Беремся только за лайтовые задачи — финансовый гороскоп на 25 июля

Наш гороскоп расскажет, как добиться успеха в непростых задачах.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют воздерживаться от проведения ремонтных и строительных работ. Из-за личной невнимательности и поспешности возрастают риски технического сбоя с поломкой дорогостоящей техники, деталей и инструментов. Чем меньше инициатив будет исходить от вас, тем спокойнее сложится этот день. В семейном бизнесе этот период может быть отмечен разногласиями.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться неоднозначно. Основными проблемными темами дня являются работа с информацией, деловые связи и поездки. Намеченные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам. Торговые работники и посредники рискуют понести убытки. Старайтесь не контактировать с агрессивными и критически настроенными людьми, берегите свою психику от стрессов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов напряженная ситуация может сложиться с финансированием текущих проектов. Привлечь инвесторов не удастся, а тратить собственные ресурсы – не лучшее решение. Это неудачное время для составления бизнес-плана. Не вступайте в финансовые отношения с друзьями. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности и, в особенности, физическому труду.
Рак
Сегодня Ракам советуют сдерживать свои инициативы и не пытаться никому ничего доказывать. Возможно, вы будете склонны излишне импульсивно реагировать на любые препятствия, стоящие на вашем пути. Это чревато серьезными осложнениями с теми, кто выше вас по профессиональному статусу. Чем меньше вы будете контактировать с вышестоящим руководством, тем успешнее пройдет этот день.
Лев
Сегодня у Львов день может сложиться неблагоприятно с точки зрения поддержания деловой репутации. С осложнениями могут проходить контакты с иностранцами. Внешняя торговля, дальние перевозки грузов, туризм и издательская деятельность столкнутся с препятствиями. Воздержитесь от той работы, для которой у вас может не хватить квалификации.
Дева
Сегодня Девам не приходится рассчитывать на то, что плановые работы будут размеренно идти своим чередом. Настройтесь на то, что могут возникать непредвиденные осложнения в делах. Причем, вашего влияния на осложнение ситуации может не быть и могут просто резко поменяться внешние обстоятельства. Не ввязывайтесь в действия, сопряженные с риском и не гоняйтесь за большими деньгами.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют отмежеваться от деятельности деловых партнеров и вести свою линию поведения. Если ваш бизнес плотно завязан на партнерское сотрудничество, и вы вынуждены постоянно контактировать с партнером, то старайтесь сохранять личный контроль над ситуацией. В противном случае поведение партнера в какой-то момент может пойти не в ваших интересах.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, работающих вдали от дома вахтовым методом или находящихся в служебной командировке за границей, день может сложиться напряженно. Могут ужесточиться требования к дисциплине труда. За опоздание на работу или не выполненную в срок работу возможно наложение административных штрафных санкций. Бизнесменам не рекомендуется вести переговоры с иностранцами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов день может быть связан с риском убытков от финансовых авантюр. Звезды советуют не увлекаться финансовыми спекуляциями и рассчитывать заработать большие деньги на этом. Ваши вложения в финансовые пирамиды или попытки поймать удачу иным способом, могут не оправдать ожиданий. Сложно пойдут дела у представителей творческих профессий.
Козерог
Сегодня у Козерогов не до конца оформлены документы на недвижимую собственность, и это может стать причиной осложнений. Возможно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию имущества. От ведения переговоров пока лучше воздержаться. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Водолей
Сегодня тем Водолеям, чья работа связана с частыми поездками, контактами и деловыми бумагами, придется нелегко. Старайтесь не браться сразу за множество дел, будьте последовательны – не начинайте новых дел, не покончив со старым. В противном случае вам придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Попытка вовлечь других людей в сферу своих экономических интересов может окончиться безрезультатно.
Рыбы
Сегодня Рыбам творческих профессий не рекомендуется браться за слишком большие объемы работы. Дело в том, что сегодня вы будете склонны быстро терять интерес к начатым делам и переключаться на новые дела. Распыляя свои силы на несколько направлений вы, в итоге, можете ничего не успеть. Мелкие вопросы будут решаться гораздо проще. Старайтесь делать то, что можно будет завершить до конца этого дня.