Уходим с головой в дела семейные — гороскоп на 16 июля

15 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня сильное влияние знака Рак ставит акцент на родственных чувствах, традициях и семейных узах, заставляет думать о технической или психологической защищенности, может побудить с головой уйти в…

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