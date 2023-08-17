Решаем проблемы здесь и сейчас — гороскоп на 18 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что это информативный день, легко найти подсказку, инструкцию, дружеский совет или срочную помощь. Темой дня могут стать совещания, командировки, тренинги, контакты с сервисами, медицинские процедуры. День хорош для повышения мастерства, для обучения навыкам работы с инструментами, средствами связи и программным обеспечением. Насыщенные сутки ждут врачей, персонал учреждений, службы доставки, оповещения, компьютерной и технической поддержки.
Овен
Сегодня Овны могут целиком посвятить день работе или тем насущным хлопотам, которых требует ситуация. Это могут быть полезные обновления, тренировки, короткие командировки, лечебные процедуры, ремонт, уборка. Активизируется общение с коллегами и службами поддержки. Срочные дела могут держать в тонусе вплоть до ночи. Многим Овнам пригодятся помощники. Хорошей мотивацией будет заработок или здоровье.
Телец
Сегодня у Тельцов звезды содействуют начинаниям и рекомендуют им не лениться. В этот день велика работоспособность и легко переносятся нагрузки (особенно, если заниматься любимым делом). Можно расширять поле работ, действовать согласно своим убеждениям, продвигать новаторские идеи, подтверждать свой авторитет конкретными действиями. На помощь придут друзья. Отличный день для тренеров, педагогов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют поставить на первое место не свои личные интересы, а интересы дела, например, семьи или бизнеса. Успех будет зависеть не только от трудолюбия, но и от наличия ясного плана. Не стоит пропускать хороший день для домашних и производственных обновлений, для забот о жилье, ремонтных и уборочных работ, медицинских и гигиенических манипуляций, воспитания питомцев.
Рак
Сегодня Ракам не стоит пропускать этот день, если в их расписании значатся активные контакты, разъезды или информационные поиски, а также прикладные работы, учебные и лечебные мероприятия. Он особенно продуктивен для тех, кто постоянно за рулем, работает в сфере обслуживания, активно общается с близким окружением по конкретным поводам. Ценным бонусом суеты окажется расширение кругозора или списка связей.
Лев
Сегодня Львы может быть вплоть до ночи поглощены рутинными делами. Исключением могут стать Львы, располагающие штатом верных помощников, которым можно без опаски доверить дело или дать щекотливое поручение. Львам, вынужденным заниматься хлопотами лично, звезды советуют чаще вспоминать о важности этой суеты для работы, карьеры или благосостояния: это день, когда под лежачий камень вода не течет.
Дева
Сегодня Девы преуспеют благодаря своим природным способностям и прикладным навыкам, мастерству, ловкости, общительности и обучаемости, а также благодаря удаче. Перед ними будут открыты дороги, включая дальние. У них не будет проблем с каналами связи и доступом к информации, в том числе зарубежной. Им помогут друзья или учителя. День хорош для путешествий, учебы, тренировок, расширения кругозора.
Весы
Сегодня Весов могут поглотить неотложные дела. Возможна зависимость от людей или обстоятельств, состояния здоровья или ситуации на работе. Может появиться необходимость в ремонте, лечении, защите, дополнительном финансировании или критически важной информации. Многим Весам придется контактировать с подчиненными, службами поддержки или персоналом учреждений, совершить вынужденную поездку.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит активнее задействовать возможности этого дня, если они настроены на командную работу и решение конкретных задач. Можно рассчитывать не только на собственную ловкость, опыт или мастерство, но и на разнообразную поддержку со стороны других людей: коллег, друзей, спонсоров, представителей учреждений и сервисов. Появится повод применить уникальный инструмент или новаторский метод.
Стрелец
Сегодня Стрельцы быстрее добьются успеха, если их действия будут целенаправленными. В цене такие качества, как исполнительность, оперативность, контактность, внимание к деталям. Если не хватает собственных умений и возможностей, важно иметь широкий список помощников, друзей или служб поддержки. В этот день велики шансы попасть к хорошему врачу, найти толкового помощника или «рукастого» мастера.
Козерог
Сегодня Козерогов удача находит не только благодаря особенностям момента, но и благодаря их собственному прошлому, в котором были предусмотрительно приняты верные меры. День помогает налаживать взаимодействие с любыми службами, включая международные. Помимо решения текущих задач, он хорош для путешествий, учебы и расширения кругозора. Возможен интерес к медицинской и научно-технической тематике.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют заняться потенциально проблемными сторонами ситуации с целью предупреждения проблем или их тщательного устранения. В этот день хорошо заниматься поиском уязвимостей и погрешностей, детальными исследованиями. Подходящий момент для ремонта, уборки и лечения болезней, включая запущенные случаи. Возможно, пора обратиться за советом или помощью к мастерам и знатокам.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не упускать отличные возможности сотрудничества. Несмотря на специфичные детали, оно в большинстве случаев обещает стать очень плодотворным. Стоит пойти на диалог и рассмотреть предложение, особенно связанное с работой, получением услуг и медицинской тематикой: не исключено, что это именно то, что нужно и судьба дарит наилучший вариант из возможных на данный момент.