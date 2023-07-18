Подходим к задачам с фантазией — финансовый гороскоп на 19 июля

Сегодня нам стоит включить креатив на полную мощность.

Наш гороскоп поможет читателям подготовиться к предстоящим событиям, а также предоставит некоторые советы по эффективному управлению своей энергией и взаимодействию с окружающими людьми.

Овен

Сегодня Овнов может ожидать сложный и неоднозначный день. Старайтесь не иметь общих дел с близкими родственниками, членами семьи и родителями – между вами возможны конфликты. Удаленный бизнес на дому переживает не лучшие времена. Условия вашего труда на рабочем месте могут ухудшиться. Неблагоприятный день для внесения каких-либо изменений в сложившуюся практику.

Телец

Сегодня Тельцам не рекомендуется доверяться случайной информации. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, пытаясь направить вас на ложный путь. Старайтесь не показывать другим свои намерения и держитесь в тени. Нежелательно в этот день работать с документами и совершать деловые поездки. Чем меньше контактов предполагается в вашей работе, тем лучше для итогового результата.

Близнецы

Сегодня у Близнецов не лучший день для финансовой деятельности. Купленные товары могут оказаться невысокого качества, и их может потребоваться возвращать обратно в магазин. Нежелательно заниматься оформлением кредитов и делать банковские переводы. Не соглашайтесь вкладывать деньги в коллективные проекты, даже если вас будут убеждать, что это выгодно.

Рак

Сегодня Ракам рекомендуется умерить свои амбиции и воздерживаться от новых инициатив. Возможно, у вас будут интересные идеи, которые захочется поскорее реализовать. Однако внешние обстоятельства пока не способствуют успеху в ваших начинаниях. Речь идет о том, что вы можете не получить желаемой поддержки своим начинаниям.

Лев

Сегодня Львам , занимающимся выполнением частных заказов, рекомендуется брать предоплату с клиентов. Возрастает вероятность обманов и невыполненных обещаний. Следите за тем, чтобы ваша деятельность находилась в рамках закона. Не исключены проверки, контрольные закупки. Старайтесь не допускать просрочки при оплате счетов по кредитам и за коммунальные услуги.

Дева

Сегодня у Дев , занимающихся ремонтом и обслуживанием сложной компьютерной техники и электроники, этот день может сложиться весьма хлопотно. Возрастает вероятность поломок и технических сбоев. Найти и устранить причину поломки может быть весьма нелегко, путем непростых проб и ошибок. Попытки заниматься планированием могут оказаться безуспешными.

Весы

Сегодня Весы могут относительно благополучно провести день, если сосредоточатся на укреплении деловых связей и поиске взаимовыгодных контактов. Возможно, вам придется отказаться от некоторых ненадежных партнеров и взамен найти более серьезных. Не торопитесь давать обещания другим людям и сами не берите обещаний — добиться их выполнения будет непросто.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут часто сталкиваться с техническими сбоями, что может нарушить слаженный ритм в работе. Наиболее важные дела лучше перенести на конец рабочего дня. Берегите свою деловую репутацию и избегайте излишне сложной и трудоемкой работы, для которой у вас может не хватить квалификации. Контакты с иностранцами могут еще больше вас дезориентировать.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не рекомендуется открывать депозитные вклады и обменивать рубли на валюту. При специализации на партнерском бизнесе ваши доходы могут уменьшиться, и партнерские отчисления могут сократиться. Более того, не исключены дополнительные расходы, которые не были вами предусмотрены в бюджете. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от инвестиций в коллективные проекты.

Козерог

Сегодня Козероги , занимающиеся индивидуальным обслуживанием клиентов, могут много времени потратить впустую. Вам могут часто попадаться неплатежеспособные клиенты, которые будут задавать много вопросов, отнимая ваше время, но которые в итоге так и не сделают вам заказ. Особенно может усложниться работа у таксистов и водителей общественного транспорта — не всегда удается получить оплату за проезд.

Водолей

Сегодня Водолеи по природе своей склонны к изобретательству и творческому подходу к любой работе. И вы будете в столь же увлекательном творческом поиске, чтобы усовершенствовать свой труд. Однако вас могут отвлечь от дел посторонними разговорами и в итоге ваши усилия могут оказаться потрачены впустую. Не теряйте времени на решение чужих вопросов.

Рыбы