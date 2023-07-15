Уходим с головой в дела семейные — гороскоп на 16 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что вне семьи определяющим моментом успеха станет доверие, принадлежность к определенному кругу или клану. В центре внимания может оказаться жилье, дача, приусадебное хозяйство или закрытая частная территория. Утром не исключена склонность к уединению и меланхолии, но в течение дня добавится позитивных моментов. Возможна материальная помощь от близких или моральная поддержка от них.
Овен
Сегодня Овнам желательно найти время для частной жизни. В зависимости от обстоятельств, в эти сутки хорошое побыть дома, заняться хозяйственными хлопотами или проявить больше заботы о близких. Самое время навестить родителей или проведать других членов семьи, проинспектировать ситуацию с загородной недвижимостью, проверить границы владений и систему охраны, навести порядок или пополнить запасы.
Телец
Сегодня для Тельцов может иметь значение психологическая атмосфера в близком окружении или контакт с его отдельными представителями: членами семьи, старыми друзьями, давними соседями, доверенными лицами. Может представить интерес и взаимодействие с дальними родственниками. Подходящий момент для того, чтобы оказать своему клану покровительство или, наоборот, получить от него моральную поддержку.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше поставить на первое место домашние дела, бытовые хлопоты и связанные с ними денежные расходы. День подходит для плановых целевых приобретений, но под влиянием обстановки список покупок может расшириться. Это подходящее время для наведения порядка в доме или в своем личном хозяйстве. Наряду с пополнением запасов можно избавиться от некоторых старых ненужных вещей.
Рак
Сегодня Ракам предлагают сосредоточиться на своих персональных потребностях, что может сделать их в той или иной мере эгоцентриками. В зависимости от ситуации, на первое место для них могут выйти собственные взгляды и принципы, профессиональные планы, пути самореализации, официальные обязательства, виды на будущее, бытовые нужды, личные привычки, финансовые перспективы или нюансы самочувствия.
Лев
Сегодня Львам звезды намекают, что им лучше не стремиться на первый план и отказаться от демонстративного поведения. В зависимости от обстоятельств и собственных интересов, имеет смысл выбрать одиночество или работу «за кулисами», пребывание дома, на природе, на закрытой территории или в узком кругу близких людей. В любом случае важно чувство защищенности. Стоит проверить состояние здоровья.
Дева
Сегодня для Дев на первый план может выйти интуиция. Именно она будет подсказывать им нужные ассоциации из прошлого и рисовать возможные перспективы будущего. Этот день подходит для погружения в семейные планы и взаимодействия с близкими людьми. Для Дев, находящихся вдали от дома, станет значимым контакт с соотечественниками. В официальных деловых контактах важной частью успеха окажется доверие.
Весы
Сегодня у Весов на первом месте могут оказаться их родственные или земляческие чувства, соображения семейного или профессионального долга. Многим Весам придется исходить из строгого плана или расписания, продиктованного их текущими обязанностями, домашней обстановкой или состоянием здоровья. Большую роль может сыграть позиция конкретного человека, например, начальника или одного из родителей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды сулят удачу, которая не обязательно придет к ним в осязаемой вещественной форме. Возможно, это будет ценная эмоциональная или моральная поддержка. Многие Скорпионы получат надежный духовный ориентир, подтверждение своих взглядов или предчувствий. Возможно покровительство от людей издалека, например, от партнера за рубежом, от учителя, юриста или дальнего родственника.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют поставить на первое место заботу о безопасности и подстраховке. В первую очередь, стоит подумать о ней в делах, связанных с домом, семьей и недвижимостью. В центр внимания могут попасть границы личных или семейных владений, системы защиты, разметки или оповещения. В эмоциональном плане это не самый легкий день, стоит держать под контролем негативные мысли.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют поставить в приоритет свою репутацию у определенной аудитории или у конкретных людей, а также значимые для себя отношения. Возможно, придется считаться с чужими эмоциями и потребностями, ориентироваться на настроение своих родителей, партнера по браку, важного клиента либо делегировать инициативу своему доверенному лицу. Важно не сомневаться в выбранном человеке.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не игнорировать вопросы здоровья. В зависимости от ситуации, на первый план может выйти состояние собственного организма, самочувствие родственника, домочадца или питомца. В этот день может оказаться важной личная позиция коллеги, подчиненного, работодателя или помощника по хозяйству, представителя сервиса, социальной службы или медицинского учреждения.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут рассчитывать на базовую душевную гармонию. Если в данный момент они пали духом, их будут поддерживать собственные принципы и убеждения. Их лучшей опорой может стать творческий план, родительский или профессиональный долг. Они будут органичны в своей роли. Возможна удача, моральная поддержка. Подходящий момент для подведения промежуточных итогов и укрепления уверенности в себе.