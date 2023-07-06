Нейтрально для стрижки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Поднимаем настроение и себе, и партнеру — любовный гороскоп на 7 июля

6 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня важно быть настроенным на позитив.

Поднимаем настроение и себе, и партнеру — любовный гороскоп на 7 июля
Фото: m.fotostrana.ru

Наш гороскоп поможет читателям получить общую картину о возможных событиях, эмоциональном состоянии и взаимоотношениях с другими людьми.

Овен

Сегодня у Овнов в бурной личной жизни может наметиться перерыв. Возможно, они сами решат отдохнуть от общения и приключений, но чаще это будет происходить не по их воле. В силу могут вступить внешние обстоятельства, вынуждающие влюбленных временно отдалиться друг от друга даже при взаимной тяге.

Телец

Сегодня Тельцам звезды намекают, что сейчас не время форсировать события, особенно, если отношения в паре накалились до предела и будущее выглядит туманным. Самым мудрым решением будет сбавить темп и подождать, пока ситуация не начнет меняться, например, пока партнер не изменит свое поведение.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день складывается неблагоприятно для карьеры. Возможно, вы будете стремиться к самостоятельному инициативному поведению. Однако это может не понравиться вашему начальству. Особенно это относится к тем, у кого непосредственным начальником является женщина. Старайтесь ориентировать себя на безусловное исполнение приказов и распоряжений вышестоящего руководства.

Рак

Сегодня Раки являются одновременно идеалистами и реалистами. Они надеются на лучшее, но при этом не строят воздушных замков и стараются действовать по какому-то плану. Но повышенные чувствительность и мнительность все же могут сыграть с ними шутку. Им стоит быть увереннее в себе.

Лев

Сегодня Львы могут обнаружить, что больше не готовы вести в любовном танце, активно демонстрировать романтический кураж в отношениях с партнером или изобретательно бороться за его сердце с соперниками. Многие Львы станут эмоциональнее, могут скрывать за внешней бравадой сомнения и опасения.

Дева

Сегодня Девам придется стать в общении с партнером тонкими психологами и в большинстве случаев они справятся с этой задачей. Многим Девам придется выступить в роли терпеливого понимающего слушателя чужих эмоциональных повествований или превратиться в телепата, угадывающего чужие мысли.

Весы

Сегодня Весам обстоятельства могут помешать оставаться в приятном обществе своей пассии и наслаждаться взаимностью чувств. Если встреча состоится, между влюбленными может не быть полной откровенности. У партнера могут меняться планы или иметься секреты, о которых он не хочет говорить открыто.

Скорпион

Сегодня Скорпионам интуиция подсказывает наиболее подходящий путь в делах сердечных, медленный, но верный. Многие Скорпионы начнут терять интерес к недавней роли, в которой им было неуютно. Наиболее гармоничным и доверительным окажется общение между давними партнерами с солидным жизненным опытом.

Стрелец

Сегодня Стрельцов день способен погрузить в уныние или в сомнения, помешать их свиданию с пассией или лишить их недавней свободы маневра. Скучая по любимому человеку, они могут пасть духом. Им важно помнить, что любовь не зависит от обстоятельств и если они меняются, это зачем-то нужно.

Козерог

Сегодня Козерогам важно бороться с негативными эмоциями, они — главное препятствие к приятному общению с любимым человеком. Если вы не в духе, избегайте поспешности. Вначале сбросьте с себя гнет дурных мыслей и лишь потом вступайте в тесный контакт, иначе ваше настроение передастся партнеру.

Водолей

Сегодня Водолеи способны медленнее реагировать на жесты внимания со стороны своей пассии и даже забыть о данном ей обещании. Возможно, им станет неинтересна игра, которая еще вчера их искренне увлекала. Они могут не заметить, что у самолюбивого партнера их поведение вызывает недоумение и обиду.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут намеренно или неосознанно держать дистанцию в общении с любимым человеком, однако в их планы не будет входить возведение непреодолимых барьеров и обрыв контакта. Важно не перестараться при охране своих границ, иначе мнительный партнер может решить, что его общество неугодно.
Рамблер: последние новостиЧто будет, если не взять фамилию мужа после свадьбыЛюбовный гороскоп на 7 июля 2023 года для каждого знакаГороскоп на 7 июля 2023 года — Рамблер/гороскопы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Давим на тормоз — гороскоп на 7 июля
Давим на тормоз — гороскоп на 7 июля
Гороскопы
Относимся к делу с любовью — финансовый гороскоп на 7 июля
Относимся к делу с любовью — финансовый гороскоп на 7 июля
Зодиак
С мужчинами каких знаков зодиака чувствуешь себя как за каменной стеной
С мужчинами каких знаков зодиака чувствуешь себя как за каменной стеной
Зодиак
Назван самый безумный знак зодиака
Назван самый безумный знак зодиака
Зодиак
Задевают нимбом потолок: 3 знака зодиака, которые уверены в своей безгрешности
Задевают нимбом потолок: 3 знака зодиака, которые уверены в своей безгрешности
Народные приметы
Приметы на 7 июля 2023 года: что нельзя делать в день Иван Купала
Приметы на 7 июля 2023 года: что нельзя делать в день Иван Купала
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Нумерология
Нумерологи сообщили об ангельском символе в дате 7 июля: удача уже в руках
Нумерологи сообщили об ангельском символе в дате 7 июля: удача уже в руках
Гадания
Что будет, если не взять фамилию мужа после свадьбы
Что будет, если не взять фамилию мужа после свадьбы
Зодиак
5 знаков зодиака со взрывным характером, от которых лучше держаться подальше
5 знаков зодиака со взрывным характером, от которых лучше держаться подальше
[object Object][object Object]