Проявляем свои лучшие качества — гороскоп на 10-16 июля

На этой неделе на небе формируются три значимых планетных аспекта.

10 июля трин Меркурий-Нептун. Этот аспект связан с изящной словесностью, поэзией. В общении людей могут проявиться мягкие манеры, доброта и милосердие. Может быть проявлена готовность помогать бескорыстно другим людям, утешать и успокаивать их. Может пробудиться интерес к искусствам, таким как живопись, музыка, пение. Успешно идет овладение иностранными языками. Повышается интерес к культурным ценностям и к религии.

10-11 июля оппозиция Меркурий-Плутон — этот аспект связан с психологической проницательностью и силой мысли. Несмотря на напряженный характер аспекта, он, тем не менее, способствует усилению интеллектуальной активности. Разница с гармоничным аспектом проявляется в склонности к критическому мышлению, когда человек подмечает только негативные моменты и не способен видеть позитивные. Это делает человека брюзгой, критиканом и пессимистом.

14-15 июля секстиль Солнце-Уран — этот аспект является символом свободы и творчества личности. Под его влиянием усиливается потребность вырваться из ограничивающих факторов обязательств и ответственности с тем, чтобы иметь возможность свободно раскрыть свою натуру в каком-нибудь творчестве. Поскольку аспект гармоничный, он будет уберегать человека от противоправных и откровенно дурных поступков. И личная свобода может быть получена не абсолютная, а весьма дозированная. Прекрасное время для конкурентных видов деятельности, участия в творческих конкурсах и спортивных состязаниях.

Овен

Овнам на этой неделе, вероятно, удастся восстановить отношения с теми родственниками и членами семьи, с которыми не было должного взаимопонимания. В целом отношения с окружающими людьми будут складываться доброжелательно, гармонично. Поэтому ваш дом могут посетить желанные гости или вас самих пригласят в гости. Это одна из тех редких недель, когда вам будет всюду одинаково приятно находиться: дома, с близкими людьми и в уединении. В любом состоянии вы будете находить себе позитив. Возможно, вы не только будете востребованы своим кругом общения, но и сами сможете успешно решить некоторые свои проблемы с их помощью. Это удачное время для восполнения пробелов в знаниях и новых знакомств. Вторая половина недели благоприятствует для приобретения бытовой техники и украшений для дома. У вас будет достаточное количество денег, чтобы купить вещи, благодаря которым условия вашего проживания станут более комфортными.

Телец

На этой неделе звезды советуют Тельцам сосредоточить внимание на учебе, контактах и на обустройстве своего жилища. Причем тема жилища является основной, центральной. Возможно, вам поступит информация от друзей или знакомых, которая вас заинтересует. Например, вы побываете в гостях у кого-то из друзей, и вам понравится, как там сделан ремонт или как квартира обставлена мебелью. Под впечатлением от увиденного вы захотите сделать нечто подобное у себя. Видимо, вам придется забыть о развлечениях и сосредоточиться на решении материальных вопросов. В это время вы будете способны успешно решать любые практические вопросы. Причем будете подходить к любой работе творчески, браться за дела увлеченно, с фантазией. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто решил сменить свой имидж. Возможно, вас давно что-то не устраивало в вашей внешности и только теперь вы внутренне созреете для того, чтобы что-то поменять. Эксперименты со сменой прически, цвета волос и стиля одежды будут удачными.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут проявить свои таланты в деловой активности. Это время людей творческих, увлеченных, находящихся в поиске себя и своего места на жизненном пути. Даже если вы очень занятой человек на работе или в семье, все равно найдите время для того, чтобы заняться любимым делом, своим хобби. Другое направление этой недели, когда у вас все будет получаться удачно, связано с карьерой и деньгами. Вам может поступить предложение занять более высокую должность. Вы справитесь со всеми делами, которые планировали. Благодаря внимательному, тактичному и психологически тонко выверенному общению с окружающими людьми вы сможете окружить себя их симпатиями. Вторая половина недели благоприятствует духовным практикам в обстановке тишины и умиротворения. Это хорошее время для обретения душевного равновесия и физического отдыха. На выходных сходите в сауну или проведите какое-то время в лесу, на природе в одиночестве.

Рак

Ракам на этой неделе удастся восполнить пробелы в знаниях и расширить уровень своего кругозора. Лучше всего это сделать во время поездки, путешествия, знакомства с иными культурными традициями, а также при общении с людьми, из других стран и регионов. Если вы сидите дома и никуда не ездите, то интернет-серфинг и общение в интернете способно во многом дать вам подобные впечатления. Первая половина недели благоприятствует Ракам, живущим в одиночестве, без семьи и детей. Вам будет комфортно ощущать себя в спокойной уединенной домашней обстановке, когда никто не беспокоит и не тревожит. Это время обретения внутренней душевной гармонии и ощущения единства со своим домом, жилищем. Хорошо провести это время в каком-нибудь отдаленном санатории или базе отдыха в сосновом бору у лесного озера. Возможно, вы уже достаточно душевно отдохнете в начале недели, чтобы почувствовать потребность в новых впечатлениях во второй половине недели.

Лев

Львам на этой неделе можно не ставить перед собой каких-то напряженных задач и сроков. Достаточно будет плыть по течению реки жизни и решать вопросы по мере их поступления. Такой стиль позволит вам добиться большего и при этом сохранить свое душевное равновесие. Усиливается ваш интерес к эзотерическим знаниям и всему таинственному. Во многом это будет связано с проявлением в вашей жизни странных и загадочных явлений, ярких сновидений, предсказаний, предчувствий, которые исполняются. Ваши экстрасенсорные способности могут усиливаться (особенно это касается дара предвидения), и вы это почувствуете. Вторая половина недели улучшит ваши шансы для достижения поставленных целей. Главное, чтобы у вас была четко сформулированная цель, которую вы стремитесь достигнуть – и тогда внешние обстоятельства будут помогать вам в этом. Не исключено, что у вас появится тайный покровитель, который будет оказывать вам протекцию.

Дева

Девам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на исполнении своих планов и прилагать к этому максимум усилий. Именно сейчас начнут успешно решаться многие ваши дела, которые раньше не удавалось сдвинуть с мертвой точки. Внешние обстоятельства будут благоприятствовать вам. Это хорошее время для посещения увеселительных мероприятий, дружеских вечеринок, клубов по интересам типа фитнеса или общества любителей животных. Это время подарков и приятных сюрпризов, исполнения заветных желаний. Для реализации некоторых своих планов вам не придется прикладывать усилий – многое к вам придет само собой, как по волшебству. Вторая половина недели благоприятствует интенсивному общению в интернете, на форумах и в социальных сетях. Если вам не хватает общения в реальной жизни или вы ищете свою вторую половинку, то зарегистрируйтесь на сайте знакомств или на любом творческом сайте, где есть возможность для общения между участниками – наверняка это поможет вам найти интересных людей.

Весы

Удачное стечение обстоятельств будет сопутствовать Весам на этой неделе в решении любых вопросов, которые вы ставите своей целью. Например, безработные могут в эти дни найти работу, которая бы соответствовала вашим запросам как с точки зрения условий работы, так и с точки зрения профессионального статуса. Хорошее время для перемен в карьере. Можно вносить коррективы в свои прежние жизненные цели. Вторая половина недели складывается более динамично. В это время усиливается ваша тяга к острым впечатлениям на грани фола. Вы можете привлечь к себе внимание представителей противоположного пола, возможно, занимающих более высокое по статусу положение. При соответствующих предпосылках не исключено начало служебного романа с вашим непосредственным начальником по работе.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе будет благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с учебой и дальними поездками. Если это время застало вас в туристической поездке, то там вы можете получить много впечатлений и познакомитесь с новыми друзьями. В любых делах, за которые вы бы ни взялись, вы будете чувствовать поддержку окружающих людей. Студенческая жизнь будет наполнена приятными впечатлениями. У вас будут прекрасные отношения с преподавателями, вы сможете закрыть все хвосты задолженностей по учебе, и вдобавок будете пребывать в состоянии влюбленности. В первой половине недели рекомендуется больше времени уделять творчеству и личностному развитию. В это время вы будете очень любознательными, усилится потребность в новых знаниях и впечатлениях. Поэтому очень хорошо заниматься учебой. Либо побродите по интернету, по разным его сайтам – там вы найдете ответы на многие вопросы, которые вам сейчас интересны.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели могут происходить стрессовые события, связанные с финансами. Возможно, вам потребуется срочно найти деньги, и вы будете этим обеспокоены. Но этот вопрос может быстро и благополучно решиться. Хорошее время для проведения расследований, разбирательств, раскрытия секретов и тайн. Эта неделя может быть связана с положительными переменами в семейной жизни. Возможно, случай предоставит вам возможность сравнить свою семейную жизнь с другими семейными парами. Иногда это бывает полезно. Тогда вы начинаете больше ценить то, что имеете. Вторая половина недели благоприятствует лечебно-профилактическим мероприятиям. Посещайте бассейн, сауну, ходите на занятия в фитнес-клубе, занимайтесь в тренажерном зале. Стремление к идеальным пропорциям тела – бесконечно, но вы сумеете сделать несколько шагов в правильном направлении.

Козерог

Козероги на этой неделе смогут найти полное взаимопонимание в партнерстве. Это относится как к деловому партнерству, так и к супружеским отношениям. Если у вас прежде были острые разногласия с мужем или женой, то в первой половине недели вам удастся прийти к компромиссу. Другие позитивные темы недели, на которых звезды советуют сосредоточиться и которые будут успешно реализованы – здоровье и наведение порядка в делах. В первой половине недели звезды советуют подумать над тем, как сделать домашний труд более удобным и комфортным. Наведение порядка в доме будет доставлять вам удовольствие, если большую часть работы удастся переложить «на плечи» бытовой техники. Вторая половина недели принесет расцвет в романтические и супружеские отношения. Тем, кто давно встречается, захочется официально оформить свои отношения. Возможно, вы услышите предложение руки и сердца.

Водолей

У Водолеев текущая неделя складывается благоприятно для решения материальных вопросов. Ожидаются финансовые поступления, и вы можете купить необходимые вам вещи или воспользоваться услугами. В частности вы можете отремонтировать бытовую технику, до которой раньше не доходили руки или купить ей на замену новую технику. Безработным имеет смысл усилить поиски работы – шансы на успех в этом сейчас возрастают. Хорошее время для романтического знакомства во время поездки. Если у вас уже есть любимый человек, то ваши отношения будут развиваться очень гармонично. Вы можете получить в подарок ювелирное украшение. Вторая половина недели может плавно переключить ваше внимание на темы отношений в семье, с близкими родственниками. Это хорошее время для совместной работы всей семьей над благоустройством жилищных условий. Можно проводить косметический ремонт или делать генеральную уборку в квартире.

Рыбы

У Рыб эта неделя благоприятствует любви и творчеству. Вам может казаться, что перед вами сейчас открываются широкие и радужные перспективы. И во многом это действительно так. Влюбленные могут переживать пору расцвета своих чувств. Вас могут ожидать любовные признания, подарки, отдых, развлечения и все то, что наполняет жизнь радостными впечатлениями. Можно посещать концертные и театральные залы, танцплощадки. Хорошо запланировать на этой неделе поход с детьми в цирк или зоопарк. В семейной жизни также все складывается благополучно. Обстоятельства складываются удачно для получения ипотечного кредита под покупку жилья. Даже если такая крупная покупка остается в мечтах, тем не менее, сосредоточьте внимание на улучшении своих жилищных условий. Всегда есть возможность сделать свои бытовые условия более уютными и комфортными. Не исключено, что вам помогут материально близкие родственники.