Планируем свой роман от и до — любовный гороскоп на 16 июля

Сегодня важно контролировать свой роман, строить общие с партнером планы.

Наш гороскоп поможет узнать, что ожидает их в ближайшем будущем и какие возможности и вызовы приготовила судьба на этот день.

Овен

Сегодня Овнам лучше не планировать в своей личной жизни чересчур экзотические и энергозатратные мероприятия, например, поездки на далекие расстояния или утомительные акции с элементами приключений. Если есть возможность, хорошо провести время вместе с близким человеком дома или на природе.

Телец

Сегодня Тельцам звезды сулят удачу и намекают, что ключ к счастью находится в их собственных руках. В атмосфере этих суток уместны щедрые проявления чувств и широкие благородные жесты, но также не будет лишней доля сдержанности, не стоит забывать о самоконтроле и личном достоинстве.

Близнецы

Сегодня Близнецы не прочь продолжить общение с объектом своих симпатий в приятном раскованном стиле, но что-то может им в этом помешать. Часто причина заминки будет психологической. Возможно, они станут чуть сдержаннее или сентиментальнее, не смогут или не захотят поддерживать некоторые темы.

Рак

Сегодня Раки могут проявить эгоистичные наклонности и начать думать в первую очередь о себе, а уже потом о любимом человеке и о гармонии отношений в целом. Добавлять им привлекательности будет уверенность в себе и своих взглядах, им лучше не показывать любимому человеку своих колебаний.

Лев

Сегодня Львы нуждаются в обстановке доверия и защищенности. Если они не получат этого при общении с любимым человеком, то могут начать стремиться к тишине или уединению, скрывать свои чувства или подавлять внутренние потребности. Некоторые Львы внезапно станут молчаливыми и сдержанными.

Дева

Сегодня Дев день способен сделать более скрытными и сентиментальными. Они могут почувствовать, что все еще привязаны к своему любовному прошлому, даже если оно не всегда было для них безоблачным и счастливым. Свидание будет удачнее, если партнер проявит чуткость и разделит этот настрой.

Весы

Сегодня Весам сложно проявлять свои чувства непосредственно. Их может сделать уязвимее чувствительность и скрытая обидчивость. Они могут поставить во главу угла чувство долга и предпочесть его любовной романтике, мучительно разрываться между обязанностями и личной жизнью.

Скорпион

Сегодня Скорпионы иногда склонны к мечтательности, но все же остаются терпеливыми реалистами. В их личной жизни вряд ли произойдут стремительные подвижки, зато возрастут стабильность и предсказуемость. Даже если будет сделан шаг назад, а не вперед, он окажется частью общего плана.

Стрелец

Сегодня на Стрельцов атмосфера этих суток способна подействовать угнетающе. Вплоть до вечера они могут оставаться настороженными и недоверчивыми, испытывать душевный дискомфорт или уныние. В их романтических отношениях могут быть подчеркнуты весьма интимные и тонкие психологические моменты.

Козерог

Сегодня Козерогам советуют поставить на первое место настроения и потребности своего партнера, так как именно от него будет зависеть эмоциональный фон дня или ход романа. Если он принимает собственное решение, не стоит его торопить и оказывать на него психологическое давление.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что в личных отношениях важны знаки заботы и сочувствия. Если любимому человеку в данный момент не до игр и развлечений, постарайтесь принять во внимание его настроение. Если он или она испытывает какие-то житейские затруднения, поспешите на помощь.

Рыбы