Тратим деньги правильно — финансовый гороскоп на 16 июля

Наш гороскоп расскажет о возможных событиях, эмоциональном состоянии, взаимоотношениях с близкими людьми, финансовых и профессиональных перспективах, а также об общем благополучии.
Овен
Сегодня у Овнов, имеющих свой бизнес, это благоприятный день для мероприятий по укреплению безопасности имущества: установки охранной сигнализации, камер видеонаблюдения и пр. Страхование имущества – это то, чем звезды настоятельно советуют заняться. Удачное время для инвестиций в недвижимость и проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют активнее взаимодействовать с самыми разными людьми. Полезная информация сама приходит к вам – главное суметь её своевременно распознать и использовать в своих интересах. Это удачное время для консультантов, связистов, водителей транспорта и торговцев. Хорошо обновлять свои деловые связи через новые знакомства. Можно заниматься оформлением документов в государственных инстанциях.
Близнецы
Сегодня Близнецы будут ориентировать себя на практическую работу, и имеют все шансы добиться успеха. В трудовом коллективе может сложиться доброжелательная и деловая обстановка. Вы можете получить заказ, который обеспечит вас работой на долгий срок. Доходы не столь высоки, как хотелось бы, но стабильны. Хорошо принимать финансовые решения относительно крупных покупок.
Рак
Сегодня Раки, возможно, будут способны на принятие самостоятельных ответственных решений, которые могли бы придать уверенности в себе. Впрочем, высокая самооценка может положительно отразиться на любой деятельности, связанной с творчеством. Очень хорошее время для художников, дизайнеров, актеров театра и шоу-бизнеса, консультантов, и всех тех, кто имеет отношение к нестандартным ситуациям.
Лев
Сегодня для Львов, имеющих дополнительную подработку, удачно складывается этот день. Особенно преуспеют фрилансеры, работающие удаленно из дома. Для успеха в делах вам сейчас важно иметь спокойную комфортную обстановку. Хорошо искать помещения для аренды. Можно заниматься оформлением документов для получения причитающихся вам по закону льготных выплат, пособий, компенсаций, субсидий.
Дева
Сегодня Девам стоит заняться долгосрочным и среднесрочным планированием. В середине дня можете рассчитывать на дружескую помощь и содействие в любых вопросах. Знакомство с серьезными людьми из бизнеса положительно повлияет на вас. Рекомендуется активнее использовать технические новинки в своей работе. Работа, ориентированная на получение результата в будущем, может оказаться вполне оправданной.
Весы
Сегодня Весы могут быть в состоянии повысить уровень профессионального мастерства и добиться выполнения плановых заданий. Обратите внимание на женщин, наделенных властными полномочиями – от них вам будет всяческая помощь и содействие. Безработные имеют шанс найти стабильную работу. Если вы давно ждете повышения в должности, то сегодня могут быть определенные позитивные подвижки.
Скорпион
Сегодня Скорпионов может отличать высокая степень личной ответственности за результаты труда. Ориентируйте себя на приобретение дополнительных профессиональных знаний, поскольку в этом деле нет предела совершенству. Успешно решаются юридические вопросы. Обмен мнениями и контакты с иностранцами могут помочь в укреплении вашей профессиональной квалификации.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут получить денежный перевод, благодаря которому смогут уменьшить финансовую зависимость от долгов. Также преуспеют те, кто имеет несколько источников доходов. При этом наиболее выгодными могут оказаться подработка, фриланс, частные заказы. Наличие свободных финансовых ресурсов способствует развитию своего бизнеса.
Козерог
Сегодня Козероги могут успешно заниматься долгосрочным планированием. Если ваша профессиональная деятельность связана с партнерством, то отдавайте предпочтение общению и переговорам в неформальной обстановке. Открыто выражайте свою позицию и ищите единомышленников. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к индивидуальному обслуживанию клиентов.
Водолей
Сегодня Водолеям важно иметь хорошие отношения с коллегами и подчиненными. Успех в делах, прежде всего, зависит от гармоничного психологического климата в трудовом коллективе. Вам могут предоставить новую, более современную технику и инструменты для работы. Безработные, если проявят активность, имеют все шансы найти себе подходящую работу.
Рыбы
Сегодня для Рыб, занятых творческими видами деятельности, отличное время. Хорошо заниматься устроительством выставок, семинаров, спортивных мероприятий не только на местном, но и на международном уровне. Вырастут доходы тех, кто работает в театре, в цирке или имеет отношение к шоу-бизнесу и моде. Можно пробовать свои силы в новых профессиях, а также принимать участие в творческих конкурсах, кастингах.