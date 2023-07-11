Лучшее — враг хорошего — финансовый гороскоп на 12 июля

Наш гороскоп расскажет, что ждет в карьере и работе знаков зодиака.
Овен
Сегодня для Овнов, привыкших в любом деле действовать самостоятельно, этот день может сложиться неблагоприятно. Это как раз тот самый день, когда инициатива бывает наказуема. Это особенно относится к риелторам, коммунальщикам, строителям и офисным служащим. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Телец
Сегодня у Тельцов день может быть связан с трудностями при установлении деловых контактов. Запланированная на этот день важная деловая встреча может не состояться по независящим от вас причинам. Попытка найти нужную информацию может натолкнуться на препятствия и сложности. Возрастает вероятность поступления информации, не соответствующей действительности, что может ввести вас в заблуждение.
Близнецы
Сегодня у Близнецов не лучший день для принятия решений относительно инвестирования своих финансов в коллективные проекты. Звезды не советуют вам вступать в финансовые отношения с друзьями, например, брать или давать деньги взаймы – это может стать поводом для конфликта. Задачей этого дня является не преумножение, а сохранение имеющихся у вас финансовых ресурсов.
Рак
Сегодня у Раков непростой день для принятия самостоятельных решений. Дело в том, что ваши инициативы могут войти в противоречие с намерениями вышестоящего начальства. Старайтесь как можно меньше пересекаться со своим руководством, если не желаете нанести ущерб своему авторитету. Тем, кто занимает руководящие должности, будет нелегко удерживать ситуацию под личным контролем.
Лев
Сегодня у Львов день может быть сопряжен с рядом трудностей и ограничений. Звезды советуют проявить осторожность в части соблюдения правил и норм законодательства. Держитесь подальше от теневых финансовых схем и представителей неофициального бизнеса. Своевременно оплачивайте счета на погашение долгов по кредитам и по коммунальным платежам.
Дева
Сегодня у Дев очень нестабильный и хлопотный день. Возрастает вероятность технических сбоев и нештатных ситуаций. Нежелательно проводить испытания техники и пусконаладочные работы после проведенного ремонта. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности при работе с механизмами. Старайтесь воздерживаться от рискованных финансовых инвестиций – тенденция к потерям сейчас доминирует.
Весы
Сегодня у Весов, вероятно, неблагоприятный день для развития делового партнерства и контактов с начальством. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкуренции. Причем будет сложно договориться с конкурентами об общих правилах ведения бизнеса. Не исключено, что кто-то из партнеров может нарушить договорные отношения. В целом внешние обстоятельства могут препятствовать вам во многих делах.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, будет сложнее настроиться на продуктивную работу из-за постоянно возникающих осложнений в текущих делах. Особенно это касается тех, кто работает по найму на подчиненных должностях. Начальство может изменить правила и требования в сторону ужесточения дисциплины труда. Отношения с коллегами по трудовому коллективу обещают желать лучшего.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть склонны к финансовым авантюрам, однако звезды категорически не советуют вам ввязываться в сомнительные сделки. Это не лучшее время для операций с обменом валюты и для сделок с оптовыми партиями товара. Сосредоточьтесь на привычных текущих делах – так будет спокойнее и надежнее. Не лучшее время для обращения в банк с заявкой на получение кредита.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды не советуют вести переговоры с партнерами или пытаться пересмотреть ранее достигнутые договоренности. Могут осложниться дела у тех, кто ведет бизнес на арендуемых помещениях. Например, арендодатель может повысить плату или расторгнуть прежний договор. Продавцы магазинов могут зафиксировать снижение покупательского спроса.
Водолей
Сегодня Водолеям, вероятно, будет сложнее сконцентрироваться на продуктивной работе. Старайтесь избегать разговоров с коллегами и знакомыми на посторонние темы. Не отвлекайтесь от работы и не теряйте время на выяснения отношений. Иначе может возникнуть конфликт, что приведет к непродуктивному расходованию времени. Не исключены бюрократические проволочки при согласовании и визировании документов.
Рыбы
Сегодня у Рыб основной задачей является необходимость не столько приумножить свои финансовые ресурсы, сколько сберечь их от неэффективного расходования. Крайне нежелательно вкладывать деньги в рискованные спекулятивные проекты. Любые капиталовложения сейчас могут обернуться убытками. Не пытайтесь усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает.