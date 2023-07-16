Бесстыдно флиртуем — любовный гороскоп на 17-23 июля

На этой неделе нам нужно флиртовать со всеми вокруг — поднимем самооценку.

Овен

Влюбленным Овнам звезды советуют не форсировать события в начале этой недели, так как в ее середине в личной жизни появятся новые нюансы. Многие Овны окажутся втянутыми в обсуждение темы, волнующей партнера, или получат известие из романтического прошлого, которое заставит их сердце биться быстрее.

Телец

На этой неделе Тельцы колеблются в делах сердечных между тягой к яркой театральности и потребностью в естественности. В интервале со вторника по четверг они могут вдруг захотеть о чем-то поговорить со своей пассией, но рискуют выбрать для этой цели неудачный момент или слишком экстравагантный тон.

Близнецы

На этой неделе Близнецы будут часто получать известия от своих любимых, которые порой могут становиться для них приятным сюрпризом. Многие Близнецы найдут в своей почте сообщения от прежних возлюбленных — и за легким, местами забавным тоном в них могут скрываться отнюдь не ровные дружеские чувства.

Рак

Влюбленным Ракам на этой неделе не стоит стремиться к свиданию в понедельник: его лучше посвятить отдыху от тесного общения и попытке разобраться в своих чувствах. Определившись со своими приоритетами, им будет проще двигаться дальше и спокойнее принимать даже самое неожиданное развитие событий.

Лев

Середина этой недели может оказаться для личной жизни Львов очень насыщенной — и эмоциями, и размышлениями, информацией. Обещает стать приятным вечер воскресенья. Многие Львы обнаружат, что в их или чужом сердце еще жива прежняя любовь. В понедельник лучше побыть в одиночестве и молчании.

Дева

На этой неделе влюбленных Дев ждут и приятные моменты, и разочарования. В интервале со вторника по четверг они получат шанс на тесное общение с любимым человеком, которое вселит в них надежду и может быть воспринято ими как сигнал к действию, но в пятницу или субботу могут столкнуться с преградой.

Весы

На этой неделе звезды охотнее помогают любовным планам Весов во вторник, среду, четверг и вечером воскресенья. В последнем случае звезды советуют не только пользоваться удачным стечением внешних обстоятельств, но и проявлять собственную умеренную инициативу: скорее всего, она окажется к месту.

Скорпион

В первой половине этой недели звезды советуют влюбленным Скорпионам подстраиваться под обстоятельства и играть в игры, предложенные моментом, а во второй — стать прагматичнее и действовать с расчетом на будущее. Результат проактивных маневров будет заметен не сразу, но однажды непременно порадует.

Стрелец

На этой неделе звезды советуют Стрельцам выбирать для романтического свидания вторник, среду, утро четверга или вечер воскресенья. Если «живая» встреча по какой-либо причине будет невозможна, задействуйте другие методы, например, переписку по доступным каналам или сеансы дистанционной видеосвязи.

Козерог

В первой половине этой недели влюбленные Козероги склонны больше слушать свое сердце и поддаваться обаянию своего партнера, а во второй — прислушиваться к голосу разума и прагматичным советам жизненного опыта. Наименее подходящими днями для романтических встреч выглядят понедельник и воскресенье.

Водолей

На этой неделе самые яркие эмоции ждут влюбленных Водолеев во вторник, среду, в утро четверга и в вечер воскресенья. Даже если они обижены или насторожены, в эти моменты их будет несложно «разговорить» и спровоцировать на флирт. Многие Водолеи поддадутся роковому обаянию своего прежнего партнера.

Рыбы

Для Рыб эта неделя может начаться с важного момента в их личной жизни в целом или в конкретной любовной истории, которая их волнует. Общая тенденция к паузе в планах может коснуться и романтических связей, заставляя многих Рыб остановиться на промежуточной фазе романа и пока придерживаться ее.