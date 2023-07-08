Удачно для стрижки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Справимся с задачей любого калибра — финансовый гороскоп на 9 июля

8 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам не по чем проблемы на работе или в финансах — мы преодолеем все.

Справимся с задачей любого калибра — финансовый гороскоп на 9 июля
Фото: rutube.ru

Наш гороскоп поможет вам получить представление о том, каким образом вы можете использовать энергию дня для достижения своих целей и обретения гармонии.

Овен

Сегодня Овнам следует иметь в виду, что успех в делах может сопутствовать только в том случае, если будет занята активная позиция. Вы вполне удачно проявите себя в бизнесе, имеющем отношение к моде, развлечениям, отдыху и искусствам. Могут вырасти продажи предметов роскоши, антиквариата, ювелирных украшений. Старайтесь подходить творчески и не стандартно к любой работе.

Телец

Сегодня Тельцов день располагает к успешному решению проблем, связанных с недвижимым имуществом. Речь идет о поиске и оформлении помещения в аренду, а также о вопросах обмена, купли и продаже недвижимости. Старайтесь действовать в тайне, не афишируя на публике свои истинные намерения. Строителям рекомендуется передавать заказчику готовые объекты.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют активно включаться в коллективную работу. Это может быть подготовка и проведение собраний акционеров, встреч с единомышленниками для обсуждения перспектив развития бизнеса, профсоюзная деятельность. Удачно проходят поездки и деловые свидания. Прежде чем приступать к серьезному делу следует всесторонне его изучить.

Рак

Сегодня у Раков этот день может сложиться исключительно удачно для деловой активности. У вас будет достаточно энергии и трудолюбия, чтобы справиться с большим объемом работы. Вы сможете значительно повысить уровень профессионального мастерства. Доходы имеют тенденцию к росту вместе с ростом производительности труда. Отношения с начальством складываются доброжелательные.

Лев

Сегодня для Львов, имеющих масштабные планы в бизнесе и настроенных на самостоятельное решение вопросов, прекрасный день. Очень полезно будет взглянуть на свой бизнес с точки зрения стратегии развития в долгосрочной перспективе. Вам могут поступить важные сведения в результате деловой переписки или дальней поездки. Рекомендуется активнее изучать новые рынки и обмениваться опытом с иностранцами.

Дева

Сегодня Девы могут повысить эффективность своей работы, если не будут привлекать к себе постороннего внимания. Это особенно относится к тем, кто работает в ночных заведениях, гостиницах, ресторанах, на режимных и охраняемых объектах. При принятии решений чаще полагайтесь на подсказки своей интуиции – она вас не обманет. Можно подавать заявку в банк на получение кредита.

Весы

Сегодня у Весов удачное время для обсуждения с друзьями и единомышленниками дальнейших планов. Возможно, вам удастся успешно поработать в составе коллектива. При переговорном процессе деловые партнеры будут склонны идти на уступки, и вы сможете подписать договор на выгодных условиях. Бизнесменам рекомендуется привлекать внешних инвесторов к развитию своих проектов.

Скорпион

Сегодня Скорпионы, занимающие руководящие должности, в этот день могут добиться полного выполнения плановых заданий. В свою очередь, простые работники из числа подчиненных смогут заручиться поддержкой начальства. Можно выходить с ним на контакт и вносить рационализаторские предложения. Так или иначе, это хороший день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит поторопиться и наиболее важные дела выполнить в первой половине дня. То же самое относится и к публикации рекламного объявления в средствах массовой информации. Хорошее время для тех, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему следует делать.

Козерог

Сегодня Козерогам, имеющим свой бизнес, рекомендуется подписывать договоры со страховыми агентствами и предпринимать иные меры по сохранению своего движимого и недвижимого имущества. Например, можно проводить инвентаризацию своему имуществу. Удачное время для крупных покупок в кредит и для оформления банковской ссуды. Строители смогут успешно завершить работы и сдать объект в срок.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может быть связан с интенсивным информационным обменом, контактами с другими людьми, поездками, встречами, перепиской. В начале дня вы сумеете договориться с самыми разными людьми и получить доступ к ценной информации. Некоторые из новых знакомых впоследствии станут вашими деловыми партнерами. Сосредоточьтесь на расширении и укреплении деловых связей.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут быть настроены на интенсивный труд для увеличения уровня доходов. Это благоприятное время, когда вы в состоянии будете справиться с любой самой объемной работой. Немаловажной будет поддержка со стороны коллег и подчиненных. Старайтесь совершенствовать свои профессиональные навыки по использованию имеющихся в вашем распоряжении техники и инструментов.
Рамблер: последние новостиЛюбовный гороскоп на 9 июля 2023 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 9 июля 2023 года — Рамблер/гороскопыГороскоп на 9 июля 2023 года — Рамблер/гороскопы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Перезаряжаем батарейки — гороскоп на 9 июля
Перезаряжаем батарейки — гороскоп на 9 июля
Гороскопы
Партнер начинает меняться — любовный гороскоп на 9 июля
Партнер начинает меняться — любовный гороскоп на 9 июля
Гороскопы
Общаемся со всеми вокруг — гороскоп на 8 июля
Общаемся со всеми вокруг — гороскоп на 8 июля
Гороскопы
Выражаем свои тонкие чувства — любовный гороскоп на 8 июля
Выражаем свои тонкие чувства — любовный гороскоп на 8 июля
Гороскопы
Не тратим ни рубля — финансовый гороскоп на 8 июля
Не тратим ни рубля — финансовый гороскоп на 8 июля
Народные приметы
Приметы на 8 июля 2023 года: что нельзя делать в праздник Петра и Февронии
Приметы на 8 июля 2023 года: что нельзя делать в праздник Петра и Февронии
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Зодиак
Три знака зодиака, которые разобьют ваше сердце вдребезги
Три знака зодиака, которые разобьют ваше сердце вдребезги
Зодиак
Четыре знака зодиака, которые умеют читать чужие мысли
Четыре знака зодиака, которые умеют читать чужие мысли
Нумерология
Нумеролог объяснила, как дата рождения влияет на карьерный путь
Нумеролог объяснила, как дата рождения влияет на карьерный путь
[object Object][object Object]