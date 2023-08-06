День волнующих авантюр — любовный гороскоп на 7 августа

Наг гороскоп расскажет, как наилучшим образом использовать астрологические влияния этого дня и как подготовиться к предстоящим событиям.
Овен
Сегодня Овнам не стоит начинать этот день с муссирования негативных эмоций и тогда они постепенно исчезнут сами. Во второй половине суток многим представителям знака придется делать выбор между личной жизнью и текущими делами — и не исключено, что последние в данный момент окажутся важнее.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им лучше пропустить утренние часы, как самые непродуктивные для романтических инициатив. В течение дня появится больше энергии, изобретательности и везения. Даже если эмоционально вы потеряете равновесие, ваши слова и поступки будут правильными.
Близнецы
Сегодня Близнецов день сделает более практичными, а также более медлительными и падкими на чувственные удовольствия. Еще одной особенностью их поведения может стать дотошность. Они будут готовы в подробностях обсуждать с любимым человеком детали быта, особенности ситуации или свои ощущения.
Рак
Сегодня Ракам желательно побороть искушение сближением в начале дня. Даже если вы неразлучны со своей пассией и между вами все хорошо, утро будет не лучшим моментом для новой откровенности или высокой активности. Во второй половине дня в любовных маневрах приветствуется доля изобретательности.
Лев
Сегодня Львы становятся упрямее. Любовная привязанность может превратиться для них в навязчивую идею и в смысл жизни. Многие Львы будут одержимы надеждой вернуть прежние отношения или старую фазу романа, в которой они были безоговорочно счастливы. Им важно не терять нить здравого смысла.
Дева
Сегодня Девы рискуют оказаться психологически уязвимыми, поэтому им лучше не форсировать события и перенести свои романтические инициативы на вторую половину дня. В это время судьба сама пойдет навстречу их тайным любовным желаниям, подскажет нужные слова или подходящий образ действий.
Весы
Сегодня Весам не стоит удивляться или расстраиваться, если утром любимый человек окажется не в лучшем расположении духа: у всех бывают трудные минуты. Важно не поддаваться этому настрою и не провоцировать его дополнительно своими действиями, а также не усугубить возможный разлад во второй половине дня.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется не просто подстроиться под взгляды, настроения и привычки своего партнера, а сделать это достаточно убедительно — в противном случае он может решить, что с его мнением не считаются. Романтическое свидание может потребовать дополнительных денежных или душевных ресурсов.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться с трудностью, если хотят начать что-то сначала или в точности воспроизвести день вчерашний. В их распоряжении будут лишь воспоминания о приятной встрече и надежды на ее повторение в будущем. Свиданию могут помешать дела или житейские обстоятельства.
Козерог
Сегодня Козероги уязвимы утром, но в течение дня их настрой станет более позитивным. Любые действия, связанные с личной жизнью, им лучше отложить на вторую половину суток: именно в это время имеет смысл заводить разговоры на важные темы, о чем-то договариваться, обмениваться планами и новостями.
Водолей
Сегодня Водолеи становятся чуть инертнее и медлительнее. В стабильности, предсказуемости, доме и налаженном быте они могут нуждаться ничуть не меньше, чем в ярких и волнующих любовных авантюрах. Будет просто замечательно, если любимый человек с энтузиазмом разделит этот настрой.
Рыбы
Сегодня у Рыб любовные дела пойдут успешнее после полудня. Если эмоциональная сторона общения оставит желать лучшего, большинству Рыб будет нетрудно установить с пассией понимание на простом бытовом уровне. Возможно, таким образом не получится романтизировать отношения, зато удастся их сохранить.