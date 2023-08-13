Новый поворот событий — любовный гороскоп на 14 августа

Сегодня наш роман заиграет новыми яркими красками.

Наш гороскоп предоставляет читателям предсказания по таким аспектам, как личные отношения, карьера, финансы и здоровье, что поможет им лучше понять, какие сферы жизни могут быть особенно актуальными в этот день.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют не опережать события и перенести все важные мероприятия в своей личной жизни на вторую половину дня. Если любовные отношения сейчас имеют для вас особое значение, имеет смысл отложить несрочные повседневные хлопоты и целиком посвятить себя общению с дорогим человеком.

Телец

Сегодня Тельцов вполне устроит общение на равных, но с приближением вечера они могут начать стремиться к особому положению. Многие представители знака начнут требовать от своего партнера повышенного внимания или ждать эксклюзивных подарков в доказательство любви.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют начать день с неромантических мероприятий, чтобы побыстрее покончить с текущими делами и во второй половине суток быть открытыми для приятного времяпрепровождения. Если не получится встретиться с пассией этим вечером, можно перенести свидание на завтра.

Рак

Сегодня Раки видят и воспринимают обстановку согласно своему природному темпераменту. Нежные и ранимые Раки будут немного уязвимыми в первой половине дня, их может посетить призрак былой ревности или другое дежавю из любовного прошлого. Активные и позитивные Раки взбодрятся к вечеру.

Лев

Сегодня у Львов с приближением вечера начнет происходить все самое важное. Звезды советуют в любой ситуации начинать с себя. Возможно, пора определиться со своими любовными планами, романтическими симпатиями, полученными подарками или транслируемым в адрес любимого человека образом.

Дева

Сегодня Девы не могут не думать о своих чувствах и особенностях своего романа. Многим Девам придут на ум обстоятельства прошлого, в которых было не только хорошее. Если в сложившемся положении дел что-то не устраивает, пора задать себе или своей пассии честный вопрос на волнующую тему.

Весы

Сегодня у Весов с приближением вечера звезды начнут содействовать любовным планам. Попытка устроить свидание в первой половине суток может разочаровать, поэтому не стоит искушать судьбу: лучше дождаться второй половины дня, когда действительность начнет оправдывать (и даже предвосхищать) ожидания.

Скорпион

Сегодня Скорпионам проще сохранять душевное равновесие и верные ориентиры утром. Во второй половине дня чувства могут затмить им разум, любимый человек может начать требовать к себе повышенного внимания. В романе наступает важный момент, но при этом от самих Скорпионов мало что зависит.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов романтические чувства проявляются гораздо свободнее и естественнее во второй половине суток. Это наиболее подходящее время для флирта, свиданий, ухаживаний, сюрпризов, вручения подарков. Если возникли препятствия к быстрому исполнению желаний, можно перенести задуманное на завтра.

Козерог

Сегодня Козерогам советуют помнить о своей ранимости и приверженности прошлому, а вечером о риске слишком мощного всплеска эмоций и последующего вероятного «выгорания». Это не самый удачный момент для начала отношений, особенно, если они стартуют с ярко выраженной сексуальной ноты.

Водолей

Сегодня Водолеев ждет новый поворот событий, при этом инициатива часто будет идти от партнера. Вечерняя обстановка может отличаться от утренней и будет важно соответствовать ее духу. Позаботьтесь об имидже, чтобы стать достойным фоном своей блестящей «половинке».

Рыбы