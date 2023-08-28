Добьемся крутых результатов — гороскоп на 29 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что коллективные идеалы могут оказаться важнее личных. День подходит для массовых мероприятий: праздников, ярмарок, общедоступных выставок, масштабных тусовок. Он располагает к дружелюбию, помогает поднять популярность неожиданными щедрыми жестами, сулит волнения, находки, сюрпризы. Возможные негативные грани дня — излишний гедонизм, расточительность, вычурность вкусов, тщеславие, отсутствие меры, капризы, внеплановые траты, неожиданные перепады эмоций.
Овен
Сегодня Овны немного увлекаются при виде картины будущего, особенно, когда речь идет о любви или о финансах. День не располагает к экономии. Начинания, особенно групповые, могут требовать вложений и обновлений. Возможен расчет на будущий бонус, приз или грант. Пример расточительности и щедрости могут подать друзья. Подходящий момент для поиска средств на развитие прибыльного совместного проекта.
Телец
Сегодня Тельцы полны добрых чувств, но иногда теряют чувство меры. Этот день может вести к излишествам: перееданию, дорогим капризам, завышению деловых полномочий, авантюризму и прожектерству. Возможна склонность устанавливать неформальные отношения с начальством, особая щедрость в адрес гостей, друзей и любимых. Есть вероятность сюрприза, подарка. Стоит осторожнее принимать дары от вышестоящих.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может вызвать особый интерес все, что связано с дружбой, романтикой и далекими краями. Может усилиться желание побывать в экзотических странах, на дорогостоящих курортах или в популярных местах массовых развлечений. Возможно получение дополнительных удовольствий за счет старых друзей. Не стоит бояться лишних расходов: неплохой компенсацией трат будет расширение кругозора.
Рак
Сегодня для Раков коллективные настроения и нужды могут оказаться важнее личных. Единство с группой будет иметь свои преимущества, но взамен может потребовать полной эмоциональной и духовной отдачи, а иногда и щедрого финансового участия. Возможно, придется вложиться в коллективный проект или поддержать своих друзей морально. Виды на будущее благоприятны, но ход событий не до конца предсказуем.
Лев
Сегодня у Львов успехи зависят от умения сотрудничать, дружить и нравиться людям. Еще одним немаловажным условием удачи будут щедрость и великодушие — что особенно важно для Львов, стремящихся к популярности, ищущих любви, покровительства или карьерного роста. Возможно, в течение дня придется обмениваться дарами или дружелюбными жестами, подстраиваться под заданный окружением оригинальный стиль.
Дева
Сегодня Дев события этого дня мотивируют на обновление привычного распорядка. Новшества особенно актуальны в сферах, связанных со здоровьем, работой и содержанием питомцев, но могут иметь место и в других областях. Важными сопутствующими темами могут оказаться дружба, прогресс и расширение кругозора. Обновление может превратить рутинную повседневность в творческий процесс с непредсказуемым исходом.
Весы
Сегодня Весы могут надеяться на удачу. Волнения и сюрпризы часто будут для них приятными и стимулирующими на продолжение, например, на развитие бизнеса, романа или творческого процесса. Условно негативные стороны дня связаны с превышением ожиданий и трудностью освоить предложенный ресурс в полной мере. Возможно, будет получен слишком щедрый дар или предложено чересчур экстравагантное решение.
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно сотрудничать с другими людьми. Общий фон дня благоприятен, но звезды советуют остерегаться чрезмерной увлеченности. Не всегда стоит принимать слишком щедрые подарки, демонстрировать свои необычные чувства или оригинальные привычки. Эти сутки склоняют к излишествам, например, в вашем доме может быть слишком много гостей или вы сами можете оказаться в многолюдной компании.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день позволяет поддержать дружеское неформальное общение в своем близком окружении или на работе. Он может оживить романтические эмоции и создать отличную атмосферу для нерядового свидания. Дополнительные хлопоты или неожиданные лишние траты на этом фоне станут скорее приятными, чем раздражающими. Не стоит увлекаться излишествами, которые могут отразиться на здоровье.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не бояться нестандартных задач, особенно, если их решение приближает к цели. Но им стоит быть аккуратнее в части ресурсов: возможен соблазн расширить изначальный бюджет или поднять ставки в игре, создав себе тем самым проблемы на будущее. Могут оказаться высокими кредитные проценты, неумеренными аппетиты детей и любимых, большими расходы на отдых или творчество.
Водолей
Сегодня у Водолеев достижения зависят от их собственного настроя, но важны и другие факторы, например, настроение окружающих или домашняя обстановка. Секрет успеха кроется в полной самоотдаче и если вы к ней готовы, результат не заставит себя ждать. В зависимости от целей, ценным качеством может стать гостеприимство, щедрость или дипломатичность. Возможно, вам придется оправдывать ожидания женщин.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут стать свидетелями бурной социальной жизни: игр, праздников, торжеств. Принимать ли в них непосредственное участие, им лучше решить самим. Возможно, стоит сделать это для улучшения своих отношений с другими людьми, например, коллегами или соседями. Но не стоит делать это в ущерб своему здоровью: не исключено, что самая приятная часть событий отнимет больше всего сил и ресурсов.