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Находим общий язык с конкурентами — финансовый гороскоп на 10 июля

9 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы можем зарыть топор войны с соперниками.

Находим общий язык с конкурентами — финансовый гороскоп на 10 июля
Фото: magazin.novosti.rs

Наш гороскоп советует открыть глаза на новые горизонты и готовиться к приятным сюрпризам.

Овен

Сегодня Овнам может сопутствовать удача в деньгах. За что бы вы ни брались, любая работа может приносить вам неплохой доход. Это прекрасный день для улучшения навыков работы, оттачивания мастерства. Ваше движимое имущество может приумножаться за счет качественных и добротных вещей. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию.

Телец

Сегодня у Тельцов хороший день для реализации своих инициатив. Звезды рекомендуют активнее заявлять о своей позиции и быть смелее в начинаниях. Возможно, сейчас вам удастся самостоятельно формировать события. Это отличный день для планирования и обсуждения с единомышленниками актуальных вопросов. При принятии решений прислушивайтесь к своей интуиции.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют проявлять осмотрительность в тех делах, которые вы выполняете в одиночку. Если вы заинтересованы в карьерном продвижении, то не следует тут идти напролом. Гораздо эффективнее будет воспользоваться своими связями с влиятельными людьми. Можете вполне рассчитывать на помощь тайного покровителя. Успешно идет дополнительная подработка.

Рак

Сегодня Раки могут оказаться в центре внимания в своем трудовом коллективе. Прекрасно проявят себя те, кто занимает ключевую должность в акционерном обществе, кооперативе, профсоюзном комитете или инвестиционном фонде. Вам дано соединить интересы отдельных людей и групп под некий единый проект. Возможно, вас попросят выступить в роли миротворца в споре между оппонентами.

Лев

Сегодня у Львов один из лучших дней для карьерного продвижения. Возможно, у вашего начальства произойдут какие-то перемены и для вашей карьеры могут открыться новые возможности. Звезды советуют вам ловить мгновение, счастливый случай, который обязательно представится вам сегодня. Не бойтесь идти на перемены, поскольку, благодаря им у вас могут появиться новые возможности.

Дева

Сегодня для Дев, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности и рекламной раскрутке бизнеса, прекрасный день. Успешно проходят дальние поездки, командировки. Хорошее время для оформления и отправки грузов, прохождения таможенного контроля, укрепления связи с иностранными партнерами. Другим позитивным направлением является профессиональное обучение и обмен опытом.

Весы

Сегодня Весы сумеют увеличить доходы за счет успешной финансовой деятельности. Можно открывать банковские счета, в том числе в иностранных банках, проводить безналичные расчеты за покупки, заключать финансовые сделки. Разумный риск сегодня будет вполне оправдан. В вашем распоряжении может оказаться крупная сумма денег, которой вы сможете распорядиться с выгодой для себя.

Скорпион

Сегодня Скорпионам, работающим в сфере услуг, звезды советуют не забывать о том, что клиент всегда прав. Готовность идти навстречу пожеланиям клиентов, гибко реагировать на новые ситуации и искать компромиссы – вот что сделает этот день по-настоящему успешным. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия, благодаря чему увеличат количество покупателей и подписчиков.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов один из лучших дней. Может укрепиться ваша физическая выносливость и работоспособность. Звезды советуют чётко распланировать свое рабочее время. Это не лучшее время для сомнений и долгой раскачки. Не откладывайте дела в долгий ящик, старайтесь выполнять работу сразу по мере её поступления.

Козерог

Сегодня Козероги могут почувствовать прилив оптимизма и творческой энергии. Многие вопросы вы сумеете решить за счет собственного обаяния и инициативной позиции. Особенно это относится к развитию и укреплению деловых связей. Преподаватели курсов обучения найдут полное взаимопонимание с учениками. Хорошо публиковать статьи и делиться своими знаниями с другими людьми.

Водолей

Сегодня Водолеям советуют вкладывать деньги в недвижимость. Это необязательно предполагает покупку квартиры или земельного участка. Выгодным становится заниматься ремонтными и отделочными работами в помещениях, а также благоустройством прилегающей территории. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют не расслабляться, а активнее браться за дела. У вас сегодня прекрасный шанс в течение этого дня выполнить ту работу, которую вы обычно делаете в течение несколько дней. Одной из ваших сильных сторон сейчас является умение работать с информацией и находить общий язык при общении с разными людьми. Так вы сможете лучше подготовиться к работе и не делать лишних движений.
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