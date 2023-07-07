Выражаем свои тонкие чувства — любовный гороскоп на 8 июля

Наш гороскоп расскажет, какие события и энергетика ожидаются в этот день, а также каким образом каждому знаку следует взаимодействовать с окружающим миром, чтобы достичь успеха и гармонии.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что лучше не организовывать активных мероприятий и не спешить с новой романтической инициативой. Общение в эти сутки требует интимной атмосферы и тонкой душевной сонастройки. Праздничным фейерверкам стоит предпочесть пребывание дома или в тихом месте.
Телец
Сегодня Тельцам лучше исходить в своих планах из эмоционального градуса отношений. Если в них царит напряженность, лучше продлить паузу и ждать нового виража событий. В случае согласия это прекрасный день для доверительного общения, совместных мечтаний или трогательных воспоминаний.
Близнецы
Сегодня Близнецы сентиментальны, не всегда последовательны и склонны к самообману. Под влиянием настроения они способны отправить объекту своих симпатий красноречивое послание, в котором слишком поддаются эмоциям. День хорош для общения дружной пары, но не очень подходит для старта нового романа.
Рак
Сегодня Раки очаровывают своих возлюбленных личными талантами, красноречием, воображением и проницательностью. Им важно общаться с реальным человеком, а не с персонажем своего виртуального мира, иначе они рискуют говорить сами с собой и создать у партнера впечатление человека «не от мира сего».
Лев
Сегодня Львы готовы переступить через свою гордость и поведать любимому человеку некую тайну, поэтому жаждут быть услышанными и понятыми. Некоторые Львы не решатся раскрыть душу сами, но попытаются вывести на откровенность партнера. Возможно, будут обсуждаться весьма интимные тонкие подробности.
Дева
Сегодня Девы расположены к доверительному общению с близким человеком и это взаимно. Трудности взаимопонимания могут возникнуть в неподходящей атмосфере. Постарайтесь выбрать для разговора удачную обстановку, в которой сможете дать волю не только словам, но и самым сокровенным эмоциям.
Весы
Сегодня для Весов и их любовных игр звезды создают не лучшие условия. Не исключено, что представителям этого знака придется отложить романтическое свидание или частично разочароваться в своих ожиданиях. Не все будет ясно. Возможно, события дня будут намеком на плавный переход отношений в другую фазу.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов многое решает интуиция. К счастью, чутье их не подведет, особенно в общении: они найдут в разговоре с любимым человеком нужные слова или выберут подходящий момент для того, чтобы красноречиво помолчать. Хорошей идеей может стать обмен музыкальными посланиями.
Стрелец
Сегодня Стрельцам предстоит пережить еще один день сомнений, иллюзий или плохого настроения. Планировать на эти сутки свидание звезды не советуют, так как оно может сорваться или разочаровать. Возможно, встрече помешают домашние обстоятельства или внутренние психологические причины.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит уходить от общения с партнером, иначе тот может решить, что в его обществе больше не нуждаются. Доверительный разговор — прекрасный способ развеять подозрения и опасения, обсудить важную для обоих тему или затронуть тонкий психологический аспект отношений.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют не проявлять в личной жизни излишней активности, так как она может оказаться запоздалой. Это не лучший момент для новой инициативы, а также для обсуждения важных тем. Общение может быть недостаточно откровенным, полным намеков. Поведение партнера может меняться.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит пропускать подходящий момент для доверительного общения с любимым человеком. Это день взаимопонимания на интуитивном уровне, но и слова не будут лишними, сегодня ими можно выразить самые сокровенные и тонкие чувства. Если беседу предлагает партнер, постарайтесь не медлить с ответом.