Беремся за страшное смело — гороскоп на 12 августа

11 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

26 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Рака может усилить привязанность к дому или психологическую зависимость от близких людей.

Фото: rambler