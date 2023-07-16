Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 17-23 июля

На этой неделе коллеги и партнеры будут выводить нас на эмоции.

Овен

Основной проблемной темой на этой неделе для Овнов может стать эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. Вы можете много энергии вкладывать в работу в надежде увеличить уровень доходов. Однако вам, возможно, придется столкнуться с непониманием и даже противодействием со стороны коллег. Звезды советуют не относиться излишне эмоционально к сложностям в повседневной работе. Бизнесменам следует контролировать исполнение распоряжений подчиненными. Старайтесь полагаться только на себя. Сосредоточьтесь на позитивных направлениях. Вы можете добиться успеха в тех делах, которые требуют скрытности и незаметны для окружающих. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от выполнения частных заказов. Процветает семейный бизнес, особенно в сельском хозяйстве – фермерство. Хорошие доходы получат те, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на строительных площадках.

Телец

У Тельцов на этой неделе может усилиться склонность к финансовым авантюрам. Для вас может быть характерно чувство несобранности, распыления сил и времени, что создает условия для пустой и шумной суеты при минимальном результате. Несмотря на прилив энергии и огромное желание действовать, звезды советуют воздерживаться от инициатив и крупных начинаний в бизнесе. Не рекомендуется совершать сделки по покупке пакетов акций компаний. Спекулянтам на бирже лучше воздержаться от участия в торгах. Вместе с тем у вас в эти дни может значительно повысится способность находить выходы из сложных ситуаций. Используйте это время для интенсивного обмена мнениями. В результате «мозгового штурма» вы сумеете выйти на прорывные решения. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует развитию полезных деловых связей. Хорошее время для коротких поездок, транспорта, торговли и консультаций.

Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды советуют отложить на другое время хлопоты по оформлению и регистрации недвижимой собственности. Не лучшее время для заключения договора на аренду или поиска жилья для работы в другом городе. Вам трудно будет обеспечить себе спокойные условия для результативного труда. Более того, вы почувствуете, что некие обстоятельства или люди пытаются ограничить ваши действия, лишить вас свободы действий. Есть риск нарушения графика работ, отставания по срокам. Не лучшее время для улучшения условий труда на рабочем месте. Вместе с тем руководящие работники могут открыть новые возможности для продвижения вверх по карьерной лестнице. Ваши таланты и мастерство могут быть замечены и оценены по достоинству. Возможна денежная премия. Вероятно, вам сделают выгодное предложение, повышающее ваш профессиональный статус и размер зарплаты. Бизнесмены могут получить выгодный заказ.

Рак

На этой неделе Раки могут попасть в информационно насыщенный поток, в котором трудно будет разобраться и правильно сориентироваться. Основной задачей может стать сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. Настройтесь на непредвиденные изменения в делах – ваши планы могут быть сорваны. Особенно это касается тех, кто в своей работе имеет прямое отношение к информационным технологиям, посредничеству, преподавательской деятельности, издательскому бизнесу и транспорту. Позитивные моменты могут усилиться, если вы станете больше проявлять инициативу и брать на себя ответственность в важных делах. Звезды советуют отстраниться от суеты повседневных дел и подумать о перспективах своего бизнеса. Чем масштабнее вы будете ставить перед собой задачи, тем большего сумеете добиться. Прежде всего, это осуществимо за счет налаживания сотрудничества с иностранными партнерами.

Лев

Вопросом номер один для Львов на этой неделе может стать обеспечение сбалансированности в бюджете. Бизнесменам может не хватить оборотных средств для поддержания и развития бизнеса. Потребность в расходах может резко повыситься, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. К вам в фирму могут пожаловать контролеры с проверкой, которые могут найти нарушения и наложат штрафные санкции. Задача дня – не допустить финансовых убытков. Вместе с тем это благоприятное время для урегулирования деликатных проблем, связанных с долгами. При необходимости вы сможете воспользоваться помощью от своего тайного влиятельного покровителя. Успех может ждать тех, кто работает в центрах реабилитации, на режимных и охраняемых объектах. Можете рассчитывать на рост доходов от частных заказов. Предпочтительно оставаться в тени и не озвучивать свои намерения на публике.

Дева

Эмоциональное состояние многих Дев может оказаться на грани срыва из-за больших психологических перегрузок. Камнем преткновения могут стать деловые партнерские отношения. Несмотря на огромные усилия, вам может быть крайне трудно в чем-то убедить партнера. Нереалистичной задачей может стать ваше прямое сотрудничество с деловыми партнерами. Переговорный процесс покажет принципиальные разногласия. Другой проблемной темой могут стать контакты с клиентами в сфере услуг. Звезды советуют вам не пытаться прогнуть оппонентов - это может стать нерациональным расходом энергии и времени. Если вам непременно трубуется довести отношения с партнером до определенного соглашения, то воспользуйтесь посредническими услугами миротворца из числа друзей и единомышленников.

Весы

Весы на этой неделе могут оказаться в стесненной ситуации, когда их активность постараются ограничить внешние обстоятельства или коллеги по работе. Звезды предостерегают вас от любой незаконной деятельности и связей. Не пытайтесь искать обходные пути там, где открытые методы не дают нужного результата. Это может привести вас к серьезным проблемам и финансовым потерям. Берегите свою нервную систему и не отвлекайтесь на посторонние разговоры и интриги. Вы можете почувствовать себя в изоляции, что также будет оказывать на вас психологическое давление. Возможно ухудшение самочувствия и спад уровня работоспособности. Вместе с тем неделя складывается удачно для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Сосредоточьтесь на наведении порядка в повседневных делах и старайтесь действовать целеустремленно. Начальство может поручить вам более ответственное задание. Безработные могут найти удачный вариант с работой.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе будет нелегко работать в составе группы единомышленников. Совместные коллективные проекты трудно будет согласовать. Долгосрочным планированием пока лучше не заниматься. Звезды советуют максимально ограничить финансовые спекуляции на бирже – в противном случае убытков не избежать. Ожидание каких-либо прорывных решений и достижений может не оправдаться ввиду неверной оценки своих возможностей и ресурсов. Вместе с тем если ваш бизнес ориентирован на сотрудничество с заграницей и другими регионами, то перед вами могут открываться новые перспективы. Звезды советуют вам сосредоточиться на укреплении своей деловой репутации. Приветствуются творческий подход к работе и любые новации. Вы сможете достигнуть хороших результатов главным образом благодаря расширению своего бизнеса и экспансии на новые рынки сбыта.

Стрелец

Эта неделя у Стрельцов может быть связана с усилением карьерных амбиций. Изменения могут коснуться вашего профессионального статуса, в том числе и в негативном плане. Возможно неожиданное понижение в должности, выговор или увольнение. Руководящим работникам рекомендуется контролировать исполнение своих распоряжений подчиненными и воздерживаться от принятия важных управленческих решений. Наиболее сложная тема может быть связана с соблюдением сроков выполнения плановых работ - может произойти отставание от графика. Вместе с тем у бизнесменов складывается благоприятная ситуация для капиталовложений в недвижимость. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Успешно идет работы по технической модернизации помещений, цехов, магазинов, мастерских. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Козерог

На этой неделе Козерогам, возможно, придется много времени уделить деловым контактам и поездкам. Деловые связи могут находиться в напряженном положении. Особенно эта неделя затронет своим негативным влиянием торговцев, водителей транспорта, экспортно-импортные операции, консультации и работу с информацией. Проблему может составить не информация сама по себе, а ее большое количество. Вам может быть трудно справиться с большим потоком информации. Вместе с тем это благоприятное время для ведения переговоров и заключения сделок с партнерами. Успешно может пойти торгово-закупочная деятельность. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Преуспеют разного рода консультанты, секретари-референты, продавцы, таксисты, парикмахеры, работники социальных служб. Успешно идет деловое партнерское сотрудничество, переговоры, появляются новые перспективные связи.

Водолей

У Водолеев эта неделя может быть отмечена нестабильностью в финансовом положении. Бизнесмены могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств. Не исключена задержка в поступлении финансовых средств на ваши счета. Могут существенно вырасти расходы, особенно при безналичных расчетах. Старайтесь чаще смотреть баланс своей карты, чтобы не отрываться от реальности в своих расходах. Неблагоприятное время для оформления новых кредитов. Вместе с тем звезды советуют не забывать о том, чтобы продолжать методично трудиться. Несмотря на высокие расходы, ваш труд может хорошо оплачиваться. Те из вас, кто работают в сфере услуг, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Значительно повышается работоспособность, и вы вполне в состоянии справляться с двойной нагрузкой. Бизнесменам рекомендуют вникнуть в детали той работы, которую выполняют ваши подчиненные.

Рыбы

Наиболее проблемной темой для Рыб на этой неделе может стать усиление разногласий с деловым партнером. Вы будете склонны к радикальным поступкам, а ваш основной партнер может отказать вам в поддержке. В любом случае лучше воздержаться от обсуждения с ним принципиальных острых вопросов. Возможны нарушения ранее заключенных договоренностей. Обостряется конкурентная борьба. Вместе с тем это удачное время для реализации в творческих видах деятельности. Особенно хорошо это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством: артистах театра, цирка, шоу-бизнеса, музыкантах, а также кто имеет отношение к индустрии развлечений, отдыха и моды. Бизнесмены почувствуют в себе возрастание духа авантюризма, столь необходимого для смелых начинаний.