Обходим все преграды на пути к любви — романтический гороскоп на 2 августа

Наш гороскоп расскажет, какие события и ситуации ожидают в этот день, а также как наилучшим образом использовать возможности и предотвратить негативные моменты.
Овен
Сегодня для Овнов романтические чувства могут переплестись с дружескими. Это придаст долю пикантности уже существующим стабильным отношениям, но может внести путаницу в едва завязанный роман или в любовную историю, возрожденную после перерыва. Не стоит спешить с оценками и планами на будущее.
Телец
Сегодня Тельцы готовы ради любви на многое, при этом им претят рутина и обыденность. Неудивительно, если время от времени они будут терять контроль над своими чувствами и вести себя непредсказуемо. С их стороны возможны вычурные подарки, экстравагантные или чересчур щедрые знаки внимания.
Близнецы
Сегодня Близнецам личная жизнь может приготовить приятный сюрприз. Возрастет вероятность случайно столкнуться с объектом симпатий или бывшей пассией в неожиданном месте, в пути, на вечеринке. Условием исполнения желания может стать нестандартный ход мысли, чувство юмора или оригинальный маневр.
Рак
Сегодня Ракам лучше ничего не загадывать заранее. Еще менее удачная затея — строить твердые планы на будущее. Вместо задуманного тихого совместного вечера сегодня легко оказаться на дружеской вечеринке или другом шумном мероприятии, а вместо одного подарка внезапно получить другой.
Лев
Сегодня Львам необходимо учитывать общую атмосферу вокруг и настроение своей «половинки»: и то, и другое может быть малопредсказуемым и в такие моменты важно не нервничать. Сейчас не время спешить с выводами, поведение партнера — хороший повод разобраться в собственных чувствах.
Дева
Сегодня Девам судьба предлагает не те пути, которые они предпочитают, но им стоит согласиться на предложенные условия, даже они кажутся слегка экстравагантными. Это прекрасный повод для того, чтобы внести в роман новую искру или иначе взглянуть на сложившийся формат личных отношений.
Весы
Сегодня для Весов любовные волнения оказываются приятными и дополнительно повышают их интерес к объекту чувств. Неожиданный, но весьма мотивирующий источник вдохновения получат Весы, решившие продолжить прерванный роман или вновь дать ход подавленной когда-то в силу обстоятельств личной симпатии.
Скорпион
Сегодня Скорпионов день приглашает к импровизациям, вынуждая подстраиваться под вкусы пассии либо под неожиданные обстоятельства. На этом фоне может возникнуть путаница или перекос, например, будет легко спутать любовь и дружбу. Не лучший момент для начала или возобновления отношений.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют не останавливаться перед неожиданными барьерами и продолжать путь к объекту своих симпатий, так как в итоге их непременно ждет успех. В крайнем случае будет дано приятное обещание будущих счастливых минут, которое согреет в период разлуки или недопонимания.
Козерог
Сегодня Козерогам дают шанс выразить романтические эмоции нестандартным путем. Если сами они сдержанны, их может поразить необычная демонстрация чувств со стороны партнера. Дары любви сегодня немного экстравагантны, зато убедительны и несут тайный смысл, особенно, если даритель — бывшая пассия.
Водолей
Сегодня Водолеям трудно устоять перед харизмой и очарованием любимого человека, они острее обычного воспринимают знаки внимания с его стороны. Делая шаг сами, они будут волноваться в ожидании ответной реакции, вплоть до нервозности. Выровнять настроение помогут дипломатичность и чувство юмора.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут ничего не планировать и довериться случайному стечению обстоятельств, но им стоит избегать чрезмерной масштабности и лишнего авантюризма. Это хороший день для легкого флирта, особенно в компании, но лучше отказаться от важного свидания и официального начала отношений.