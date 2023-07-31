Выплескиваем эмоции — гороскоп на 1 августа

31 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня Полнолуние обеспечивает эмоциональный подъем, который может быть выплеснут и в индивидуальных, и в коллективных переживаниях.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что возможен повышенный интерес к делам друзей, социальному фону, коллективным ресурсам или вопросам благотворительности. Этот день может подтолкнуть к щедрым жестам, иногда напоказ, а также к неожиданным выбросам эмоций, прихотям и капризам. Его общий тон доброжелателен, но все же не исключены внезапные столкновения самолюбий или интересов. Может возрасти активность в фан-клубах, игровых и других сообществах. Актуальны совместные развлечения, выставки, ярмарки. Овен Сегодня у Овнов растет интерес к социальному фону и к будущему. Отдельного внимания при этом могут требовать дела материальные, особенно связанные с оплатой отпуска, хобби, делами детей и получением доходов от творчества: самое время иначе посмотреть на них в близкой и далекой перспективе. Стоит рассмотреть возможности дохода за счет отложенных креативных идей, инвестиций или коллективных ресурсов. Телец Сегодня у Тельцов повысится честолюбие и это усилит их интерес к достижению цели. При этом не все Тельцы будут индивидуалистами, озабоченными исключительно собственной выгодой или карьерой, многие представители знака будут исходить из интересов своих друзей или семьи. В любом случае, эти сутки способствуют росту запросов и аппетитов на любом уровне, не помешает вспомнить о чувстве меры. Близнецы Сегодня Близнецы могут рассчитывать на удачу, но приняв во внимание, что она может прийти необычным путем и отчасти шокировать. От неожиданности, под влиянием друзей или обстановки многие Близнецы будут склонны немного перестроить свои взгляды, расширить изначально запланированный бюджет или изменить привычке. Вероятность подобных сюрпризов выше вдали от дома, например, в путешествии, в гостях. Рак Сегодня Ракам звезды напоминают о необходимости поддерживать неформальные контакты с друзьями или группой по каким-либо практическим интересам. Общение такого рода не только позволит лишний раз пообщаться с единомышленниками, но и поможет оставаться в курсе критически важных новостей и вовремя принимать дополнительные меры предосторожности в потенциально проблемных ситуациях, включая финансовые. Лев Сегодня Львам звезды советуют ориентироваться на окружающую обстановку и обязательно выбирать линию поведения с ее учетом: от этого может зависеть репутация и производимое впечатление. В зависимости от планов, ориентиром может стать настрой любимого человека, атмосфера в кругу друзей, в рабочем коллективе или в профессиональном сообществе, социальный фон или настроение в рядах целевой аудитории. Дева Сегодня Девам звезды советуют строить точные подробные планы, так как привычные условия могут временно измениться и вынудить импровизировать на ходу. Возрастет вероятность корректировок в своем или чужом повседневном расписании, непредвиденных задач или неожиданного расширения поля работы. Не исключены сюрпризы от питомцев, помощников и подопечных, те или иные странности в самочувствии. Весы Сегодня Весов день приглашает к творческому образу действий, намекая, что именно он станет самым продуктивным. Часто удача будет оказываться возможной благодаря друзьям и детям, а также собственным талантам и неординарным навыкам. Проявив креативный подход, есть шанс обойтись без посторонней технической, информационной и финансовой помощи, выполнить необходимые действия не по стандартному протоколу. Скорпион Сегодня Скорпионов могут ждать сюрпризы в семье, в кругу друзей или в части жилищных дел, а также в некоторых других сферах, с которыми сейчас связаны их интересы, например, в планах, касающихся карьеры или детей. Может оказаться ключевой конкретная персона: не исключено, что в этот день многое будет зависеть именно от ее личного дружелюбия, материальной щедрости или душевного благородства. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не игнорировать обстановку вокруг себя и своего дома, будь то ситуация в близких по духу социальных слоях, психологическая атмосфера в кругу друзей, коллег или соседей. Не стоит сбрасывать со счетов и мнение помощников (например, подчиненных, приходящего домашнего персонала). Осведомленность добавит нестандартных возможностей, расширит область поиска или выбора. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что этот день способен спровоцировать неожиданные душевные порывы и подтолкнуть к нестандартным расходам. Если те или иные внеплановые траты действительно необходимы, стоит внимательнее подойти к процессу выбора и покупки, иначе возрастет риск дополнительных ненужных приобретений. Если речь идет о старом долге, возможно, придется платить его с большими процентами. Водолей Сегодня Водолеям не стоит списывать все на обстоятельства, так как развитие событий во многом зависит от них самих, например, от их личных привычек, индивидуальных реакций, текущего настроения и самочувствия. Многое будет связано с отношением к дому, близким. Возможны как жесты благородства и щедрости, так и столкновения личных интересов, в том числе на территориальной и мировоззренческой почве. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют взять (или продлить) паузу в своих плановых важных делах, чтобы не допустить в них серьезной ошибки. Стратегический промах может быть допущен под влиянием друзей, нетривиальной психологической атмосферы или экстраординарных внешних обстоятельств, поневоле побуждающих к нестандартным действиям. Однако это не самый плохой день, если вы хотите бескорыстно помочь другим.