Вселенная обещает сюрпризы — гороскоп на 12 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны проблемы с практичностью и разумным распоряжением деньгами. Сильной мотивацией может быть тяга к престижу, излишествам, роскоши, «красивой жизни». Возможен интерес к кулинарному творчеству и гастрономическим экспромтам. Не стоит всецело верить возникшим в этот день чувствам, так как любовь можно спутать с дружбой или капризом. Не лучшие сутки для монотонной размеренной работы, выполнения скучных рядовых задач.
Овен
Сегодня Овнам день может принести и непредвиденные расходы, и неожиданные находки. Возможны внеплановые траты на подарки, удовольствия, творческое или кулинарное хобби, на нужды детей или на планы, связанные с личной жизнью. Не исключены оригинальные приобретения в дом. Отдельные находки возможны среди старых вещей. Не самый удачный момент для того, чтобы начать экономить или откладывать деньги.
Телец
Сегодня Тельцы могут сделать выбор не в пользу здравомыслия и умеренности. Многие Тельцы не устоят перед искушением побаловать себя новыми удовольствиями или не смогут отказать в исполнении прихоти своим близким. Возможны странные вкусы, внезапные влюбленности, перепады чувств. Может быть сильным влияние друзей. Не лучший день для работы, он больше подходит для вечеринок, праздников, развлечений.
Близнецы
Сегодня Близнецам важен финансовый, моральный или иной тыл, который им обеспечивают друзья. И хотя чужие настроения в любой момент могут измениться, ничего страшного не произойдет: обстановка не во всем окажется предсказуемой, зато будет весело. Возможны незапланированные вечеринки, визиты в гости, кулинарные импровизации, неожиданные сеансы коллективного шопинга и оригинальные приобретения.
Рак
Сегодня Ракам советуют оставаться среди друзей: с ними будет веселее и работать, и развлекаться. Не стоит бояться непредвиденных расходов: они окупятся. В ходе совместных занятий и развлечений возрастет вероятность продемонстрировать миру свои креативные, финансовые или кулинарные таланты, а заодно дать рекламу плодам своего творчества и привлечь к ним внимание потенциальных покупателей.
Лев
Сегодня у Львов на первом месте могут оказаться прихоти, развлечения, романтические или творческие порывы. Возможна расточительность. Могут быть непостоянными чувства, экстравагантными вкусы и неожиданными траты. День подходит лишь для экспромта или праздника. Лучше избегать конкретных важных шагов, рутинной работы и стандартного планового шопинга. Не стоит занимать деньги у друзей и начальства.
Дева
Сегодня Девам день дарит неожиданную поддержку, подтверждает правоту их мировоззрения, помогает не сомневаться в выборе друзей и покровителей. Однако общая атмосфера дня может ненадолго увести их в сторону от правильного пути, отвлечь их внимание на внешние эффекты и яркие блестки, склонить к импровизации. Возможно, они сделают паузу в своих делах ради любви, развлечений или внепланового шопинга.
Весы
Сегодня Весам стоит быть готовыми к денежным и иным сюрпризам. Не исключено, что они будут исходить от друзей, кредиторов, должников или финансовых организаций. Не лучший день для вступления в коллективный проект, так как его материальная база окажется непредсказуемой. Лучше не открывать постоянный счет в банке. Включаясь в игру, стоит помнить о случайности везения: возможны и выигрыши, и потери.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что не все повороты событий в их власти. Даже если вы отвечаете за собственные поступки, не в ваших силах держать контроль над чужими желаниями, прихотями и непредсказуемыми настроениями. В этот день лучше не заключать новых союзов, не оформлять финансовые и другие договоренности, повременить с важной просьбой или подписанием профессионального контракта.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше не планировать рутинную монотонную работу и любые дела, требующие усидчивости, дисциплинированности и постоянства. Не исключено, что вплоть до вечера настроение будет нерабочим, вместо стандартных процедур будут проводиться эксперименты, кропотливый труд будет свернут ради флирта или экзотических развлечений. Могут оказаться не слишком надежными друзья и помощники.
Козерог
Сегодня Козероги могут позволить себе долю творческой импровизации, внеплановый отдых, неожиданную культурную программу, оригинальную покупку, подарок, неординарный сценарий общения с любимым человеком или детьми, контакт с друзьями по неожиданному поводу. Но не стоит забывать о возможных побочных эффектах от такой свободы, лучше знать в ней меру. Важные дела в эти сутки имеет смысл отложить.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит знать меру в добрых жестах и в порывах, связанных с украшением жилища. Знаки заботы и симпатии не всегда будут поняты верно, а попытки облагородить быт могут обернуться захламлением дома. День может подчеркнуть эстетические, любовные, брачные или финансовые разногласия, но также и объединить, например, за семейной или дружеской трапезой. Неплохой день для приема гостей.
Рыбы
Сегодня Рыбам обещают благоприятную обстановку вокруг, но предупреждают, что она может оказаться полна соблазнов. Не исключено, что под ее воздействием вдруг захочется изменить важному правилу, например, принципу экономии или соблюдению диеты. Хорошая сторона этого дня — доброжелательное влияние друзей, соседей или родственников, которые часто будут действовать из самых лучших побуждений.