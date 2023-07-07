Не тратим ни рубля — финансовый гороскоп на 8 июля

Сегодня стоит держать кошелек закрытым.

Наш гороскоп расскажет, что можно ожидать и какие действия принять в своей жизни 8 июля.

Овен

Сегодня Овнам способны навредить они сами. Ваше инициативное поведение может привести к тому, что дела пойдут гораздо хуже, чем если бы вы совсем не вмешивались в них. Лучше всего решать вопросы в дежурном порядке по мере их поступления. Старайтесь снизить личную активность в первой половине дня и наиболее важные дела отложить на конец рабочего дня.

Телец

Сегодня у Тельцов очень интенсивный и нервный в информационном плане день. К вам может поступать самая разная информация, которую необходимо проверять на степень достоверности. Звезды предостерегают вас от излишней доверчивости и поспешности в принятии решений. Старайтесь не контактировать с агрессивными людьми и берегите себя от стрессовых ситуаций.

Близнецы

Сегодня для Близнецов день складывается неблагоприятно для финансов. Чтобы минимизировать неприятности в делах, звезды советуют вам уклоняться от работы в составе группы. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций в коллективные проекты. Работа в составе группы единомышленников способна стать катализатором напряженности и привести вас к убыткам.

Рак

Сегодня Ракам , ориентированным на карьерный рост, возможно, придется поступать вопреки своим личным желаниям. Попытка громко заявить о себе может привести к эффекту, обратному тому, на который вы рассчитываете. Ваши инициативы не найдут понимания и поддержки у вышестоящего начальства. Приучайте себя на сегодня к мысли о том, что в первом приоритете для вас остаются приказы и распоряжения начальства.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют отказаться от любых видов тайной или неофициальной деятельности. Попытка бизнесменов увести часть доходов от налогообложения может привести к неприятностям с представителями фискальной службы. Держитесь подальше от ситуаций, связанных с необходимостью искать обходные пути в своей работе. Своевременно оплачивайте счета на погашение кредитов.

Дева

Сегодня для Дев весьма неспокойно может сложиться этот день. Неприятности могут подстерегать вас в сфере инвестиционной и финансовой деятельности. Поиски деловых людей, готовых заинтересоваться вашими проектами и вложить в них свои деньги, вряд ли увенчаются успехом. Плановые работы, возможно, придется отложить из-за внезапно изменившихся обстоятельств.

Весы

Сегодня Весам звезды не советуют полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. Заключенные ранее договоренности могут быть нарушены по независящим от вас причинам. Неблагоприятное время для ведения переговоров и подписания важных документов. Ищите опору в доброжелательных отношениях с коллегами и подчиненными. При этом очень важно ценить свое рабочее время.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют не принимать слишком близко к сердцу сложности рабочих моментов при выполнении текущих служебных обязанностей. В противном случае вы можете спровоцировать внезапное обострение конфликта в трудовом коллективе. Не лучший день для служебных командировок. Отдавайте предпочтение не слишком сложной и трудоемкой работе, поскольку иначе вам может не хватить квалификации.

Стрелец

Сегодня Стрельцов звезды предостерегают от втягивания в финансовые авантюры. Желание заработать большие и легкие деньги может привести вас к обратному результату. Более того, если вы вложите деньги в высокодоходные инвестиционные фонды или сделаете оптовую закупку товара, то рискуете потерять свои сбережения. В этот день не рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах.

Козерог

Сегодня Козерогам , имеющим неурегулированные проблемы юридического характера, придется трудно. Судебные заседания или консультации с адвокатом могут привести к ухудшению ваших позиций. Воздержитесь от публичных заявлений – ваша деловая репутация может пострадать. Сосредоточьтесь на текущих делах и не начинайте пока новых проектов.

Водолей

Сегодня Водолеев могут отвлечь от выполнения текущей работы и привести к срыву сроков множество посторонних контактов. Затруднена работа с информацией у офисных служащих. Звезды советуют вам не торопиться и стараться сохранять эмоциональное спокойствие. По мере возможности старайтесь воздерживаться от подготовки отчетной документации — здесь велики риски допустить ошибку.

Рыбы