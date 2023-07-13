Доверяем коллегам больше — финансовый гороскоп на 14 июля

Наш гороскоп подскажет, как в этот день вести себя на работе.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют при принятии решений руководствоваться, прежде всего, своим личным мнением. Помните, что никто лучше вас сейчас не может знать, что и как вам следует делать. В любом деле обязательно контролируйте ситуацию – это залог успешности в работе. Вместе с тем это неблагоприятный день для проведения кредитно-денежных операций. Нежелательно давать или брать деньги взаймы.
Телец
Сегодня у Тельцов может неблагоприятно сложиться этот день для делового партнерского сотрудничества. Те, кто занят предоставлением услуг, могут почувствовать уменьшение количества клиентов и снижение доходности от заказов. Не исключены конфликтные ситуации из-за претензий клиентов. Старайтесь дистанцироваться от потенциально конфликтных ситуаций.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется в рабочее время не вести посторонних разговоров. Переключив свое внимание на чужие вопросы, вы, тем самым, ставите под удар сроки выполнения своих профессиональных задач. Особенно сложно могут пойти дела, связанные с подготовкой документов и с деловыми контактами. Отношения с коллегами в трудовом коллективе оставляют желать лучшего.
Рак
Сегодня Ракам советуют расходовать деньги на финансовые спекуляции и приобретение товара оптом. Желательно сократить свои расходы до минимально-необходимых значений. Рискованные инвестиции могут оказаться неоправданными. Чтобы этот непростой день прошел без осложнений, рекомендуется в своей работе не отклоняться от заранее составленного плана.
Лев
Сегодня Львов могут ожидать хлопоты по поводу состояния недвижимого имущества. Не исключены дополнительные расходы, которые не были предусмотрены в вашем бюджете. Несмотря на ваше желание держать все под личным контролем, могут быть споры с членами семьи. В зону риска могут попасть ремонтные и строительные работы. Воздержитесь от инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
Дева
Сегодня Девы хотят преуспеть в делах, и звезды советуют наиболее важные дела запланировать на утро. Ищите единомышленников – они вам помогут. Вместе с тем это неблагоприятный день для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Запланированные деловые встречи могут сорваться по независящим от вас причинам. Вы можете почувствовать, что вашу свободу поведения пытаются ограничить.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется искать взаимопонимание с вышестоящим начальством – это наиболее продуктивное направление в карьере. Вы можете получить дополнительную подработку во внеурочное время. Вместе с тем возрастает риск технических аварий и компьютерных сбоев с материальными убытками. Звезды советуют вам воздерживаться от участия в коллективной работе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, придется выслушать претензии начальства относительно вашего поведения. Возможно, вы в последнее время проявляли медлительность в работе, и это может стать причиной недовольства начальства. Старайтесь не допускать отставания от графика работ. Намного удачнее вы себя проявите во время служебных командировок.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может быть связан с нарушением деловых партнерских соглашений. Бизнесменам рекомендуется усилить контроль над исполнительской дисциплиной сотрудников и за выполнением договорных отношений деловыми партнерами. Возможны осложнения с фискальными структурами, проверки, контрольные закупки товара.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется не столько проявлять личную инициативу, сколько подстраиваться под внешние обстоятельства. От того, как вы сумеете адаптироваться к, не всегда благоприятным, внешним обстоятельствам во многом зависит успех дня. Улучшается взаимодействие с деловыми партнерами, которым можно делегировать часть своих полномочий. Вместе с тем возрастает вероятность технических сбоев.
Водолей
Сегодня для Водолеев этот день может сложиться неоднозначно. Вы можете почувствовать, что со стороны внешних обстоятельств у вас стало больше препятствий. Труднее будет находить взаимопонимание с деловыми партнерами и клиентами. Ваши личные планы могут не вписываться в планы партнеров. Однако в трудовом коллективе психологический климат может улучшиться.
Рыбы
Сегодня у Рыб может повыситься уровень доходов за счет роста профессионального мастерства и трудолюбия. Отношения с коллегами складываются неоднозначно. Вы способны неплохо взаимодействовать, однако не готовы поддерживать друг друга перед вышестоящим начальством. Это не лучший день для тех, кто оказался в служебной командировке. Бизнесменам не рекомендуется проводить рекламные мероприятия.