Больше дела, меньше слов — финансовый гороскоп на 19 августа

Наш гороскоп расскажет о возможных событиях и эмоциональных состояниях, которые могут ожидать в этот день.
Овен
Сегодня Овны могут столкнуться с трудностями при выстраивании деловых партнерских отношений. Старайтесь подойти творчески к разрешению возникающих противоречий. Сегодня вы сможете предложить нечто новенькое или как-то поменять систему приоритетов во взаимоотношениях с партнерами. В результате это положительно отразится на дальнейшей работе.
Телец
Сегодня у Тельцов хорошие шансы для извлечения прибыли благодаря использованию недвижимой собственности. Прежде всего, речь идет о владельцах магазинов, офисов, земельных участков сельскохозяйственного назначения. Хорошо оформлять договор аренды. Увеличат доходы работники гостиниц, игровых клубов, ресторанов, курортных комплексов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут значительно усилиться интеллектуальные способности, умение обзаводиться деловыми связями, находить нужных людей и договариваться с ними о взаимовыгодном сотрудничестве. Сделки по купле-продаже и обмену недвижимости проходят без проблем. Это может быть заметно по росту доходов и ускорению товарно-денежного обмена.
Рак
Сегодня у Раков может быть благоприятное время для методичной работы над повышением уровня профессионального мастерства и роста доходов. Активизируются контакты с деловыми партнерами и руководящими работниками. Удачный день для принятия финансовых решений, касающихся покупок. Если вы занимаете руководящую должность, то ваши управленческие решения могут способствовать росту доходов.
Лев
Сегодня Львы смогут проявить свои лучшие деловые качества и использовать свой потенциал для увеличения прибыли. Многие вопросы, которые вам прежде не удавалось решить, будут урегулированы легко и просто. Главное условие успеха в делах — ваша самостоятельность в принятии ключевых решений. Помните, что никто лучше вас не знает, что и как следует делать.
Дева
Сегодня Девы, которые прежде не могли действовать в свободном режиме, смогут выйти из-под ограничений. Это особенно относится к тем, кто был связан некими негласными обязательствами. Многие деликатные секретные вопросы удастся урегулировать путем согласования в приватной беседе с влиятельным лицом.
Весы
Сегодня у Весов прекрасный день для деловых начинаний в составе коллектива единомышленников. У вас может хватить уверенности в себе и решимости, чтобы действовать самостоятельно и увлекать за собой других людей. Звезды советуют не бояться идти на риск в тех случаях, когда вы посчитаете это необходимым. При наличии свободных денег, расходуйте их на погашение долгов.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть в состоянии успешно отстаивать свои интересы перед вышестоящим начальством и представителями власти. Наилучшего результата добьются те, кто работает по заранее составленному графику и имеет плановые нормы выработки. Используйте технические новинки — это поможет повысить производительность труда. Отношения с коллегами по трудовому коллективу вполне доброжелательные и конструктивные.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут преуспеть в профессиональном обучении и повышении уровня квалификации. Успешно развивается сотрудничество с представителями бизнеса из других стран и регионов. Дальняя поездка пройдет удачно, и вы сможете урегулировать все вопросы, которые ставили себе. Рекламная кампания способна дать новый импульс в развитии вашего бизнеса.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться удачный день для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми заимствованиями. При контакте с кредиторами вы сможете договориться о более удобном для вас графике погашения долгов. Однако если есть свободные деньги, то направьте их на погашение долгов и оплату коммунальных счетов. Хорошее время для привлечения внешних инвестиций к своим проектам.
Водолей
Сегодня Водолеям необходимо суметь адаптироваться к внешним обстоятельствам с тем, чтобы добиться желаемого результата. Обстоятельства могут вам благоприятствовать, и лично вам не придется проявлять особых инициатив. Старайтесь следовать за инициативами делового партнера — это верный путь к успеху. Хорошо пойдут дела у работников сферы услуг.
Рыбы
Сегодня у Рыб, не занимающих руководящих должностей и не озабоченных карьерным ростом, удачно могут пойти дела . Должность рядового сотрудника фирмы хороша тем, что не накладывает на вас дополнительной ответственности. А сегодня вы готовы отвечать только за себя. Старайтесь не увлекаться теорией и общением. Сегодня вы будете сильны именно в практике, в способности вникать в детали и находить оптимальные решения в конкретных вопросах.