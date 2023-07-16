Почувствуем душевную благодать — гороскоп на 17-23 июля

На этой неделе на небе формируются четыре значимых планетных аспекта.

17 июля квадратура Меркурий-Юпитер — этот аспект может приводить к завышенному самомнению и болтливости. Человек может начать вести себя необычайно словоохотливо. Усиливается потребность выговориться, потребность поучать окружающих. Причем, в словах часто не бывает внутреннего тормоза, и нет понимания, что пора остановиться и дать высказаться окружающим. Поведение иногда может быть агрессивным, но не физически, а вербально, словесно. Данный аспект способствует активному общению с множеством людей и может привести к выступлениям на публике, перед широкой аудиторией.

20 июля оппозиция Марс-Сатурн — наиболее значимый и серьезный аспект, который перекрывает своим влиянием всю эту неделю. Марс устремлен к действию, а Сатурн, напротив, стремится стать препятствием на пути любого движения. Поэтому данный аспект соответствует фразе - коса нашла на камень. Оба противоположных планетных принципа реализуются данным аспектом. В жизни человека может проявиться ситуация, когда его активные усилия наталкиваются на железобетонную стену сопротивления. Ситуации могут быть разными, но принцип жесткого противостояния остается неизменным. На этом аспекте не рекомендуется давать старт новым проектам.

20 июля трин Солнце-Нептун — аспект может быть связан с проявлениями бескорыстия, доброты, милосердия. Религиозные натуры могут почувствовать особую душевную благодать - рекомендуется посещать храмы и религиозные обряды. Также аспект может активизировать потребность в искусствах, в эстетике. Может привлекать все возвышенное и прекрасное. Особенно связанное с музыкой и живописью. Это время совершенствования в морально-нравственных вопросах и в духовном развитии.

22 июля оппозиция Солнце-Плутон — этот аспект может быть связан с противостоянием личности и коллектива. Это могут быть ситуации, когда отдельная личность выступает против большой группы людей. В идеале, это ситуации — один против всех. Аспект может проявляться в жесткой борьбе за место под солнцем. Отчасти аспект имеет отношение к науке, атомной энергетике и психологии, психиатрии.

Овен

Овнам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на текущих делах и не отвлекаться на мелкую суету. Однако во всем следует соблюдать меру. Нельзя слишком много сил отдавать работе, рекомендуется чередовать работу с периодами отдыха. Ваше самочувствие может в любой момент ухудшиться, как только вы допустите физическую перегрузку выше своих пределов. В начале недели звезды настоятельно советуют позаботиться о своем здоровье. В середине недели найдите возможность для того, чтобы чаще оставаться в уединении. Тихая и спокойная обстановка необходимы вам, чтобы привести себя в душевное равновесие и осмыслить события последнего времени. Кроме того, это благоприятное время для обустройства дома или квартиры, проведения ремонтных работ. В вашей семье складывается гармоничный психологический климат, и все готовы дружно браться за работу по благоустройству своего жилища.

Телец

Тельцы на этой неделе могут тяготеть к праздному времяпрепровождению. Однако звезды не советуют посещать увеселительные заведения типа ночных клубов, дискотек, концертных залов. В это время вы будете плохо себя контролировать и можете попасть в какую-нибудь неприятную историю. Возможно, на этих днях произойдет осложнение в любовных отношениях, и они могут оказаться на грани разрыва. В этом случае только от вас и вашего желания зависит, сумеете ли вы сохранить любовь и преодолеть кризис. При выборе между друзьями и любимым человеком отдавайте предпочтение любви. Эта неделя складывается благоприятно для творческого развития личности. Немаловажную положительную роль в этом сыграют ваши друзья, знакомые и родственники – тот круг общения, с которым вы находитесь в постоянном контакте. Возможны знакомства с новыми интересными людьми, увлекательные совместные поездки. Проявляя живой интерес к делам людей, которые вас окружают, вы сможете быть в курсе всех основных новостей.

Близнецы

Близнецы могут быть всю неделю загружены домашними делами и заботами. Если вы при этом еще и работаете, то вам будет сложнее справляться с двойной нагрузкой. Например, вам, возможно, придется часто отпрашиваться с работы пораньше, мотивируя это сложными семейными обстоятельствами. В результате начальство может выразить вами недовольство. В семейной жизни может усилиться напряженность в отношениях. Постарайтесь дистанцироваться от конфликтных ситуаций. Старайтесь не загружать себя сверх меры делами и заботами. Правильно оцените свои силы и возможности и действуйте в умеренном темпе. Возможно, вам предложат повышение в должности или прибавят зарплату. Хорошее время для покупки электронной техники, компьютера или мобильного телефона. Наиболее позитивное направление состоит в том, чтобы сосредоточиться на решении материальных и финансовых вопросов – это у вас будет получаться исключительно удачно.

Рак

Ракам на этой неделе, возможно, предстоит много и интенсивно общаться с окружающими людьми. Возможно, вы будете находиться в поиске информации или вам будут необходимы контакты с некоторыми людьми. Однако не все пойдет гладко. Это не лучшее время для оформления документов, урегулирования юридических вопросов. Не исключено, что вам придется столкнуться с бюрократическими проволочками или вы потеряете важный документ, и из-за этого придется заниматься бумажной волокитой. Запланированные на этой неделе знакомства, встречи могут не состояться по независящим от вас причинам. Возможно, вам следует подумать о всестороннем развитии своей личности. Получая жизненный опыт, новые знания, новые впечатления, вы сможете обогатить себя, сделав свое мировоззрение более глубоким и осмысленным. Это исключительно удачное время для учебы, путешествий, расширения кругозора, изучения культурных, этнических и религиозных особенностей других народов, а также для изучения иностранных языков.

Лев

Львам в течение этой недели, возможно, предстоит заниматься урегулированием финансовых вопросов. Постарайтесь не прибегать к финансовым заимствованиям и больше сил отдавайте работе. Возможно, ваш бюджет окажется недостаточным для тех покупок, которые вы планировали сделать. Воспринимайте финансовые затруднения этих дней как стимул для того, чтобы мобилизоваться ради новых достижений и движения вперед. Побеждает только тот, кто ставит перед собой конкретную цель и прилагает реальные практические усилия ради её достижения. Это хорошее время для чтения эзотерической и детективной литературы, вас будет увлекать все таинственное и загадочное. Усиление сексуальности сделает более приятным ваше интимное общение. На этой неделе не следует бояться перемен. Более того, если вы ставите перед собой определенную цель, то прийти к её достижению вы сможете только благодаря принятию рискованных и нестандартных решений.

Дева

У Дев на этой неделе могут усилиться разногласия в партнерских отношениях. Возможно, вы будете проявлять много таких инициатив, которые не получат поддержки со стороны партнера. Более того, ваши слова и действия могут вызвать противодействие партнера, вплоть до полного отрицания. Старайтесь не тратить силы на пустые споры и выяснения отношений – это направление не несет в себе позитива. К концу недели многие волнующие вас вопросы, касающиеся взаимоотношений с партнером, могут утратить актуальность и решаться сами собой, легко и естественно. Положительную роль в этом может сыграть человек, который является другом вашей семьи. Такой друг может сыграть роль миротворца. Это хорошее время для совместной с партнером прогулки в клуб или на вечеринку к друзьям. Для укрепления партнерских отношений вам необходимо обрести общую цель, в которой оба равно заинтересованы.

Весы

Весам на этой неделе, возможно, придется преодолевать возникающие трудности и преграды на своем пути. Прежде всего, это касается профессиональной деятельности и повседневных обязанностей в трудовом коллективе. Вы можете оказаться в ситуации, когда придется преодолевать какие-то ограничивающие влияния. Например, может ухудшиться ваше здоровье и врачи предпишут вам постельный режим. Возможно, вы почувствуете, что вам становится все труднее справляться с тем объемом работы, которым вас загрузили. Потребность делать все качественно требует высокой самоотдачи и затрат энергии. Однако сейчас ваш энергетический потенциал находится на недостаточно высоком уровне. Все это может привести к перегрузкам и, как следствие, к ухудшению самочувствия. Интересно отметить, что состояние здоровья может находиться в прямой зависимости от того, насколько у вас в делах наведен порядок. Чем чище у вас в квартире, чем больше порядка на работе, тем лучше будет самочувствие.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе может возникнуть напряжение в отношениях с друзьями и возлюбленными. Возможно, вы захотите развлечься с друзьями и подругами в компании без своего любимого человека. Однако, это может негативно отразиться на ваших романтических отношениях, приводя к усилению ревности и охлаждению. С другой стороны, отдавая предпочтение только любимому человеку, вы можете столкнуться с ухудшением отношений с друзьями. Так или иначе, но эта ситуация в чем-то может напомнить вам перетягивание каната между друзьями и возлюбленными в борьбе за ваше внимание. Вместе с тем у вас может произойти виртуальное знакомство через интернет. И тогда ваш интерес может переместиться на нового человека, с которым вам захочется встретиться в реале. Удачное время для поездок ради любовного свидания.

Стрелец

Семейная жизнь Стрельцов на этой неделе может пройти весьма напряженно. Возможно, из-за большой загруженности вам придется вращаться как белкам в колесе между основной работой и домашними делами. По каждому направлению может быть много забот и вам придется выкраивать время, чтобы всюду успевать. На работе начальство может нагрузить на вас много работы с широким кругом ответственности. Однако в семье тоже много дел и это может создать напряжение и там и там. Попробуйте привести в порядок свой дневной график и распланируйте четко все свои обязанности, расставив в первую очередь наиболее важные приоритетные дела. Наберитесь терпения и спокойно методично работайте, выполняя свой план пункт за пунктом. Наибольшие сложности вызывает обстановка в семье. Возможно, вашим старшим родственникам потребуется помощь и забота. В любом случае пребывание в семье может стать для вас обременительным и некомфортным.

Козерог

Козерогам на этой неделе, возможно, предстоит вести весьма непростые контакты с окружающими. Возможно, у вас пропадет желание поддерживать отношения с некоторыми знакомыми и приятелями – общение с ними может все чаще вызывать у вас негативные эмоции. Это может привести к неприятным разговорам и выяснениям отношений, особенно в тех случаях, когда вам пытаются навязать общение. В результате вы можете разорвать с кем-то отношения, и список контактов в вашем мобильном телефоне уменьшится. Вы можете много времени проводить в компании приятелей, родственников, партнеров и это общение будет приятным. Например, вас могут пригласить составить компанию при посещении кинотеатра, дискотеки, концерта любимых артистов. Порадует вас также общение с детьми – они удивят вас своими успехами, особенно по части творчества и учебы. Улучшаются супружеские отношения, которые будут основываться на взаимном уважении и любви.

Водолей

Водолеям на этой неделе может потребоваться пересмотреть свое отношение к финансам. И на то могут быть свои веские причины. Вы можете столкнуться с нехваткой денег. Возможно, вам предстоит переходить на более экономный режим расходования денег. Старайтесь обходиться в своих потребностях собственными ресурсами, не прибегая к банковским ссудам и кредитам. Однако уже в конце недели у вас появится достаточно денег и основные материальные проблемы найдут успешное решение. Используйте новинки научно-технического прогресса, чтобы сделать свою жизнь более комфортной и приятной. Хорошее время для проведения ремонтных работ в квартире. Неделя благоприятствует решению любых практических вопросов, как в семье, так и в профессиональной деятельности. Уделите внимание здоровому образу жизни, посещению фитнеса, оздоровительным диетам.

Рыбы