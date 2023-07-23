Аккуратно высказываем свое мнение — финансовый гороскоп на 24 июля

Наш гороскоп расскажет о том, чего ждать в карьерных аспектах и отношениях, что позволит принимать осознанные решения и планировать свой день.
Овен
Сегодня у Овнов могут быть неожиданные материальные потери при проведении финансовых операций. Прежде всего, ущерб могут понести владельцы пунктов обмена валюты, модных бутиков. Воздержитесь от совершения сделок на фондовой и валютной бирже. Не лучшее время для участия в творческих конкурсах, кастингах. Инвестиции в рекламу могут не оправдать ожиданий.
Телец
Сегодня у Тельцов могут неблагоприятно складываться отношения в деловом партнерстве. Этот тем более вероятно, если вы с партнером используете арендуемое помещение для совместного бизнеса. Конфликт с кем-то из близких родственников может негативно отразиться на ведении переговоров о сотрудничестве. У строителей могут возникнуть сбои в работе из-за нарушения поставок стройматериалов подрядчиками.
Близнецы
Сегодня Близнецам не советуют излишне эмоционально относиться к трудностям, возникающим в ходе текущей работы. Возможны технические сбои и споры с коллегами по трудовому коллективу. Воздерживайтесь от разговоров, не имеющих непосредственного отношения к текущим делам. Тем, чья работа связана с частыми поездками и контактами, придется сдерживать себя.
Рак
Сегодня Ракам нелегко будет найти правильный баланс между распределением расходных и доходных статей бюджета. Возможен крен как в сторону бесконтрольных трат денег, так и в сторону полного отказа от покупок. Не рекомендуется участвовать в инвестиционных проектах и делать оптовые закупки партий товара, предназначенного для перепродажи.
Лев
Сегодня у Львов день может сложиться неблагоприятно для личных инициатив. Ваши решения и инициативы могут привести к результату, противоположному тому, который вы ожидаете. Звезды советуют не забывать о соблюдении техники безопасности – не исключены травмы по неосторожности. Будьте готовы оперативно реагировать на внезапные изменения внешних обстоятельств.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не торопиться с принятием решений и крайне осторожно оценивать поступающую информацию. Кто-то из ваших тайных недоброжелателей может подбросить вам дезинформацию, чтобы побудить вас принять ошибочные решения. Намеченные деловые встречи могут сорваться по независящим от вас причинам. Будьте осмотрительнее с документами - есть риск потерять важный документ.
Весы
Сегодня Весам может оказаться бесперспективно рассчитывать на стабильный и размеренный рабочий ритм. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность чрезвычайных происшествий, технических сбоев. Если вы играете на товарно-сырьевой бирже, то сделки этого дня вряд ли можно будет назвать удачными.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может быть состояние повышенной эмоциональной возбудимости, что неблагоприятно отразится на ведении дел. Рекомендуется воздерживаться от личных инициатив и держаться подальше от начальства. Не исключено, что вам будет сделано замечание, которое покажется вам несправедливым и может вывести вас из состояния равновесия.
Стрелец
Сегодня для тех Стрельцов, которые в своей экономической деятельности не имеют проблем с органами правопорядка, день может пройти относительно благополучно. А вот осложнения могут начаться при наличии просрочки платежей по счетам. Не исключены внезапные проверки, контрольные закупки, ревизии. Задача этого дня – сохранить деловую репутацию.
Козерог
Сегодня Козерогов может потянуть на рискованные финансовые авантюры, однако звезды категорически не советуют вам этого делать. Любые финансовые операции, особенно с использованием безналичных денег, чреваты потерями. Отложите на другой день поиск инвесторов для вложений в акционерные общества. Не торопитесь открывать депозитные вклады.
Водолей
Сегодня Водолеям, возможно, придется столкнуться с препятствиями в работе. Наиболее проблемное время приходится на утро. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать договоры о партнерском сотрудничестве. Бизнесмены могут столкнуться со случаями нарушения договорных обязательств. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов и жалобами начальству.
Рыбы
Сегодня Рыбам не советуют отправляться в дальние командировки и активизировать контакты с партнерами из других регионов или из заграницы. Напряженный день ожидает тех, которые работают в совместных предприятиях или за границей. Будьте сдержанны в отношениях с коллегами и подчиненными. Отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо.