Чувства разрывают изнутри — любовный гороскоп на 12 августа

Сегодня внутри нас будет много чувств, будет сложно скрыть эмоции.

Наш гороскоп расскажет о том, какие события могут произойти в жизни в указанный день, и как наилучшим образом использовать эти воздействия для достижения своих целей.

Овен

Сегодня Овны могут стать сентиментальнее. От любимого человека они будут ждать не только украшения своей жизни яркими эмоциями, но и заботы, внимания, искреннего душевного участия. Не исключено, что свидание будет перенесено на другое время из-за домашних дел или семейного долга.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют заранее наметить программу свидания с учетом сложившихся обстоятельств. Это не означает несвободы, но план или маршрут вынудит импровизировать строго в отведенных рамках. Некоторые Тельцы будут против такого подхода, не осознавая, что на самом деле он им на руку.

Близнецы

Сегодня Близнецы чувствительны, но предпочитают держать свои чувства под строгим контролем. Вероятно, они не захотят демонстрировать их без особой необходимости или в неподходящей обстановке. Успех свидания будет зависеть от того, насколько обстоятельства совпадут с их настроением.

Рак

Сегодня Раки могут удивить своих любимых неожиданным самообладанием и серьезностью. Даже самые эмоциональные Раки будут неплохо владеть своими чувствами (правда, лишь в той обстановке, которая соответствует их планам). Для развития отношений день удачен, но общению может недоставать «огонька».

Лев

Сегодня Львов стоит стать чуть скромнее и выдержаннее, взять под контроль свои романтические желания и природный темперамент. В некоторых случаях может оказаться уместным полное уединение. День комфортнее для стабильных пар с высоким уровнем взаимного доверия и привычки.

Дева

Сегодня Девы немного консервативны. Они могут традиционно и чинно ухаживать, держать дистанцию, отдавать дань национальным или иным традициям в общении с людьми другого пола. Подходящий момент для того, чтобы упорядочить отношения, обозначить в них ценности, приоритеты и границы.

Весы

Сегодня Весы вынуждены исходить из соображений долга и необходимости. Если свидание не вписывается в их планы, оно станет последним в списке сегодняшних мероприятий. Если же встреча с любимым человеком состоится, она может оказаться не такой романтичной, свободной и веселой, как задумывалось.

Скорпион

Сегодня Скорпионы — натуры чувствительные, но настроенные серьезно и склонные мыслить дальновидно. Каждый свой шаг в личной жизни они будут сверять с уже составленным планом или системой своих взглядов, от которых не намерены отказываться. Условный недостаток дня — сдержанность эмоций.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с тем или иным препятствием в интимной ситуации. Возможно, это будет психологический барьер или бытовой нюанс, мешающий свободному полету чувств. Спонтанным легкомысленным приключениям лучше предпочесть уединенную и заранее запланированную встречу.

Козерог

Сегодня Козероги и их партнеры могут не вполне доверять друг другу или отдавать дань условностям, предписывающим держаться на некотором расстоянии. Транслируя сдержанность, серьезность или настороженность, влюбленным будет важно не утратить эмоциональный контакт и вовремя открыться друг другу.

Водолей

Сегодня Водолеи не так бурно реагируют на обаяние и привлекательность своего партнера, как на его способности опекать и сопереживать, причем искренне и неподдельно. Свидание может не состояться, если кто-то один в паре погружен в житейские заботы, а другой склонен лишь искать развлечений.

Рыбы