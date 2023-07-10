Время нестандартных решений — финансовый гороскоп на 11 июля

Сегодня нам нужно искать новые подходы, решать проблемы альтернативными путями.

Наш гороскоп поможет читателям понять, какие вызовы и возможности могут возникнуть у них в жизни в течение дня, а также даст рекомендации о том, как лучше подготовиться и использовать эти ситуации в свою пользу.

Овен

Сегодня Овны могут существенно увеличить доходы, если начнут работать с утра пораньше и наиболее важные дела запланируют на первую половину дня. Вместе с тем этот день может быть связан с осложнениями при подписании договора на аренду помещения. Сделка с недвижимостью может сорваться. Не следует торопиться при подготовке отчетной документации ввиду большой вероятности допустить много ошибок.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется ориентировать себя на активные контакты и обмен информацией. Если что-то непонятно, то спросите у знающих людей или восполните пробелы в знаниях более углубленным изучением профессиональных тонкостей. Прилагайте усилия к тому, чтобы расширить и укрепить свои деловые связи. Не следует доверять сведениям, полученным из конфиденциальных источников.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют решать материальные вопросы, опираясь на протекцию и поддержку со стороны влиятельных покровителей. Встреча с таким покровителем в первой половине дня способна поменять к лучшему ход событий. Старайтесь не придавать широкой огласке свои намерения. Успешно пойдут поиски дополнительных источников доходов.

Рак

Сегодня Раки работают в непосредственном контакте с начальством, и им следует приготовиться к его самым неординарным решениям. Воздержитесь от несогласованных инициатив. Хороший день для планирования и обмена мнениями с единомышленниками. Старайтесь следовать ранее принятому плану действий.

Лев

Сегодня у Львов удачный день для контактов с вышестоящим начальством. Старайтесь быть на виду, не бойтесь брать на себя ответственность и открыто демонстрировать результаты своей работы. Вас обязательно заметят и оценят. Не исключено, что вам предложат новую должность. Вместе с тем, старайтесь действовать строго в рамках существующих правил.

Дева

Сегодня Девам советуют использовать этот день для повышения уровня профессиональных знаний. У вас могут усилиться интеллектуальные способности, и многие темы, которые раньше были непонятны, сейчас будут легко поняты и осознаны. Полезно будет посещать выставки и конференции — так вы сможете повысить уровень своей квалификации. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности.

Весы

Сегодня Весам удастся урегулировать наиболее острые вопросов долгов. Можно запланировать встречу с кредиторами и договориться о приемлемом для вас графике погашения задолженностей. При наличии свободных финансовых ресурсов незамедлительно направляйте их на оплату счетов. Воздержитесь от подписания партнерских договоров.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день складывается неоднозначно. Отношения с коллегами по трудовому коллективу сейчас не располагают к стабильности. Возможны изменения в кадровом составе и графике ведения работ. Обратите особое внимание на людей, которые будут обращаться к вам с предложениями о сотрудничестве. При возникновении разногласий старайтесь воздерживаться от высказывания критических замечаний в адрес коллег и подчиненных.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов благоприятный день для конструктивного решения материальных вопросов. Рекомендуется избавляться от всего того, что утратило свою эффективность. Обращайте внимание на детали в работе и контролируйте рабочее время. С коллегами и подчиненными складываются доброжелательные отношения. Успешно проявят себя изобретатели, инженеры и мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Козерог

Сегодня Козероги могут быть наиболее успешны, если подойдут к своей работе творчески. Старайтесь искать и находить то, что можно усовершенствовать, сделать более эффективным. Потраченное на такие поиски и эксперименты время окупится в дальнейшем. Бизнесмены могут преуспеть в оптовой закупке товара, предназначенного для перепродажи. Наиболее удачное время для работы – утро.

Водолей

Сегодня Водолеям советуют сосредоточить внимание на тех делах, которые можно полностью завершить. Это хорошее время для подведения финансовых итогов прошедшего периода и формирования новых планов и задач. Например, строители могут передавать готовый объект заказчику и процесс передачи не вызовет никаких нареканий. От новых деловых контактов лучше пока воздержаться.

Рыбы