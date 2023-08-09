Раскладываем все по полочкам — финансовый гороскоп на 10 августа

Наш гороскоп поможет планировать день, исходя из астрологических рекомендаций, а также предостережет о возможных вызовах и расскажет о удачных моментах.
Овен
Сегодня у Овнов благоприятный день для укрепления и развития деловых связей, не предполагающих партнерских отношений. Речь идет в первую очередь о коротких сиюминутных связях по решению оперативных вопросов, не предполагающих длительного сотрудничества на постоянной основе. Первая половина дня сложится удачнее.
Телец
Сегодня для Тельцов, чья профессия имеет отношение к недвижимости, это благоприятный день. Речь идет о риелторах, строителях, работниках коммунальных и городских служб, дизайнерах по интерьеру и отделочниках по ремонту помещений. Наиболее важные дела запланируйте на утро. Старайтесь спланировать день так, чтобы к концу рабочего дня завершить дела и не оставлять недоделки на завтра.
Близнецы
Сегодня у Близнецов с утра может быть замечательное время для установления деловых связей по вашей личной инициативе. Успешно проходят поездки, профессиональное обучение, работа с документами. На конец дня лучше не оставляйте важных дел — ситуация может поменяться и вы не успеете закончить то, что планировали. Торговцам рекомендуется прорабатывать вопросы по улучшению логистики.
Рак
Сегодня у Раков могут вырасти доходы, в том числе за счет дополнительной подработки на частных заказах. Если вы что-то помимо своей основной работы умеете делать на профессиональном уровне, то можно публиковать соответствующее объявление. Вы сможете сделать удачные покупки и урегулировать некоторые материальные проблемы. Особенность момента в том, что вам не требуется проявлять инициативу — гораздо выгоднее плыть по течению.
Лев
Сегодня Львам рекомендуется ориентировать себя на активное сотрудничество с коллегами и единомышленниками. Это удачный день для сотрудничества и обмена опытом. Не стесняйтесь спросить совета у знающих людей — вам не откажут и обязательно поделятся знаниями. Это хорошее время для перспективного планирования. Использование технических новинок может повысить производительность труда.
Дева
Сегодня для Дев, занимающих руководящие должности, это благоприятный день. В первой половине дня вам может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете получить правильное представление о реальном положении дел и принять единственно верные управленческие решения. Можете рассчитывать на негласную поддержку со стороны влиятельного покровителя.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют не зацикливаться на мелких сиюминутных вопросах, а думать о будущем, с прицелом на перспективу. Возрастает роль и значимость информационных компьютерных технологий и интернета в продвижении своих проектов. Наиболее полно вы сможете реализовать себя в составе группы единомышленников. Прислушивайтесь к мнению иностранцев и людей из другого региона.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, кто занимает руководящие должности и призван к принятию ответственных решений, удачный день. Вы сможете подойти к решениям взвешенно, обходя острые углы и гармонизируя процессы, находящиеся в вашем управлении. При необходимости вы сможете сделать эффективные кадровые перестановки. Первая половина дня складывается более продуктивно.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов деловая репутация может заметно вырасти и укрепиться. Возможно, это будет связано с тем, что вы сможете показать степень и глубину своих профессиональных знаний. Хорошее время для урегулирования юридических споров, подписания договоров о сотрудничестве. Можно оформлять документально устные договорные отношения.
Козерог
Сегодня у Козерогов в первой половине дня может увеличиться производительность труда. Успешно реализуются финансовые схемы. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам потребуется пойти на финансовый риск. При взвешенном трезвом подходе подобный риск будет оправдан, и вы окажетесь в выигрыше. Вы сможете преуспеть в погашении кредитов.
Водолей
Сегодня у Водолеев удачный день для работников сферы услуг. Возможно, у вас не будет отбоя от покупателей и клиентов. Благоприятное время для ведения переговоров о сотрудничестве. Подписанные сегодня договорные обязательства могут оказаться очень выгодными. Бизнесменам рекомендуется делать публичные заявления и проводить рекламные мероприятия.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют приводить в порядок свои дела, вести подготовку к предстоящей серьезной работе. Лучшее, что можно сегодня сделать — разложить или рассортировать все то, с чем вам постоянно приходится иметь дело (инструменты, детали, документы и пр.), чтобы на их поиск, в случае необходимости, не тратилось много времени. Конструктивные отношения с коллегами сделают ваш труд результативнее.