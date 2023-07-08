Справимся с задачей любого калибра — финансовый гороскоп на 9 июля

Наш гороскоп поможет вам получить представление о том, каким образом вы можете использовать энергию дня для достижения своих целей и обретения гармонии.
Овен
Сегодня Овнам следует иметь в виду, что успех в делах может сопутствовать только в том случае, если будет занята активная позиция. Вы вполне удачно проявите себя в бизнесе, имеющем отношение к моде, развлечениям, отдыху и искусствам. Могут вырасти продажи предметов роскоши, антиквариата, ювелирных украшений. Старайтесь подходить творчески и не стандартно к любой работе.
Телец
Сегодня Тельцов день располагает к успешному решению проблем, связанных с недвижимым имуществом. Речь идет о поиске и оформлении помещения в аренду, а также о вопросах обмена, купли и продаже недвижимости. Старайтесь действовать в тайне, не афишируя на публике свои истинные намерения. Строителям рекомендуется передавать заказчику готовые объекты.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют активно включаться в коллективную работу. Это может быть подготовка и проведение собраний акционеров, встреч с единомышленниками для обсуждения перспектив развития бизнеса, профсоюзная деятельность. Удачно проходят поездки и деловые свидания. Прежде чем приступать к серьезному делу следует всесторонне его изучить.
Рак
Сегодня у Раков этот день может сложиться исключительно удачно для деловой активности. У вас будет достаточно энергии и трудолюбия, чтобы справиться с большим объемом работы. Вы сможете значительно повысить уровень профессионального мастерства. Доходы имеют тенденцию к росту вместе с ростом производительности труда. Отношения с начальством складываются доброжелательные.
Лев
Сегодня для Львов, имеющих масштабные планы в бизнесе и настроенных на самостоятельное решение вопросов, прекрасный день. Очень полезно будет взглянуть на свой бизнес с точки зрения стратегии развития в долгосрочной перспективе. Вам могут поступить важные сведения в результате деловой переписки или дальней поездки. Рекомендуется активнее изучать новые рынки и обмениваться опытом с иностранцами.
Дева
Сегодня Девы могут повысить эффективность своей работы, если не будут привлекать к себе постороннего внимания. Это особенно относится к тем, кто работает в ночных заведениях, гостиницах, ресторанах, на режимных и охраняемых объектах. При принятии решений чаще полагайтесь на подсказки своей интуиции – она вас не обманет. Можно подавать заявку в банк на получение кредита.
Весы
Сегодня у Весов удачное время для обсуждения с друзьями и единомышленниками дальнейших планов. Возможно, вам удастся успешно поработать в составе коллектива. При переговорном процессе деловые партнеры будут склонны идти на уступки, и вы сможете подписать договор на выгодных условиях. Бизнесменам рекомендуется привлекать внешних инвесторов к развитию своих проектов.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, занимающие руководящие должности, в этот день могут добиться полного выполнения плановых заданий. В свою очередь, простые работники из числа подчиненных смогут заручиться поддержкой начальства. Можно выходить с ним на контакт и вносить рационализаторские предложения. Так или иначе, это хороший день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит поторопиться и наиболее важные дела выполнить в первой половине дня. То же самое относится и к публикации рекламного объявления в средствах массовой информации. Хорошее время для тех, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему следует делать.
Козерог
Сегодня Козерогам, имеющим свой бизнес, рекомендуется подписывать договоры со страховыми агентствами и предпринимать иные меры по сохранению своего движимого и недвижимого имущества. Например, можно проводить инвентаризацию своему имуществу. Удачное время для крупных покупок в кредит и для оформления банковской ссуды. Строители смогут успешно завершить работы и сдать объект в срок.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может быть связан с интенсивным информационным обменом, контактами с другими людьми, поездками, встречами, перепиской. В начале дня вы сумеете договориться с самыми разными людьми и получить доступ к ценной информации. Некоторые из новых знакомых впоследствии станут вашими деловыми партнерами. Сосредоточьтесь на расширении и укреплении деловых связей.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут быть настроены на интенсивный труд для увеличения уровня доходов. Это благоприятное время, когда вы в состоянии будете справиться с любой самой объемной работой. Немаловажной будет поддержка со стороны коллег и подчиненных. Старайтесь совершенствовать свои профессиональные навыки по использованию имеющихся в вашем распоряжении техники и инструментов.