Отношения трещат по швам — любовный гороскоп на 28 июля

Наш гороскоп даст интересные советы по улучшению своей жизни в различных аспектах, а также подсказки, как наилучшим образом использовать энергию этого дня.
Овен
Сегодня Овны удачливы и настроены оптимистично, их природная энергия бьет ключом и делает их привлекательными в глазах представителей другого пола. Они часто допускают ошибки в мелочах, иногда становятся суетливыми и раздражительными, но за излучаемый ими позитив им многое прощается.
Телец
Сегодня Тельцы поступят мудро, если сделают акцент на позитивной стороне момента, проявят в присутствии объекта своих симпатий поменьше пафоса и надменности, побольше веселости, игривости, активности и великодушия. Важно не переступать черту, за которой есть риск изменить своему мировоззрению.
Близнецы
Сегодня у Близнецов отношения с любимым человеком могут быть неровными. Приятные моменты духовного единства могут перемежаться с размолвками. Моменты недопонимания или соперничества будут особенно вероятны в быту и в деловых вопросах. Важно ценить и подчеркивать гармоничные стороны любовного союза.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что есть вероятность поддаться минутному импульсу и получить неоднозначный эффект. Спонтанный порыв может и принести удачу, и создать проблемы, например, добавить нервозности. Возможно, партнер так и не догадается, чего вам стоил ваш мини-подвиг во имя любви.
Лев
Сегодня Львы вновь верят в любовь и не сомневаются в собственной привлекательности. Это повышает их шансы оказаться в центре внимания представителей противоположного пола и помогает им преодолевать препятствия, мешающие наслаждаться счастьем. Некоторых помех Львы предпочтут попросту не замечать.
Дева
Сегодня Девы могут оказаться излишне импульсивными, нелогичными и временами конфликтными. Многие Девы будут метаться между желанием действовать на свой собственный лад и образом мыслей, навязанным им предшествующими обстоятельствами. Романтическая инициатива может зайти в тупик.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют ценить гармоничные стороны своей любовной истории и почаще делать на них акцент. Это поможет нейтрализовать негативные моменты, создаваемые ситуацией, например, сглаживать недоразумения или быстро гасить вспышки раздражения. Стоит простить партнеру его мелкие промахи.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше действовать по обстоятельствам, помня, что они не всегда оказываются к ним дружелюбными. Вплоть до ночи велика вероятность сбоев и помех в романтических планах. Чтобы сократить их число, старайтесь не ставить свидание в зависимость от материальных факторов.
Стрелец
Сегодня Стрельцов может подвести импульсивность. В своих действиях они могут быть непоследовательными и пренебрегать важными мелочами, считая, что любовь преодолеет все. Наиболее счастливыми и гармоничными окажутся в этот день отношения, далекие от повседневной рутины (работы, быта).
Козерог
Сегодня Козерогов к легкомысленной авантюре, к маневру, не совместимому с природным темпераментом и личными принципами, могут пригласить обстоятельства. Под влиянием сильных чувств они могут решить окунуться в романтику, пренебречь голосом своего разума или подсказками своей интуиции.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит бросаться рискованными фразами о готовности «на все» ради любви — иначе, возможно, им придется подтвердить этот лозунг конкретным поступком. Звезды подсказывают, что без сомнительных маневров вполне можно обойтись, гармония отношений от этого нисколько не пострадает.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что в отношениях легко вспыхивают ссоры и у них могут быть последствия. Лучше не искушать судьбу, создавая в общении напряженность. Фактором риска может стать не только провокационная активность партнера, но также холодность и дистанция с вашей стороны.