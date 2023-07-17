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Разговариваем с боссом неформально — финансовый гороскоп на 18 июля

17 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит поменять подход к начальству.

Разговариваем с боссом неформально — финансовый гороскоп на 18 июля
Фото: valerilakor.ru

Наш гороскоп расскажет, как общаться на работе, чтобы быть у начальника на хорошем счету.

Овен

Сегодня Овнам будет нелегко держать под контролем свои эмоции. Возможно, вы будете склонны к непоследовательному поведению, когда ваши намерения могут меняться вслед за переменой настроения. Дестабилизирующим фактором для вас могут стать проблемные отношения в семье. Коммунальщики и строители могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть ограничены в свободе поведения внешними обстоятельствами либо собственными страхами и неуверенностью. В зоне особого внимания должна оказаться работа с информацией и контакты с людьми. В поле вашего зрения часто могут появляться люди, склонные к нечестному поведению. Также могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели.

Близнецы

Сегодня у Близнецов не лучший день для инвестирования своих личных финансов на развитие коллективных проектов (акционерных обществ, кооперативов). В противном случае вы не сможете проконтролировать, насколько эффективно расходуются ваши деньги. Звезды советуют отдавать предпочтение индивидуальной трудовой деятельности, поскольку работа в составе группы может принести вам убытки.

Рак

Сегодня Раки могут почувствовать усиление требований начальства к соблюдению сроков выполнения работы. Однако характер этих требований может носить деструктивный характер. В результате критики вы можете расшатать свою нервную систему и во многом утратить свою работоспособность. В свою очередь ваши инициативы и предложения не найдут понимания и поддержки у начальства.

Лев

Сегодня у Львов день может пройти успешно только в том случае, если ваша деятельность не нарушает действующего законодательства. При попытке найти обходные пути там, где открытые методы на помогают, к вам и вашей работе может быть проявлено пристальное внимание со стороны представителей фискальных властей. Возможны контрольные закупки, ревизии и разного рода проверки.

Дева

Сегодня Девам рекомендуется обходить стороной всевозможные финансовые авантюры. В этот день возрастает вероятность понести убытки из-за неожиданных происшествий, технических сбоев. Неблагоприятный день для инвестиций и покупки долей в акционерных компаниях. Отдавайте предпочтение текущим делам и той работе, в которой вы имеете большой опыт.

Весы

Сегодня у Весов, занимающих руководящие должности, могут осложниться дела. Основной причинной для беспокойства могут стать деловые партнерские связи и то, насколько точно и своевременно партнеры исполняют договорные обязательства. От ведения переговоров лучше воздержаться. В целом следует иметь в виду, что внешние обстоятельства складываются неблагоприятно и вам придется всего добиваться ценой больших усилий.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется не браться за излишне сложные и трудоемкие виды работ. Вы можете столкнуться с ситуациями, когда вашего уровня квалификации может не хватить для успешного решения задач. Это особенно актуально для тех, кто имеет отношение к обслуживанию и ремонту компьютерной техники. Могут осложниться отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют действовать предсказуемо и держаться подальше от любых рисков. Работники страховых агентств и банковские служащие могут допустить ошибки при работе с цифрами. Есть вероятность отправить денежный перевод не по назначению. Это не лучший день для операций по обмену валюты и сделкам с оптовыми партиями товара.

Козерог

Сегодня у Козерогов в первой половине дня удачное время для того, чтобы урегулировать вопросы с наследством и принять меры по обеспечению безопасности бизнеса. Хорошее время для оплаты счетов по погашению кредитов и коммунальных платежей. Вторая половина дня не благоприятствует подписанию договора аренды и любых иных договоров о партнерском сотрудничестве.

Водолей

Сегодня Водолеи могут преуспеть в делах, если наиболее важные вопросы запланируют на утренние часы. Это хорошее время для поездок, контактов, информационного обмена. Успешно идут переговоры о расширении и углублении делового партнерства. Однако договор о сотрудничестве лучше подписывать до полудня. В конце дня не исключены конфликты в трудовом коллективе.

Рыбы

Сегодня для Рыб утро является наиболее продуктивным временем. В это время у вас могут сложиться доброжелательные отношения с коллегами и подчиненными. Вы сможете повысить производительность труда. В конце дня усиливается фактор финансовой нестабильности. Не торопитесь тратить крупные суммы денег, даже если вас к этому подталкивают обстоятельства.
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