Оцениваем свои силы — гороскоп на 17 августа

16 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня трудолюбивая Луна в Деве предлагает вернуться к повседневным делам, но переход к ним может оказаться несколько растянутым.

Фото: rambler