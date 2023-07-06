Поднимаем настроение и себе, и партнеру — любовный гороскоп на 7 июля

Наш гороскоп поможет читателям получить общую картину о возможных событиях, эмоциональном состоянии и взаимоотношениях с другими людьми.
Овен
Сегодня у Овнов в бурной личной жизни может наметиться перерыв. Возможно, они сами решат отдохнуть от общения и приключений, но чаще это будет происходить не по их воле. В силу могут вступить внешние обстоятельства, вынуждающие влюбленных временно отдалиться друг от друга даже при взаимной тяге.
Телец
Сегодня Тельцам звезды намекают, что сейчас не время форсировать события, особенно, если отношения в паре накалились до предела и будущее выглядит туманным. Самым мудрым решением будет сбавить темп и подождать, пока ситуация не начнет меняться, например, пока партнер не изменит свое поведение.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день складывается неблагоприятно для карьеры. Возможно, вы будете стремиться к самостоятельному инициативному поведению. Однако это может не понравиться вашему начальству. Особенно это относится к тем, у кого непосредственным начальником является женщина. Старайтесь ориентировать себя на безусловное исполнение приказов и распоряжений вышестоящего руководства.
Рак
Сегодня Раки являются одновременно идеалистами и реалистами. Они надеются на лучшее, но при этом не строят воздушных замков и стараются действовать по какому-то плану. Но повышенные чувствительность и мнительность все же могут сыграть с ними шутку. Им стоит быть увереннее в себе.
Лев
Сегодня Львы могут обнаружить, что больше не готовы вести в любовном танце, активно демонстрировать романтический кураж в отношениях с партнером или изобретательно бороться за его сердце с соперниками. Многие Львы станут эмоциональнее, могут скрывать за внешней бравадой сомнения и опасения.
Дева
Сегодня Девам придется стать в общении с партнером тонкими психологами и в большинстве случаев они справятся с этой задачей. Многим Девам придется выступить в роли терпеливого понимающего слушателя чужих эмоциональных повествований или превратиться в телепата, угадывающего чужие мысли.
Весы
Сегодня Весам обстоятельства могут помешать оставаться в приятном обществе своей пассии и наслаждаться взаимностью чувств. Если встреча состоится, между влюбленными может не быть полной откровенности. У партнера могут меняться планы или иметься секреты, о которых он не хочет говорить открыто.
Скорпион
Сегодня Скорпионам интуиция подсказывает наиболее подходящий путь в делах сердечных, медленный, но верный. Многие Скорпионы начнут терять интерес к недавней роли, в которой им было неуютно. Наиболее гармоничным и доверительным окажется общение между давними партнерами с солидным жизненным опытом.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день способен погрузить в уныние или в сомнения, помешать их свиданию с пассией или лишить их недавней свободы маневра. Скучая по любимому человеку, они могут пасть духом. Им важно помнить, что любовь не зависит от обстоятельств и если они меняются, это зачем-то нужно.
Козерог
Сегодня Козерогам важно бороться с негативными эмоциями, они — главное препятствие к приятному общению с любимым человеком. Если вы не в духе, избегайте поспешности. Вначале сбросьте с себя гнет дурных мыслей и лишь потом вступайте в тесный контакт, иначе ваше настроение передастся партнеру.
Водолей
Сегодня Водолеи способны медленнее реагировать на жесты внимания со стороны своей пассии и даже забыть о данном ей обещании. Возможно, им станет неинтересна игра, которая еще вчера их искренне увлекала. Они могут не заметить, что у самолюбивого партнера их поведение вызывает недоумение и обиду.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут намеренно или неосознанно держать дистанцию в общении с любимым человеком, однако в их планы не будет входить возведение непреодолимых барьеров и обрыв контакта. Важно не перестараться при охране своих границ, иначе мнительный партнер может решить, что его общество неугодно.