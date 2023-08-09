Слова могут ранить — любовный гороскоп на 10 августа

Сегодня стоит быть осторожнее со словами — можно уколоть ими партнера.

Наш гороскоп расскажет о возможных вызовах и шансах на этот день, а также даст советы по тому, как эффективно использовать звездные влияния для достижения желаемых результатов.

Овен

Сегодня у Овнов может оказаться не так уж много свободного времени, но они не забудут поддержать контакт с объектом симпатий. Кроме того, их возлюбленные часто будут сами напоминать о себе. Для свидания это не лучший день из-за возможной усталости и повышенной раздражительности.

Телец

Сегодня Тельцы часто распыляются на досадные мелочи, которые не входили в их планы и мешают им видеть общую картину. Не стоит выбирать этот день для важной инициативы в личной жизни, его негативные детали способны добавить нервозности и обесценить приятные моменты общения.

Близнецы

Сегодня Близнецы легко теряют душевное равновесие и талант к приятному общению, удивляют партнера своей нестабильностью. В мгновение ока они способны стать колкими и язвительными, непоследовательными и раздражительными. Не лучший момент для первой встречи, знакомства, важного личного мероприятия.

Рак

Сегодня Ракам сложно полноценно выразить переполняющие их чувства. Не исключено, что придется делать это на ходу, между делом. Звезды советуют забыть про идеальный сценарий общения и стараться ловко лавировать в обстоятельствах. Возможно, найдется повод для проверки чувства юмора.

Лев

Сегодня Львам советуют чаще включать свое обаяние, дружелюбие, дипломатичность и чувство юмора. В отличие от других сфер жизни, в делах сердечных этот прием может стать на удивление действенным. Не исключено, что вплоть до ночи гармония отношений будет держаться именно на нем.

Дева

Сегодня Девы склонны игнорировать в любви мягкий путь и выбирать наиболее проблемную для себя тактику. Они могут быть излишне насмешливыми, грубоватыми, раздражительными или навязчивыми, не всегда будут последовательны в своих действиях. Их симпатия иногда может быть внешне похожа на неприязнь.

Весы

Сегодня Весы в состоянии легко решить любую проблему сами, но не таковы их партнеры. Любимый человек может постоянно попадать в приключения и нервничать. В такие моменты гармоничный микроклимат в паре будет зависеть от мягкости и уравновешенности Весов, а также от чувства юмора обоих партнеров.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут утратить ясность мысли и твердость характера, впасть в растерянность или изменить своим убеждениям — что не лучшим образом отразится на их личной жизни и уровне взаимного доверия в паре. В эти сутки лучше ничего не предпринимать и не обещать.

Стрелец

Сегодня Стрельцам предстоит умело использовать гармоничные стороны своего любовного союза и ловко избегать напряженных моментов. Будет нелегко добиться идеального результата, иногда могут вспыхивать ссоры, задеваться сложные темы и звучать резкие выражения. Беречь гармонию должны оба партнера.

Козерог

Сегодня для Козерогов обстоятельства этого дня окажутся не слишком благоприятными. Даже при отличных стартовых условиях романтические планы могут обернуться для них цепью досадных помех и неудач. Звезды советуют повременить даже с простым действием, например, с ответом на несрочное сообщение.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют оградить свою личную жизнь от лишних недоразумений. Даже если полная идиллия невозможна по определению, к ней следует стремиться. Возникающие острые моменты желательно как можно быстрее сглаживать. Особенно важно нейтрализовать бытовые размолвки и уколы ревности.

Рыбы