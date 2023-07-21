Логика vs креатив — гороскоп на 22 июля

21 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Девы помогает заниматься повседневной рутиной, не испытывая скуки.

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Гороскоп на сегодня говорит, что может вызвать интерес внедрение инновационных прикладных технологий, применение необычных инструментов или методов, совмещение механических и электронных устройств. Наряду с новыми приемами могут оказаться полезными еще не забытые старые методики. С осторожностью стоит задействовать интуицию: на первом плане в эти сутки все же логика и расчет, а элемент креатива вторичен (особенно, если речь о здоровье). Экспериментировать желательно лишь в деталях, избегая системных начинаний. Возможна помощь от друзей. Овен Сегодня Овнам звезды советуют сохранять фокус своего внимания на текущих делах. Это подходящий день для продолжения вчерашних занятий: главные трудности на данный момент преодолены и остается лишь добросовестно довести начатое до конца. Вплоть до ночи будут важны такие качества, как дотошность, исполнительность и внимание к практическим мелочам. Хорошо работать с прогрессивными технологиями. Телец Сегодня Тельцам вплоть до ночи будет сопутствовать удача, но добиваться успеха они будут не только при помощи везения. Большинство представителей знака окажется на высоте благодаря своей природной практичности, деловитости и трудолюбию. В этот день многим Тельцам окажут моральную или техническую поддержку их друзья, некоторые Тельцы получат в свое распоряжение целую команду активных соратников. Близнецы Сегодня для Близнецов могут оставаться на первом месте домашние дела, жилищные планы или семейные хлопоты. Если собственных ресурсов для поддержки «огня в очаге» не хватает, на помощь могут прийти друзья. Стоит помнить, что в этот день может наблюдаться нехватка энергии, не исключено желание после всех забот побыть дома в одиночестве, помечтать или расслабиться. Лучше не строить новых планов. Рак Сегодня Ракам звезды советуют придерживаться умеренных темпов, не ставить рекордов и заниматься текущими делами без фанатизма, поскольку энергии может быть не очень много. День сулит удачу в большинстве практических дел. Некоторые вопросы решатся сами собой благодаря стечению обстоятельств. Возможно, помогут друзья, соседи или давние партнеры. В запутанных ситуациях на помощь придет интуиция. Лев Сегодня Львов удерживают вопросы практические, соображения пользы могут стать для них важнее соображений комфорта. Возможно, придется углубиться в финансовые дела или в производственные детали. Хорошо заниматься пополнением запасов, приобретать лекарства, хозяйственные принадлежности, инструменты и материалы для каких-либо работ. Возможен интерес к полезным практичным новинкам. Дева Сегодня Девы могут надеяться на успех, просто действуя по инерции. Они смогут спокойно развивать свои вчерашние начинания, не обращая внимания на возможные неблагоприятные внешние условия (например, на отсутствие нужных людей, интриги или недоверие). Многие Девы в этот день смогут рассчитывать на своих друзей, включая зарубежных: как минимум, от них может прийти ценная моральная поддержка. Весы Сегодня Весам звезды рекомендуют заниматься лишь насущными практическими делами и, по возможности, оставаться в тени. Имеет смысл отменить в этот день развлекательные, творческие и романтические мероприятия, либо заниматься исключительно их подготовкой. Возможно, обстоятельства вынудят вплоть до ночи заниматься техническими работами, здоровьем, материальными делами или хозяйственными вопросами. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют избегать лени и бездействия, чаще действовать вместе с друзьями. Это подходящий день для участия в коллективных проектах и мероприятиях, что не мешает преследовать собственные интересы. Многие Скорпионы получат возможность еще раз вернуться к обстоятельствам прошлого и извлечь из них пользу, например, продуктивно поработать с кем-то из своих прежних коллег. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не уклоняться от обязанностей, следовать здравому смыслу, руководствоваться чувством профессионального или семейного долга. Выполнение любой задачи станет возможным, если у вас есть друзья и помощники, команда коллег или подчиненных либо адрес надежного сервиса. Возможен интерес к полезным инновациям, особенно в технической и медицинской сфере и в области ай-ти. Козерог Сегодня Козероги могут рассчитывать на удачу в практических делах и прикладной работе, в общении с представителями других стран и культур. Возможны подвижки в бизнесе, в сфере творчества и в планах, связанных с поправкой здоровья. Природный реализм и практицизм заставят типичных Козерогов игнорировать мнимые находки и искать истину. Многие Козероги найдут частичный ответ на свой давний вопрос. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют не забывать об осторожности и аккуратности, но скорее в качестве профилактики. Дурные предчувствия в этот день не оправдываются, а надежды на лучшее имеют тенденцию сбываться. Возможны неожиданные находки, помогающие предотвратить кризис или обернуть во благо изначально неудачные обстоятельства. Может выручить чутье или система безопасности, созданная в прошлом. Рыбы Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что это подходящий день для сотрудничества, однако для него потребуется определенное настроение с их стороны. Многим Рыбам предстоит преодолеть собственную мнительность, стеснительность или чрезмерную принципиальность, сократить психологическую дистанцию между собой и нужными людьми. Любое партнерство окажется удачным лишь при наличии взаимного дружелюбия и великодушия.