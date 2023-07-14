Обращаем внимание на мелочи — любовный гороскоп на 15 июля

Сегодня в любви важны нюансы.

Наш гороскоп поможет передвинуть отношения на новый уровень.

Овен

Сегодня Овны не останутся без вестей о любимом человеке. В зависимости от ситуации, они будут поддерживать с ним дистанционный контакт или наслаждаться его присутствием рядом. Романтическое общение будет очень приятным, но затягивать его допоздна звезды не рекомендуют, настрой может измениться.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что для них продолжается период подстройки к обстоятельствам. Согласие с ходом вещей поможет развитию отношений гораздо больше, чем упорное стремление задать роману собственный ритм. Даже на серьезные темы в этот день лучше говорить с долей юмора.

Близнецы

Сегодня Близнецам сама судьба помогает поддерживать контакт с любимым человеком и этим стоит пользоваться. Лучше не откладывать романтическую переписку, прогулку, легкий флирт, занятия совместным необременительным хобби. Не рекомендуется тянуть с общением такого рода до позднего вечера.

Рак

Сегодня Ракам, которые не хотят в личной жизни быстрых перемен, сомневаются в себе и не торопятся что-либо менять, события этого дня будут на руку. Именно они получат удовольствие от затянувшегося приятного состояния неопределенности, избавляющего от необходимости принимать собственные взвешенные решения.

Лев

Сегодня Львы охотно следуют лозунгу «думай о хорошем», а обстановка им в этом ненавязчиво помогает. Многие Львы продолжат строить приятные планы на будущее, порой напоминающие сказочные воздушные замки. Вечером они могут как сойти с небес на землю, так и укрепиться в своих фантазиях.

Дева

Сегодня Девам советуют действовать не прямыми, а обходными путями, и выбирать для общения с объектом симпатий преимущественно легкие дипломатичные пути. Это не тот момент, когда стоит проявлять во всей красе свой темперамент, ставить условия и демонстрировать твердость характера.

Весы

Сегодня Весам звезды подсказывают, что обстоятельства на их стороне и часто благоволят их романтическим планам. В то же время, события не стоят на месте и то, что легко давалось утром, может оказаться недоступно вечером. Не стоит медлить с приятной встречей или дистанционным общением.

Скорпион

Сегодня Скорпионы вынуждены продолжать подстраиваться к обстановке и навязанному ею тону, который не всегда совпадает с их вкусами, например, заставляет их болтать о пустяках вместо разговора о главном. Вернуться к собственным планам в личной жизни им удастся лишь поздним вечером.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды дают отличную возможность выровнять любовные отношения, вернув их к изначальной гармоничной точке. Этим шансом должны срочно воспользоваться Стрельцы, которые не справились с новым поворотом в своей любовной истории: им еще не поздно отыграть назад, превратив все в шутку.

Козерог

Сегодня Козерогам придется искать радость и надежду в деталях, так как общий ход событий может быть им не по душе. Романтическая история начинает буксовать и если хочется сохранить отношения, необходимо с этим смириться. Вечером многое начнет зависеть от планов и настроения партнера.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не зацикливаться на сложных сторонах своего романа и отдать должное его приятным граням. Любимый человек в этот день неравнодушен к комплименту и хорошей шутке. Стоит закрыть глаза на некоторые детали, мешающие взаимопониманию. Не стоит затягивать контакт до позднего вечера.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше уклоняться от серьезных шагов в личной жизни и обращать больше внимания на мелочи. Желательно повременить с откликом на чужую инициативу, с вопросами и ответами личного характера. Многие Рыбы будут склонны к иллюзиям, избавиться от которых им удастся лишь в самом конце дня.