Берем тайм-аут — любовный гороскоп на 14 июля

Наш гороскоп подскажет, как сохранить отношения.
Овен
Сегодня Овнам советуют поддерживать контакт с любимым человеком и верить его чувствам: скорее всего, за его легкомысленными словами скрываются неподдельные эмоции и надежда на продолжение романа, даже если обстоятельства изменились. Если вы заняты, будет достаточно нескольких кратких фраз.
Телец
Сегодня Тельцам лучше не претендовать на управление событиями, взглянуть на ситуацию чуть проще и попытаться извлечь для себя пользу из стечения обстоятельств. Гибкая политика и умение смотреть на вещи с юмором помогут им гораздо больше, чем упрямое стремление сделать все по-своему.
Близнецы
Сегодня Близнецы способны сгладить любую заминку приятной беседой или остроумным комментарием. За это ценное качество им многое простится, например, неровное настроение и подверженность колебаниям эмоций в неподходящий момент. Им лучше не смешивать личную жизнь с деловыми и бытовыми хлопотами.
Рак
Сегодня Ракам непросто: звезды продолжат испытывать их терпение запутанными внешними обстоятельствами, подобными головоломке. Не тот день, когда можно блеснуть своими лучшими талантами. Самыми полезными и беспроигрышными качествами в такой ситуации могут оказаться гибкость тактики и чувство юмора.
Лев
Сегодня Львы инстинктивно настроены на гармоничное общение с объектом своих симпатий. Они уверены, что настоящая любовь не должна проявляться в виде ссор, закулисных коварных маневров и некрасивых сцен, а также в том, что почти любую проблему можно сгладить комплиментом или шуткой.
Дева
Сегодня Девам не советуют проявлять романтическую инициативу. Упорствовать в своих действиях и форсировать события особенно нежелательно, если партнер скуп на обратную эмоциональную связь и относится к происходящему без энтузиазма. Чтобы не попасть впросак, будьте чутки к его настроению.
Весы
Сегодня Весам судьба приготовит и приятные, и раздражающие моменты. Многое будет зависеть от их готовности мириться с обстановкой и видеть в ней хорошие грани. Сыграет роль поведение партнера: если настроения совпадут, то пара отлично поладит в любых обстоятельствах.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит возлагать особых надежд. Лучше не рассчитывать в личных отношениях на полную честность и кристальную ясность. Скорее всего, придется балансировать на грани риска, искать компромисс или поддерживать баланс, носить маску и прикрывать шуточным тоном серьезные проблемы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит помнить о высоком риске ошибки, которую они могут совершить в личных отношениях по незнанию, наивности или небрежности. Им придется учитывать вероятность лукавства со стороны любимого человека: не исключено, что он предпочтет открытым отношениям интригу.
Козерог
Сегодня Козерогам может действовать на нервы невозможность разрешить создавшуюся ситуацию раз и навсегда. Что бы они ни предприняли, найденный выход не будет окончательным и контроль над событиями будет затруднен. Не стоит возлагать больших надежд на произнесенные в этот день слова.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют откликаться на призывы любимого человека к общению, оно может стать единственным надежным способом поддерживать отношения в приятном формате. Не стоит отказываться от переписки и обмена новостями, а также скупиться на комплименты и шутки, разряжающие обстановку.
Рыбы
Сегодня Рыбам выгоднее взять в любовных отношениях тайм-аут и отступить назад, чем пытаться управлять ситуацией и открыто выражать свои чувства. Сдержанные и осторожные Рыбы совершат в этот день гораздо меньше ошибок в делах сердечных, чем их более активные и темпераментные собратья и сестры.