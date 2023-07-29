Проявляем все свои чувства — любовный гороскоп на 30 июля

Наш гороскоп расскажет, какие события и влияния звезд ожидают вас завтра: возможности, вызовы, искушения и советы, которые помогут справиться с различными жизненными ситуациями.
Овен
Сегодня Овнам обстоятельства этого дня могут помешать целиком погрузиться в личную жизнь. Если для встречи с любимым человеком нет срочных поводов, звезды советуют взять паузу на пару дней, так как впереди еще есть шанс наверстать упущенное. Если свидание нельзя отменить, не ждите от него бури эмоций.
Телец
Сегодня Тельцы энергичны, настойчивы и предпочитают сами рулить своей личной жизнью, но могут и отдать руль партнеру: интересы и образ действий в этот день сходятся. Удачный момент для настойчивой инициативы, всплеска чувственности, благородного великодушного жеста в адрес любимого человека.
Близнецы
Сегодня у Близнецов явственнее зазвучат нотки здравомыслия и прагматизма. Вместо легкомысленного обмена шутками и комплиментами многие Близнецы начнут обсуждать с близким человеком рутинные мелочи жизни. Поверхностное несерьезное увлечение на этом повороте может закончиться.
Рак
Сегодня для Раков приобретает важность любой дополнительный маршрут или канал связи. Благодаря ему они будут готовы сорваться с места в любой момент, как только получат срочное сообщение от своей пассии. Однако поводы для встречи чаще будут оказываться житейскими, а не романтическими.
Лев
Сегодня Львов ждет эмоциональный «холодный душ», вызванный переходом от романтического настроения к житейским рутинным проблемам. Надежды на полноценное свидание с любимым человеком могут оказаться разрушены, но ничто не мешает перенести его на будущее, когда обстоятельства изменятся.
Дева
Сегодня Девы не в силах сидеть сложа руки и пассивно «ждать у моря погоды». Они предпримут все, от них зависящее, чтобы придать своему роману желанную динамику. Ради нее они пустят в ход всю свою изобретательность, но при этом постараются сохранять разум и не терять голову от любви.
Весы
Сегодня Весам может быть не до личной жизни, но они все же не смогут не думать о ней. Занимаясь делами, они будут предаваться приятным воспоминаниям или строить не менее приятные планы на будущие свидания. От любимого человека им может потребоваться не страсть или поток комплиментов, а забота.
Скорпион
Сегодня Скорпионы не склонны слишком бурно проявлять чувства, зато умело выбирают нужные слова и часто являются проницательными собеседниками. Звезды намекают, что второй из этих талантов им не всегда стоит показывать, так как партнеру может не понравиться быть «открытой книгой».
Стрелец
Сегодня Стрельцам придется стать серьезнее. В зависимости от ситуации, им предстоит отложить свидание или умерить свои любовные восторги. Отказываться от приятных романтических планов полностью им не потребуется, но временный перерыв в череде встреч может стать для них суровой необходимостью.
Козерог
Сегодня Козероги умело управляют своими страстными порывами. Они не боятся проявлять в делах сердечных продуманную инициативу, но не всегда считают уместным выставлять свои чувства напоказ. Они будут точно знать, когда нужно высказаться, а когда лучше загадочно промолчать и поддержать интригу.
Водолей
Сегодня Водолеев день призывает к эмоциональной и поведенческой сдержанности, но это не означает отсутствия контактов — скорее, общение должно идти в определенных границах. Не стоит откровенничать о своем прошлом и слабостях, если только ваша пара уже не стала прочным и дружным союзом.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что этот день хорош для сдержанного общения и, если нужно, честного разговора. Сдержанность не стоит путать с холодностью и неприступностью. Если инициативу к диалогу проявит партнер, постарайтесь не мучить его неизвестностью и молчанием, не встречать суровой критикой.