерия или скрытности любимого человека.

Весы

Весам на этой неделе важно верить в любовь и ценить хорошие стороны своего романа, они остаются в силе даже на фоне новых обстоятельств. Не стоит подозревать партнера в нелюбви, если он повел себя иначе: скорее всего, тому есть чисто «технические» причины. Для свидания предпочтительнее пятница.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы начнут вести себя в личных отношениях по-другому. Их поступки станут более прагматичными и взвешенными, не исключены новые нотки придирчивости, скепсиса или мелочности. Их партнеров, настроенных на продолжение недавнего сценария общения, это может озадачить и разочаровать.

Стрелец

На этой неделе судьба закрывает перед Стрельцами одни возможности в личной жизни, зато открывает другие. И хотя о полной свободе действий большинству представителей знака придется только мечтать, реальное положение дел в их любовных отношениях будет не таким уж безнадежным. Удачный день — пятница.

Козерог

На этой неделе влюбленные Козероги попытаются вести себя более сдержанно и здраво, но их чувства могут оказаться сильнее доводов разума. Несмотря на появившуюся возможность поступать иначе, многие Козероги продолжат искать ярких приключений на краю пропасти, если не в действиях, то в своих мыслях.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут заметить новые штрихи в поведении любимого человека, но радикальной перемены в его чувствах им ждать не стоит. Если он пытался манипулировать их чувствами, разыгрывая то любовную комедию, то любовную трагедию, то будет пробовать делать это и впредь, в чуть ином стиле.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут столкнуться с новой активностью партнера или поклонника, но она не всегда будет давать ответы на все их невысказанные вопросы. Мелкие противоречия в чужом поведении могут оставаться основной причиной их тайного недоверия. Возможно, необходимую ясность внесет воскресенье.