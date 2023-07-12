Не подавляем чувства — любовный гороскоп на 13 июля

Сегодня нам стоит проявлять всю палитру эмоций.

Наш гороскоп поможет узнать о том, какие события и эмоции ждут в течение дня, а также какие рекомендации предлагаются для достижения успеха и гармонии.

Овен

Сегодня Овны будут инертными и предпочтут согласиться с текущим положением дел в своей личной жизни. В течение дня им захочется перемен и приятной динамики, но начнут создавать препятствия внешние обстоятельства. Не исключена отмена свидания из-за срочных дел или непреднамеренного опоздания.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть целиком поглощены собственными романтическими переживаниями, но по мере развития событий им придется все чаще обращать внимание на обстановку вокруг и корректировать под нее свои планы. Свидание может не стоить усилий, которые были затрачены на подготовку к нему.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что их главным привлекательным качеством остается талант к приятному общению. Пускать его в ход желательно всякий раз, когда в воздухе начинает царить напряженность (не стоит забывать, что во второй половине этого дня она возникает очень легко).

Рак

Сегодня Ракам стоит заранее смириться с досадным расхождением между своими желаниями и ходом событий. Обстоятельства не дадут реализовать задуманное без задержек и приключений, в любой момент возможен незапланированный поворот. Важно быть на связи и вовремя подстраиваться к ситуации.

Лев

Сегодня Львам обстоятельства то и дело норовят помешать и усложнить путь к поставленной цели. Многие Львы будут инстинктивно поддерживать дистанционный контакт с любимым человеком, чувствуя, что сегодня это единственная прочная связующая нить в круговороте неуправляемых событий.

Дева

Сегодня Девы пытаются действовать правильно, но чем больше стараются, тем сильнее рискуют совершить промах. Велика вероятность оттолкнуть от себя любимого человека собственной неудачной манерой поведения, особенно в самом начале романа или в фазе обострения долгих сложных отношений.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что для них окажется благоприятнее вторая половина дня. Однако чудес и полностью открытых дорог не стоит ждать даже в это время: не исключено, что придется столкнуться с раздражающим внешним обстоятельством или негативным моментом в поведении партнера.

Скорпион

Сегодня Скорпионов лишить уверенности могут обстоятельства дня. Стоит помнить, что любое действие ведет к непрочному и противоречивому результату. Попытавшись доказать силу своих чувств или преданность, можно добиться обратного эффекта.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно не уходить от диалога с любимым человеком и стараться всячески выражать ему свою симпатию, но, по возможности, только вербально. Это тот день, когда переход от красивых слов к конкретным поступкам способен привнести массу проблем даже в гармоничные отношения.

Козерог

Сегодня Козерогам обстоятельства этого дня не добавляют уверенности и ясности, а в некоторых случаях способны окончательно дезориентировать их и заставить «хвататься за соломинку». Многим Козерогам окажется не до личной жизни из-за насущных житейских проблем и связанных с ними неотложных хлопот.

Водолей

Сегодня Водолеям советуют не замыкаться в себе и даже в самой напряженной ситуации оставаться коммуникабельными. Любимый человек оценит вашу готовность идти на контакт, особенно, если вы понимаете его шутки и разделяете его необычные вкусы. Несмотря на помехи, взаимопонимание сохранится.

Рыбы