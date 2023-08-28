Добьемся крутых результатов — гороскоп на 29 августа

28 августа 2023 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее предлагает смотреть на все под нестандартным углом — особенно на вещи и деньги, любовь и дружбу, творчество и развлечения.

Фото: rambler