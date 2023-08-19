Забываем о работе — финансовый гороскоп на 20 августа

Наш гороскоп подскажет советы по управлению энергией дня, и расскажет о возможных вызовах и шансах.
Овен
Сегодня у Овнов в целом благоприятный день, как для выполнения текущих дел, так и для работы на перспективу. При решении практических вопросов вам может представиться шанс испробовать новые подходы, применить технические новинки. Производительность труда от этого может существенно повыситься. Но не ждите быстрого результата от своих новаций. Необходимо время для освоения.
Телец
Сегодня Тельцы смогут преуспеть в развитии делового партнерского сотрудничества. Вам удастся легко договориться и подписать соглашение о сотрудничестве. Особенно успешно идет переговоры с иностранцами и партнрами, приехавшими из других регионов. Консультанты сетевого маркетинга могут успешно провести рекламные мероприятия и получить желаемый результат в виде роста заказов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сосредоточиться на наведении порядка на рабочем месте. Когда все предметы, детали и инструменты будут находиться на положенных им местах, тогда и работа пойдет намного быстрее. Используйте свободное время для углубления профессиональных знаний. Уровень работоспособности может существенно повыситься, что позволит вам превысить нормы выработки.
Рак
Сегодня у Раков, возможно, хорошо пойдут дела в сфере регулирования финансовой деятельности. Можно открывать новые банковские счета, размещать депозитные вклады под проценты, брать и давать деньги взаймы. Бизнесмены могут одержать победу в тендерах и получить выгодные госзаказы. Хорошее время для контактов с вышестоящим руководством.
Лев
Сегодня Львы смогут пересмотреть некоторые свои подходы к работе и сделать свой труд более эффективным. Во время выполнения работы ориентируйтесь не только на увеличение материальной отдачи, но и старайтесь думать о перспективе. Не бросайте начатые дела, обязательно доводите их до полного завершения. Бизнесменам рекомендуется делать оптовые закупки с целью перепродажи.
Дева
Сегодня Дев инициативное поведение может привести к новым полезным знакомствам. Это удачный день для учебы, поездок, торгово-закупочной и посреднической деятельности. Преуспеют консультанты, социальные работники, журналисты и водители транспортных средств. Отдавайте предпочтение умственной работе. Вы сможете преуспеть в оформлении документов.
Весы
Сегодня Весам может сопутствовать удача в деньгах. Кроме основного источника доходов с официальной работы, вам могут предложить временную подработку. Например, попросят выйти на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время. Хороший период для приобретения более углубленных профессиональных знаний и расширения кругозора.
Скорпион
Сегодня Скорпионы смогут быстро и легко находить оригинальные решения в сложных вопросах. Постарайтесь сосредоточиться на тех делах, которые содержат элементы новизны и для которых требуется применить творческий подход. Все, что вы будете делать по личной инициативе, закончится благополучно. Бизнесменам рекомендуется давать старт новым проектам.
Стрелец
Сегодня Стрельцы будут сочетать открытый стиль поведения с дипломатическим тактом и смогут добиться впечатляющих результатов в работе. В этом случае могут быть позитивные подвижки в карьере и в деловых контактах. Отношения с начальством могут стать более доверительными - вам могут поручить ответственное задание. Благоприятное время для обращения за помощью к влиятельному покровителю.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется смотреть вперед, думать о будущем, о наиболее перспективных направлениях в профессии. Может быть оправдана работа с расчетом на получение результата в будущем. Поэтому может быть эффективным составление бизнес плана. Успешно проходит обучение и обмен опытом с более опытными коллегами. Это прекрасное время для мозгового штурма и творческого решения наиболее сложных и запутанных вопросов.
Водолей
Сегодня Водолеи многие вопросы могут решить благодаря умению находить общий язык с влиятельными людьми. Будьте тактичны и внимательны к собеседнику и перед вами откроются те двери, в которые прежде вы не имели доступа. Возможно, вы получите предложение по карьерному продвижению. Вы имеете шансы преодолеть отставание от графика.
Рыбы
Сегодня Рыбы находятся в переговорном процессе и совершенно неожиданно ваш контрагент может пойти на уступки. Так вы можете прийти к взаимовыгодному компромиссу. Не исключено, что влиятельный покровитель окажет вам материальную поддержку, а также замолвит за вас словечко перед вышестоящим руководством. Подписанный договор о сотрудничестве может принести вам немало пользы.