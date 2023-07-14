Не сидим на попе ровно — гороскоп на 15 июля

26-27 лунные сутки. Основная часть этого дня пройдет под влиянием общительной Луны в Близнецах, которая может склонять к общей подвижности, приятным остроумным беседам, любопытству или к литературному творчеству.

Гороскоп на сегодня говорит, что в=добавок, не исключается рассеянность, непоследовательность, отсутствие дисциплины, склонность к фантазиям, потребность закрыть глаза на неприятные детали. По возможности, в эти сутки лучше отложить трудоемкие сложные дела, заменив их легкими занятиями. С приближением ночи на первый план могут выйти семейные планы и бытовые нужды, возрастет тяга к дому, хозяйственность или потребность в подстраховке.

Овен

Сегодня Овнам советуют заниматься текущими делами, не пытаясь что-то резко изменить или начать с нуля. Стоит учитывать вероятность иллюзий и недоразумений, почва для которых будет сохраняться вплоть до вечера. В близком окружении ожидается что-то приятное, возможно, это будет общество любимого человека. С приближением ночи лучше приостановить суету, вернуться домой из гостей или поездки.

Телец

Сегодня Тельцы могут рассчитывать на отдельные удачи и приятные моменты. Возможно, источником позитивных переживаний станут домашние события. Возможны приобретения в дом, призванные украсить быт и внести в него больше гармоничных нот. Важными делами и планами, включая домашние, в эти сутки лучше не заниматься, пока они не напомнят о себе сами. Скорее всего, это произойдет в самом конце дня.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют ценить приятные стороны сложившейся ситуации и успеть насладиться ими, пока позволяют обстоятельства. Не стоит откладывать прогулки по красивым местам, заботы о комфорте и красоте, мелкий шопинг, переписку с любимым человеком, общение с симпатичными людьми в близком окружении. К ночи могут напомнить о себе домашние дела и планы, финансовые или бытовые реалии.

Рак

Сегодня Раки окажутся в зависимости от обстоятельств. И хотя они наверняка найдут в них что-то приятное и полезное для себя, вплоть до вечера для них может длиться фаза рессеянности, сомнений, таинственности или нерешительности. Не стоит принимать важных личных решений, пока этот период неопределенности не закончится. Давать ситуации оценку и обдумывать конкретные планы лучше перед сном.

Лев

Сегодня Львы могут рассчитывать на легкое беспроблемное развитие событий, которое продлится вплоть до вечера. Приятное веселое общение, добрые вести или общая комфортная атмосфера могут смягчить их тайные подозрения, притупить бдительность и заставить закрыть на что-то глаза. Однако с приближением ночи многие представители знака станут менее беспечными, вспомнят про осторожность и подстраховку.

Дева

Сегодня Девам вплоть до вечера желательно сохранять фокус своего внимания на поставленной цели. Для решения мелких текущих проблем лучше выбирать мягкие окольные пути, избегая накала страстей, интриг и обострения отношений. Часть недоразумений можно сгладить шуткой, уступкой или комплиментом. В конце дня стоит честно оценить ситуацию и скорректировать планы: возможно, вы слишком торопитесь и горячитесь.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на гармоничный ход событий вплоть до вечера. Звезды советуют не откладывать на поздний час приятные контакты, короткие прогулки и легкие развлечения, а также отдых, если вы в нем нуждаетесь. В самом конце дня могут напомнить о себе профессиональные обязательства, жилищные дела или домашние планы, возрастет ответственность или появятся мелкие неизбежные хлопоты.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут надеяться на легкое разрешение большинства проблем - особенно, если они общительны, обладают чувством юмора и не зацикливаются на негативе. Хорошему финалу приключения может помочь симпатия со стороны начальства или вовлеченных в ситуацию людей. Важными делами в этот день лучше не заниматься, но если вы «сова», некоторые плановые работы можно перенести на поздний вечер.

Стрелец

Сегодня Стрельцам день позволяет сохранить доброжелательный и легкий тон в любом диалоге, избежать лишнего накала страстей или смягчить наметившуюся конкуренцию. Лучше прочих пойдут дела у общительных и остроумных Стрельцов, для которых разногласия не означают тотального разрыва: они могут весело шутить с теми, с кем еще вчера спорили. В конце дня стоит проверить системы охраны и безопасности.

Козерог

Сегодня Козерогам советуют находить в сложной ситуации приятные моменты и идти вперед мелкими шагами. Возможно, найдется та самая деталь, которая поможет выйти из кризиса или получить временную поддержку. Главное условие успеха в эти сутки - избегать повышенных нагрузок и лишней суеты. К ночи мелочи могут отойти на второй план в связи с важным делом или отношениями со значимой персоной.

Водолей

Сегодня для Водолеев одной из радостей дня может стать приятное легкое общение, например, с детьми, любимым человеком или своей аудиторией. Источником гармоничных эмоций может стать литературное творчество. Звезды советуют черпать вдохновение из этих сторон жизни утром и днем, так как вечером обстоятельства могут измениться. Возможно, напомнит о себе быт, здоровье или рабочее расписание.

Рыбы

Сегодня Рыбам советуют заниматься несложными мелкими делами и поддерживать лишь те поверхностные контакты, которых требует момент. Лучше воздержаться от важных начинаний и от чрезмерной активности любого рода. На протяжении всего дня возможны трудности с дисциплиной и концентрацией внимания, фантазии, рассеянность. Комплексную оценку ситуации и уточнение планов лучше отложить на вечер.