Убегаем подальше от спорщиков — гороскоп на 25 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что благодаря ей удастся сохранять приятный стиль общения и гармонию отношений, демонстрировать взаимную симпатию. Однако по мере развития событий будут напоминать о себе не только гармоничные моменты. Возможны нотки старой ревности, зависти, недоверия, злопамятности. Заводить новые связи и восстанавливать прежние контакты стоит с оглядкой. Лучше не затягивать до вечера важные беседы. В конце дня переход Луны в знак Скорпиона может усилить эмоциональность и перевести ситуацию в плоскость личных разногласий, материальных или морально-этических.
Овен
Сегодня Овнам не помешает стать более чуткими к окружающей их психологической атмосфере, а также к настроениям отдельных людей — особенно деловых партнеров, спутника жизни, домочадцев, коллег и клиентов. Минуты хорошего настроения вплоть до вечера могут перемежаться всплесками негативных эмоций, лояльность и доброжелательность иногда могут подменяться застарелым недоверием или давней обидой.
Телец
Сегодня Тельцам советуют не игнорировать отдельные настораживающие моменты в своих отношениях с людьми. Не отслеженные утром и днем, вечером они могут вылиться в более откровенную неприязнь и ухудшить психологическую атмосферу даже в самом прочном партнерском союзе. Стоит вовремя озвучивать замечания и мелкую критику, особенно в служебных ситуациях, в браке и семье, при получении услуг.
Близнецы
Сегодня для Близнецов события будут развиваться удачно, но в каждой бочке меда может найтись ложка дегтя. В течение дня могут участиться разочарования, ссоры влюбленных, капризы детей, моменты неудовлетворенности творческим результатом или отдыхом, заминки или опасения. Любые мероприятия не рекомендуется затягивать допоздна. К ночи напомнит о себе работа, домашнее дело или здоровье.
Рак
Сегодня Ракам важно проявлять дипломатичность и поддерживать равновесие интересов, при этом желательно не расслабляться полностью и не терять психологическую бдительность. Несмотря на все старания поддерживать баланс и согласие, могут давать знать о себе старые обиды и давние проблемы, иногда может возникать недоверие даже в самом близком кругу. Ответственные решения лучше отложить до вечера.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что для них станет благоприятнее первая половина суток. Это фаза наибольшего событийного везения и психологического комфорта, которую стоит использовать в целях укрепления нужных отношений. По мере приближения вечера будут возникать те или иные заминки, помехи. Самоуверенные Львы рискуют закончить день в столкновении интересов с кем-то важным и близким для себя.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют поспешить с реализацией планов, выстроенных на договоренностях и согласовании интересов. В течение дня участятся сомнения или роковые помехи, могут стать менее удачными приобретения и сделки, не исключен возврат разлада в близких или деловых отношениях на почве прошлого. Вечером у многих Дев появится предлог для энергичных действий, но их можно будет отложить на завтра.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что многое зависит от их собственного настроения и поведения. Дела будут вплоть до ночи идти ровнее, если на первом месте любовь, гармония, стиль, вкус, дипломатичность. Подпортить приятный имидж может скрытое недомогание или плохое настроение. У многих Весов может «испортиться характер» из-за чувствительности к деталям быта, семейным и жилищным проблемам.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов не самый продуктивный день. Велика вероятность помех, ошибок и роковых влияний прошлого. Многие Скорпионы окажутся в зависимости от других людей, могут столкнуться с их ненадежностью или давней неприязнью. Нежелательны начинания, вряд ли будет удачным старт сотрудничества. Вечер может принести столкновение интересов, важно держать под контролем свои эмоции и личные амбиции.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют поддерживать интересующие отношения, особенно романтические, творческие и общесоциальные. Но при этом не стоит закрывать глаза на возможные проблемы, оставшиеся от прошлого и все еще влияющие на атмосферу общения не в лучшую сторону. Например, может все еще оставаться болезненным вопросом невыплаченный старый долг или какой-то некрасивый поступок.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит забывать, что положительные стороны этого дня легко могут оказаться перечеркнуты для них отрицательными. В группе риска Козероги, рожденные в середине января: именно их будет чаще подводить собственное негативное настроение, плохое самочувствие или неудачное стечение обстоятельств. Выполнив план-минимум, например, подписав нужные документы,— им лучше не браться за новые дела.
Водолей
Сегодня Водолеям важно поддерживать интересные им диалоги, но помня, что в них могут быть затронуты не только приятные темы. Не исключено, что попутно будет оживлена тень прошлого, задето самолюбие или выявлено «темное место» в биографии. Даже если общение складывается идеально, лучше не затягивать беседу до вечера. В конце дня будьте морально готовы к противостоянию с харизматичной персоной.
Рыбы
Сегодня Рыбам желательно оставаться начеку, так как обстоятельства способны повернуться к ним не лучшей стороной. Может не удаться финансовый или деловой маневр, разочаровать договор, провалиться идея обмена услугами или симпатиями. Там, где другие видят лишь смешную сторону, многие Рыбы могут оказаться задеты в своих жизненно важных интересах. Вечером возрастет потребность в моральной опоре.