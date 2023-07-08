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Партнер начинает меняться — любовный гороскоп на 9 июля

8 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы можем почувствовать изменение в характере второй половинки.

Партнер начинает меняться — любовный гороскоп на 9 июля
Фото: Кадр из фильма "Роман в стиле"

Наш гороскоп расскажет о возможных событиях и энергии дня, которые могут повлиять на жизнь.

Овен

Сегодня Овны несколько эгоистичны и не всегда в ровном расположении духа, но на отношениях это не отразится. Чаще всего в этом будет заслуга партнера, который старается поддерживать в союзе гармонию, относится к капризам и минутным плохим настроениям своего Овна лояльно и с долей юмора.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что на этот день не стоит строить обстоятельных планов: скорее всего, события пойдут быстрее, чем хочется. Некоторые желания не будут реализованы или возникнет двойственная ситуация. Пользуйтесь удачными моментами, но не форсируйте развитие своего романа.

Близнецы

Сегодня у Близнецов видимые поверхностные настроения двойственны, что подтверждает их репутацию легкомысленных зодиакальных «мотыльков». Однако в глубине души они привязаны к одному человеку или верны одной форме отношений, просто не всегда считают нужным открыто это демонстрировать.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что они легко могут оказаться в двойственном или смешном положении, уже знакомом им по прошлым событиям. Несмотря на опыт, многие Раки рискуют повторить в такой момент свои прежние ошибки. Не стоит выбирать этот день для серьезных объяснений и долгих бесед.

Лев

Сегодня Львам открыта дорога к любовной гармонии, если они сами с нее не свернут. Например, не будут слишком сильно сомневаться в себе или, наоборот, не станут действовать чересчур агрессивно. В меняющихся обстоятельствах неуместна прежняя горячность, лучше почаще пользоваться своим обаянием.

Дева

Сегодня Девам стоит учитывать, что они ходят в делах сердечных по тонкому льду и в любой момент могут столкнуться с коварной ситуацией-перевертышем. Например, смех может быстро перейти в слезы, а теплый разговор в обмен колкостями. Настроение может подпортить досадная неопределенность.

Весы

Сегодня Весам лучше не нажимать на болевые точки своего партнера, он может отреагировать на это не лучшим образом. Возможно, у него временно пропадет способность правильно реагировать на шутки или просьбы. Подходящий способ сохранить гармонию в отношениях — оригинальное общее увлечение.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит строить обширные и подробные планы, так как жизнь наверняка посмеется над их желаниями и заставит их подстроиться к ситуации. Лучше повременить с новыми инициативами в делах сердечных, так как поспешные действия дадут неудовлетворительный результат.

Стрелец

Сегодня Стрельцам позволяют уделить чуть больше времени своей личной жизни и им стоит воспользоваться моментом, но помня о тех обстоятельствах, которые могут им помешать. Звезды советуют руководствоваться принципом «лучшее — враг хорошего». Не стоит затрагивать неприятные темы.

Козерог

Сегодня Козероги легко теряют ровное расположение духа. Хорошие моменты в любви могут казаться им не заслуживающими внимания, зато каждая негативная деталь может вывести из себя. Велика вероятность разногласий с любимым человеком, особенно при тесном контакте, например, совместном проживании.

Водолей

Сегодня от Водолеев нечто важное могут закрыть забавные стороны ситуации. Некоторые Водолеи пропустят признаки перемен в поведении партнера, считая, что все идет по-прежнему. Но взаимная романтическая симпатия, если она уже сформировалась к этому времени, останется неизменной.

Рыбы

Сегодня от Рыб ситуация требует более активного поведения в личной жизни, к чему они не всегда будут готовы. Возможно, им придется играть в игры, которые им не по душе и кажутся неуместными в сложившейся ситуации. Возможны сомнения и двойственные маневры в стиле «шаг вперед — шаг назад».
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