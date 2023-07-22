Баланс интересов и вкусов — любовный гороскоп на 23 июля

В нашем гороскопе содержатся предсказания и рекомендации, основанные на астрологических влияниях этой даты.
Овен
Сегодня Овны могут ощутить новый живой интерес к развитию событий в своей личной жизни. Многие Овны столкнутся с перспективой возврата к прежним отношениям, получат шанс вернуться к незавершенной истории, продлить роман. Имеет смысл откликнуться на призыв к контакту, на предложение о свидании.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют обращать внимание на мелкие нюансы романтического общения, так как именно они окажутся наиболее красноречивыми. Нежелательно брать на себя всю инициативу в отношениях. Если в любовной истории наметился откат назад, важно найти в таком положении дел хорошие стороны.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что это подходящий день для флирта и развития романтических отношений. Может напомнить о себе прежняя любовь или появиться второй шанс там, где был однажды упущен первый. Если личная жизнь является темой номер один, самое время поставить ее в центр внимания.
Рак
Сегодня Раков заставляют обратить внимание на те аспекты их личной жизни, что делают ее приятной. Если гармония уже достигнута, стоит подумать, как ее сохранить, а если нет, то пора поразмыслить над путями ее создания. Возможно, стоит чаще проявлять бытовые знаки внимания и делать мелкие подарки.
Лев
Сегодня Львы становятся энергичнее и привлекательнее. К своим несомненным приятным качествам они смогут добавить личную харизму, которая поможет им притягивать сердца и новых, и прежних поклонников. Сами же Львы по большей части останутся верны чувствам, которые владели ими последние недели.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что не стоит целиком брать в свои руки инициативу в романтических отношениях. Даже если вы преисполнены благих намерений, чрезмерная активность может быть расценена как признак невежливости и дурных манер. Настало время чаще пускать в ход подарки и комплименты.
Весы
Сегодня для Весов возрастает вероятность получить от судьбы приятный подарок. Возможно, это будет перспектива продолжения гармоничных отношений или шанс вернуться к экзотической любовной истории, прерванной когда-то на самом интересном месте. Девиз момента: «праздник продолжается».
Скорпион
Сегодня у Скорпионов это один из тех дней, когда поневоле приходится следовать правилам поведения — в противном случае они могут оказаться вне игры, даже если имеют в ней изначально хорошие шансы. В эти сутки важно красиво ухаживать или флиртовать, быть привлекательным партнером и спутником.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что в их личной жизни намечается гармоничная полоса, связанная с продолжением или возвратом какого-то приятного сюжета. У многих Стрельцов появляется шанс удержать любовь, вновь обрести свой романтический идеал или вернуться к красивой истории, начатой вдали от дома.
Козерог
Сегодня Козерогам придется строже придерживаться социальных ритуалов общения с противоположным полом или особого этикета, сложившегося непосредственно в их личных отношениях с близким человеком. Именно соблюдение баланса и гармонии станет тем волшебным средством, что хранит любовь.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше не отказываться от приглашений и предложений личного характера: как минимум, это возможность приятно провести время в компании привлекательного и общительного спутника, а как максимум, шанс завязать (или восстановить) по-настоящему значимые для себя романтические отношения.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что основой гармоничных отношений становится естественный баланс интересов или вкусов. Для многих Рыб это будет означать необходимость поддерживать с партнером обратную связь, даже если они не очень расположены к общению и хотят побыть в одиночестве.