Отношения трещат по швам — любовный гороскоп на 24 августа

Сегодня нужно будет найти способ склеить разрывающуюся связь.

Наш гороскоп дает рекомендации по тому, как наилучшим образом использовать энергию планет для достижения успеха и гармонии в этот день.

Овен

Сегодня для Овнов этот день может начаться с зацикленности на чувственной стороне отношений или на неприятных воспоминаниях. Дальнейшее развитие событий мотивирует морально, но приготовит досадные помехи технического или житейского характера. Возможно, романтическую встречу придется перенести на завтра.

Телец

Сегодня Тельцам важно ощущать эмоциональную гармонию с любимым человеком. Чем она прочнее, тем проще будет поддерживать приятные отношения во второй половине дня, когда могут вступить в силу неявные разногласия мировоззренческого характера. Ради любви можно смириться с разницей взглядов.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит принимать поведение своего партнера за чистую монету, ждать от него полной откровенности или непринужденного поведения. В общении может возникнуть непреодолимая (на данный момент) дистанция. Причиной может быть расстояние, официальный статус или профессиональный этикет.

Рак

Сегодня у Раков любовные эмоции не слишком постоянны, утром они могут чувствовать одно, а вечером другое. Развитие событий часто будет озадачивать их и мешать им мыслить ясно. Во второй половине дня может появиться импульс к действию, но реализовать его будет сложно из-за стечения обстоятельств.

Лев

Сегодня для Львов обстоятельства не всегда будут складываться благоприятно. Едва преодолев проблемы дня вчерашнего, многие Львы рискуют столкнуться с новым препятствием. Запланированное свидание может быть отменено или пройти не на той эмоциональной волне, на которую они рассчитывали.

Дева

Сегодня Девам звезды намекают, что им лучше перенести контакт с любимым человеком на утро. Основная часть этого дня помешает приятному общению и даже может воздвигнуть между влюбленными стену. Мнительные Девы из-за этого могут впасть в уныние, разочароваться в себе или перестать доверять партнеру.

Весы

Сегодня для Весов события развиваются с перебоями и помехами. Не исключено, что им придется вплоть до ночи предолевать какие-то препятствия, чтобы встретиться с объектом своих симпатий или договориться с ним. Цепочка недоразумений может привести к переносу свидания на другое время.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут спокойно доверять своим ощущениям утром, но во второй половине дня им стоит стать осторожнее в выводах — иначе будущее романа (или общая картина личной жизни) предстанет в слишком мрачном или ложном свете. Например, благоприятные задержки могут показаться финалом отношений.

Стрелец

Сегодня Стрельцам пригодятся такие качества, как скромность и сдержанность. Обстоятельства могут помешать им вести себя непринужденно и выражать свои чувства к пассии открыто, а в некоторых случаях заставят держать с любимым человеком дистанцию. Романтика может оказаться неуместной.

Козерог

Сегодня Козероги способны ничем не выдавать своих истинных чувств, а они не всегда будут светлыми и позитивными. Может усилиться тоска по любимому человеку в разлуке, недоверие, сомнение из-за паузы в контактах. Не лучшую лепту в развитие отношений внесет несовпадение убеждений и взглядов.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно оставаться безудержными оптимистами. И настоящее, и вероятное будущее может оказаться для них чем-то омрачено. Возможно, наступит частичное разочарование в любимом человеке после перемены в его поведении. Звезды приветствуют реализм, но советуют не сгущать краски.

Рыбы