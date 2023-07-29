Ждем бамбических новостей — гороскоп на 30 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что первая половина этого дня создает условия для предметных совещаний, уточнения планов и обмена новостями благодаря аспекту Луны и Меркурия. В течение дня продуктивное общение сменится не менее продуктивными действиями. Возрастет та или иная практическая мотивация, захочется расширить круг задач или усилить нагрузки. Хорошо наращивать мастерство владения инструментами, заниматься хозяйством, стремиться к повышению заработка, работать с плотными материалами, техникой, землей.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют ставить на первое место работу, долг, выполнение своих повседневных обязанностей. День подходит для цепочки системных действий, связанных одной целью или программой. Возможно, ради них придется отказаться от планов на отдых или развлечения, но такая жертва не будет напрасной. Утром стоит изучить новости и оценить ситуацию, чтобы свести к минимуму риск скрытых помех.
Телец
Сегодня для Тельцов это продуктивный день и их усилия способны принести многократную отдачу почти в любом выбранном направлении. Возрастут их выносливость и работоспособность. Многие Тельцы увлекутся своим делом и расширят поле своих работ. Если собственных сил окажется недостаточно, найдутся ученики или помощники. Ценный бонус дня — возможность действовать в полном согласии со своим мировоззрением.
Близнецы
Сегодня Близнецов события этого дня настраивают на практичный здравомыслящий лад. Возможно, тон зададут уже утренние новости или разговоры. День может начаться с семейного или служебного совещания, обсуждения хозяйственно-бытовых вопросов, материальных нюансов или плана предстоящих работ. Подходящий момент для погружения в хлопоты, связанные со строительством дома, уборкой или безопасностью территории.
Рак
Сегодня Ракам день сулит новости и свежие практические идеи, открытие маршрутов или каналов общения. Обновится доступ к медицинским, статистическим или другим полезным данным, картам и навигации. Может наметиться серия учебных занятий, деловых командировок, профессиональных консультаций, посещений врача или сервиса. Пора активизировать навыки вождения, подумать о средствах связи и перемещения.
Лев
Сегодня Львов события этого дня могут настроить не на те занятия, к которым они сейчас стремятся. Возможно, им придется поступиться своими вкусами или отложить приятные планы ради долга службы, хозяйственных забот или насущных проблем, связанных со здоровьем. К частью, это продуктивные сутки и время не будет потрачено впустую. Вероятно, будут налажены связи, получены услуги или сделаны полезные покупки.
Дева
Сегодня для Дев это продуктивный день. Они смогут заняться перспективным делом, расширить поле своих действий, повысить свое мастерство или продемонстрировать его сомневающимся. День повышает коммуникабельность. Может наметиться цикл уроков, командировок или тренировок. В своих инициативах многие Девы получат моральную поддержку. При недостатке опыта их выручат сообразительность и обучаемость.
Весы
Сегодня Весам поневоле придется вспомнить о бытовых или деловых заботах, семейном или профессиональном долге. Возможно, их мысли направит в новое русло известие из какой-то инстанции (медицинского учреждения, технического сервиса, агентства по найму персонала) или срочное совещание с близкими. Может наметиться полоса вынужденных хлопот, связанных с хозяйственными делами, уборкой или ремонтом.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на открытие интересных им маршрутов или каналов связи, на продуктивные коммуникации. В беседах часто будут затрагиваться нужные им темы, в том числе секретные и деликатные. Возрастет вероятность обмена ценными советами с коллегами, подсказок от родственников или установления контакта с ними. Это подходящий день для целевых визитов, командировок и консультаций.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют не выпускать из поля своего зрения материальные и профессиональные вопросы, а также любые дела практического характера, имеющие сейчас особое значение, например, связанные с поправкой здоровья, получением помощи или поддержкой порядка в доме. Новости в одной из этих сфер могут потребовать делового или семейного совещания, врачебной или финансовой консультации.
Козерог
Сегодня Козерогам день обещает открытие дорог или каналов связи, начало нового учебного или информационного цикла, рост деловитости и выносливости. Возможно, появится повод для командировки или наступит время заняться здоровьем. Декабрьские Козероги смогут пустить в дело свою эрудицию, коммуникативные таланты или знание иностранных языков, при необходимости будут хорошими учителями или учениками.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды говорят, что предпочтительнее практичный настрой, например, полное погружение в домашние дела, в практические интеллектуальные исследования или в производственные процессы. Хорошо работать с фундаментальными основами и «тылами», укреплять безопасность на всех уровнях. В текущих делах не повредит осторожность. Возможно, потребуется приватное совещание или тайная поездка.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше не отказываться от предложенных контактов — нужно лишь быть в них осторожнее, тщательно отбирать собеседников и проверять источники данных. Имеет смысл принять участие в совещании, отозваться на сообщение коллег, на предложение о помощи или сотрудничестве. Правильный подход поможет систематизировать полезную информацию или расширить круг перспективных знакомств на будущее.