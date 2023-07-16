Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 17-23 июля

Овен
Основной проблемной темой на этой неделе для Овнов может стать эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. Вы можете много энергии вкладывать в работу в надежде увеличить уровень доходов. Однако вам, возможно, придется столкнуться с непониманием и даже противодействием со стороны коллег. Звезды советуют не относиться излишне эмоционально к сложностям в повседневной работе. Бизнесменам следует контролировать исполнение распоряжений подчиненными. Старайтесь полагаться только на себя. Сосредоточьтесь на позитивных направлениях. Вы можете добиться успеха в тех делах, которые требуют скрытности и незаметны для окружающих. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от выполнения частных заказов. Процветает семейный бизнес, особенно в сельском хозяйстве – фермерство. Хорошие доходы получат те, кто работает в ночных заведениях, в гостиницах и на строительных площадках.
Телец
У Тельцов на этой неделе может усилиться склонность к финансовым авантюрам. Для вас может быть характерно чувство несобранности, распыления сил и времени, что создает условия для пустой и шумной суеты при минимальном результате. Несмотря на прилив энергии и огромное желание действовать, звезды советуют воздерживаться от инициатив и крупных начинаний в бизнесе. Не рекомендуется совершать сделки по покупке пакетов акций компаний. Спекулянтам на бирже лучше воздержаться от участия в торгах. Вместе с тем у вас в эти дни может значительно повысится способность находить выходы из сложных ситуаций. Используйте это время для интенсивного обмена мнениями. В результате «мозгового штурма» вы сумеете выйти на прорывные решения. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует развитию полезных деловых связей. Хорошее время для коротких поездок, транспорта, торговли и консультаций.
Близнецы
Рак
На этой неделе Раки могут попасть в информационно насыщенный поток, в котором трудно будет разобраться и правильно сориентироваться. Основной задачей может стать сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. Настройтесь на непредвиденные изменения в делах – ваши планы могут быть сорваны. Особенно это касается тех, кто в своей работе имеет прямое отношение к информационным технологиям, посредничеству, преподавательской деятельности, издательскому бизнесу и транспорту. Позитивные моменты могут усилиться, если вы станете больше проявлять инициативу и брать на себя ответственность в важных делах. Звезды советуют отстраниться от суеты повседневных дел и подумать о перспективах своего бизнеса. Чем масштабнее вы будете ставить перед собой задачи, тем большего сумеете добиться. Прежде всего, это осуществимо за счет налаживания сотрудничества с иностранными партнерами.
Лев
Вопросом номер один для Львов на этой неделе может стать обеспечение сбалансированности в бюджете. Бизнесменам может не хватить оборотных средств для поддержания и развития бизнеса. Потребность в расходах может резко повыситься, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. К вам в фирму могут пожаловать контролеры с проверкой, которые могут найти нарушения и наложат штрафные санкции. Задача дня – не допустить финансовых убытков. Вместе с тем это благоприятное время для урегулирования деликатных проблем, связанных с долгами. При необходимости вы сможете воспользоваться помощью от своего тайного влиятельного покровителя. Успех может ждать тех, кто работает в центрах реабилитации, на режимных и охраняемых объектах. Можете рассчитывать на рост доходов от частных заказов. Предпочтительно оставаться в тени и не озвучивать свои намерения на публике.
Дева
Эмоциональное состояние многих Дев может оказаться на грани срыва из-за больших психологических перегрузок. Камнем преткновения могут стать деловые партнерские отношения. Несмотря на огромные усилия, вам может быть крайне трудно в чем-то убедить партнера. Нереалистичной задачей может стать ваше прямое сотрудничество с деловыми партнерами. Переговорный процесс покажет принципиальные разногласия. Другой проблемной темой могут стать контакты с клиентами в сфере услуг. Звезды советуют вам не пытаться прогнуть оппонентов - это может стать нерациональным расходом энергии и времени. Если вам непременно трубуется довести отношения с партнером до определенного соглашения, то воспользуйтесь посредническими услугами миротворца из числа друзей и единомышленников.
Весы
Скорпион
Стрелец
Эта неделя у Стрельцов может быть связана с усилением карьерных амбиций. Изменения могут коснуться вашего профессионального статуса, в том числе и в негативном плане. Возможно неожиданное понижение в должности, выговор или увольнение. Руководящим работникам рекомендуется контролировать исполнение своих распоряжений подчиненными и воздерживаться от принятия важных управленческих решений. Наиболее сложная тема может быть связана с соблюдением сроков выполнения плановых работ - может произойти отставание от графика. Вместе с тем у бизнесменов складывается благоприятная ситуация для капиталовложений в недвижимость. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства. Успешно идет работы по технической модернизации помещений, цехов, магазинов, мастерских. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Козерог
На этой неделе Козерогам, возможно, придется много времени уделить деловым контактам и поездкам. Деловые связи могут находиться в напряженном положении. Особенно эта неделя затронет своим негативным влиянием торговцев, водителей транспорта, экспортно-импортные операции, консультации и работу с информацией. Проблему может составить не информация сама по себе, а ее большое количество. Вам может быть трудно справиться с большим потоком информации. Вместе с тем это благоприятное время для ведения переговоров и заключения сделок с партнерами. Успешно может пойти торгово-закупочная деятельность. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Преуспеют разного рода консультанты, секретари-референты, продавцы, таксисты, парикмахеры, работники социальных служб. Успешно идет деловое партнерское сотрудничество, переговоры, появляются новые перспективные связи.
Водолей
У Водолеев эта неделя может быть отмечена нестабильностью в финансовом положении. Бизнесмены могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств. Не исключена задержка в поступлении финансовых средств на ваши счета. Могут существенно вырасти расходы, особенно при безналичных расчетах. Старайтесь чаще смотреть баланс своей карты, чтобы не отрываться от реальности в своих расходах. Неблагоприятное время для оформления новых кредитов. Вместе с тем звезды советуют не забывать о том, чтобы продолжать методично трудиться. Несмотря на высокие расходы, ваш труд может хорошо оплачиваться. Те из вас, кто работают в сфере услуг, могут рассчитывать на увеличение доходов и получение выгодных заказов. Значительно повышается работоспособность, и вы вполне в состоянии справляться с двойной нагрузкой. Бизнесменам рекомендуют вникнуть в детали той работы, которую выполняют ваши подчиненные.
Рыбы
Наиболее проблемной темой для Рыб на этой неделе может стать усиление разногласий с деловым партнером. Вы будете склонны к радикальным поступкам, а ваш основной партнер может отказать вам в поддержке. В любом случае лучше воздержаться от обсуждения с ним принципиальных острых вопросов. Возможны нарушения ранее заключенных договоренностей. Обостряется конкурентная борьба. Вместе с тем это удачное время для реализации в творческих видах деятельности. Особенно хорошо это отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством: артистах театра, цирка, шоу-бизнеса, музыкантах, а также кто имеет отношение к индустрии развлечений, отдыха и моды. Бизнесмены почувствуют в себе возрастание духа авантюризма, столь необходимого для смелых начинаний.