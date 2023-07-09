Настраиваемся побеждать — финансовый гороскоп на 10-16 июля

На этой неделе звезды будут помогать нам в рабочих вопросах.

Овен

В первой половине недели Овны могут не рассчитать своих сил и переоценить свои возможности. В итоге завышенные ожидания могут не оправдаться. Основной проблемой этих дней могут стать напряженные отношения в трудовом коллективе. Старайтесь не ввязываться в обсуждение посторонних вопросов и не доверяйте никому свои секреты, избегайте сплетен, слухов и любой закулисной деятельности. Успех сопутствует тем, кто занимается спокойной сосредоточенной работой в обстановке тишины и уединения. Вам могут открыться некие тайные обстоятельства, которые были недоступны для вас прежде. Понимание скрытых пружин, которые приводят в движение события, поможет вам. Хорошие доходы получат те, кто работает на дому или в семейном бизнесе. Во второй половине недели у располагающих ресурсом недвижимости Овнов могут вырасти доходы. Например, это хорошее время для оформления договора на аренду. Звезды советуют вам делать закупки строительных и отделочных материалов.

Телец

В первой половине недели Тельцы могут почувствовать устойчивую тенденцию к улучшению в делах. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить взаимопонимание с людьми. Торговцы смогут отметить ускорение товарно-денежного оборота и, соответственно, увеличение прибыли. Успешно проходят учебные занятия по повышению квалификации. Активизируются деловые поездки и встречи. Хорошее время для транспорта, торговли, посредничества и консультаций. В коллективной работе полагайтесь на поддержку коллег из числа друзей и единомышленников. Благодаря им вы сможете обзавестись новыми полезными знакомствами. Хорошо пойдет учеба и торговля. Во второй половине недели вы можете быть настолько обаятельны и тактичны к окружающим людям, что многие вопросы удастся решить исключительно дипломатическими методами. Звезды советуют проявлять инициативу при установлении деловых контактов. Не ждите, когда к вам придут или позвонят — действуйте сами как можно активнее.

Близнецы

В первой половине недели перед Близнецами могут открыться новые возможности для профессионального и карьерного роста. Благодаря возросшей практичности вы сумеете увидеть свою выгоду в любой ситуации. Руководители и ведущие менеджеры примут единственно верные управленческие решения. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством. В этот период особенно результативными могут быть те, кто сохраняет стабильность и действует последовательно. Не рекомендуется менять сложившийся стиль работы. Самая эффективная тактика – действовать по заранее намеченному плану и стараться последовательно добиваться поставленных целей. Во второй половине недели вам могут предложить дополнительную работу помимо основной. Это может быть подработка на полставки или по совместительству. В балансе вашего бюджета может появиться новая статья доходов. Решайте вопросы по мере их поступления.

Рак

В первой половине недели Раки могут почувствовать в себе большие силы. Энергетический подъем может способствовать расширению планов. Настало время расширить свой кругозор и поискать новые перспективные направления. Звезды советуют вам действовать инициативно. Смелость и экспансия – вот что принесет вам успех. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию, дизайнерским студиям и юридическим делам. Многие из вас получат хорошие новости издалека. Активизируется деловая переписка. Вторая половина недели может стать временем удачных инициатив. У вас могут возникать интересные и весьма перспективные идеи по поводу развития бизнеса. Обязательно посоветуйтесь с друзьями относительно своих начинаний. Звезды советуют вам попытаться заглянуть чуть дальше текущих каждодневных проблем. Не отказывайтесь от выполнения общественной работы и участия в коллективных проектах. Планы, составленные в эти дни, имеют все шансы на реализацию.

Лев

В первой половине недели Львы, имеющие свой бизнес, смогут приумножить финансовые накопления на своих банковских счетах. Это хорошее время для размещения депозитного вклада и проведения разного рода финансовых операций. Деньги не любят шума, поэтому рекомендуется не афишировать на публике свои намерения и планы. Успех ждет тех, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения. Во второй половине недели вам может поступать ценная информация, благодаря которой вы сможете составить правильное представление о состоянии дел. Поэтому принимаемые вами решения могут быть результативнее. Благоприятное время для тех, кто работает в непосредственном контакте с вышестоящим руководством. Ваши отношения станут более доброжелательными и доверительными. Возможно, вам будет дано ответственное поручение.

Дева

В первой половине недели звезды советуют Девам активизировать усилия по укреплению и расширению деловых партнерских связей. Если вы организуете встречу с потенциальным партнером для обсуждения насущных вопросов в неформальной обстановке, то это сделает ваше сотрудничество более дружеским и прочным. Удачно идут переговоры о сотрудничестве – можно подписывать соответствующие соглашения. Планы, составленные на этой неделе, имеют все шансы на реализацию в намеченные сроки. Во второй половине недели удачно пойдут дела у тех, кто связан с научно-исследовательской работой и продвижением на рынок новинок электронной и компьютерной техники. Это прекрасное время для посещения научно-технических выставок, международных конференций и ознакомительных поездок для обмена опытом. Положительный результат принесут усилия по расширению рынка сбыта своих товаров и услуг.

Весы

В первой половине недели у Весов благоприятное время для наведения порядка в повседневных делах. Только благодаря трудолюбию и целеустремленности вы сумеете добиться максимального результата. Успешно выстраивается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Лучше всего сумеют себя проявить руководители и менеджеры. Вы можете вполне положиться на своих подчиненных – они выполнят ваши поручения точно. Главное, что от вас требуется, это не допускать отставания от графика и делать все точно в срок. Если вы подумываете о смене работы, то может появиться вполне приемлемый вариант. Во второй половине недели вы можете с блеском провести давно назревшие реформы и оптимизировать структуру своего бизнеса, чтобы отсечь неэффективные службы без ущерба для общего дела. Рекомендуется проводить кадровые перестановки. Выгодным будет сотрудничество с государственными учреждениями – возможно получение госзаказа.

Скорпион

В первой половине недели у Скорпионов могут сложиться благоприятные условия для роста популярности ваших услуг и вас лично. Самым правильным ходом будет начать рекламную кампанию. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках не только своего города, но и в других регионах. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты. Дальние поездки, равно как участие в выставках и презентациях также будут способствовать развитию вашего бизнеса. Используйте эти дни для профессионального обучения и обмена опытом для повышения квалификации. Вторая половина недели складывается вполне успешно для активизации делового партнерства. Действуйте предельно открыто и обязательно прислушивайтесь к мнению партнеров. Можно вести переговоры и подписывать соглашения с иностранцами и поставщиками из других регионов.

Стрелец

В первой половине недели Стрельцы, склонные к риску, могут добиться успеха в своих делах. Звезды советуют вам сосредоточить усилия на укреплении безопасности бизнеса и страховании имущества. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством, сельским хозяйством. Вопросы по оформлению прав на наследуемое имущество решаются быстро и без бюрократических проволочек. Успешно проходит инвентаризация движимого и недвижимого имущества. Во второй половине недели прекрасное время для склонных к изобретательской и рационализаторской деятельности. Вы сумеете найти интересные технические и инженерные решения, что позволит повысить производительность труда. Успеха добьются те, кто занят в реальном секторе экономики: производстве товаров, добыче полезных ископаемых, ремонтных мастерских. Рабочие могут усовершенствовать навыки работы с инструментом и техническим оборудованием.

Козерог

В первой половине недели Козероги, вероятно, преуспеют в умении находить взаимопонимание с разными людьми и использовать наработанные деловые связи в своих интересах. Этот период может быть наполнен множеством контактов самого разного характера. Прежде всего, вам удастся значительно укрепить свои деловые связи и взаимодействие. Успешно идет информационный обмен и профессиональное обучение. Согласование и визирование документов в официальных инстанциях проходит без задержек. Неделя благоприятна для поездок, консультирования, деловой переписки, торговой и посреднической деятельности. Во второй половине недели успешное время для работающих в сфере бытовых услуг. Количество заказов может существенно вырасти. Кроме того, у вас могут появиться новые постоянные клиенты. Это особенно относится к тем, чья профессия связана с модой, отдыхом и развлечениями.

Водолей

Первая половина недели благоприятствует Водолеям для получения дохода за счет трудолюбия и мастерства. В трудовом коллективе складывается доброжелательная, деловая обстановка. Благодаря практичности и деловой хватке вы прекрасно ориентируетесь в конъюнктуре рынка и действуете сообразно собственной выгоде. Звезды сулят вам рост доходов и выгодные приобретения. Во второй половине недели прекрасное время для подведения итогов в работе. Успех в делах во многом зависит от умения правильно распределить рабочее время и действовать строго по заранее составленному графику. Наведение порядка в документах и при работе с цифрами – одно из первых условий для продуктивной работы офисных служащих. Хорошо пойдут дела у строителей, ремонтников и тех, кто причастен к семейному бизнесу.

Рыбы

В первой половине недели оптимистический взгляд и уверенность в успехе могут сыграть большую роль для успешной деловой активности Рыб. Вы способны внушить окружающим людям доверие и уверенность в успехе начинаний. Звезды советуют вам стараться вместе с инициативой проявить творческий подход. Наиболее успешно неделя пройдет для тех, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений, спорта и сценического искусства. Во второй половине недели специализирующиеся на оптовых торговых операциях сумеют заключить очень выгодные сделки. Успешно проходят деловые контакты, поездки. Список ваших деловых связей может пополниться новыми полезными знакомствами.