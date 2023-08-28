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Воспринимаем критику позитивно — финансовый гороскоп на 29 августа

28 августа 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня окружающие своими замечаниями помогут нам сделать проекты еще круче.

Воспринимаем критику позитивно — финансовый гороскоп на 29 августа
Фото: Кадр из сериала "Офис"

Наш гороскоп расскажет, как наилучшим образом использовать потенциал дня, избегая негативных воздействий планет.

Овен

Сегодня для Овнов день может сложиться очень нестабильно и хлопотно. Не удивляйтесь, если с утра все пойдет не по плану. Будьте готовы к самым разным неожиданностям. Во второй половине дня звезды советуют сосредоточиться на выполнении текущих обязанностей по работе и не отвлекаться на всевозможные слухи и сплетни. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы.

Телец

Сегодня у Тельцов, занимающих руководящие должности, могут возникнуть спорные ситуации с партнерами. Это особенно может проявиться при ведении переговорного процесса. Вторая половина дня неблагоприятна для любых новых видов деятельности, в которых у вас нет достаточного опыта. Попытка обсудить вопросы с коллегами и единомышленниками только еще больше запутает вас.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не расслабляться, полагая, что можно позволить себе безответственно относиться к профессиональным обязанностям. Сейчас вам этого никто не позволит. Отношения с коллегами и подчиненными складываются напряженные. В конце дня начальство может сделать вам замечание. Не исключены служебные разбирательства и штрафные санкции.

Рак

Сегодня Раки могут столкнуться с техническими сбоями и аварийными ситуациями, которые могут привести к убыткам. Во второй половине дня вам может прийти известие издалека с многообещающими предложениями. Однако не торопитесь его сразу принимать, возьмите паузу на обдумывание. Используйте этот день для учебы и обмена опытом.

Лев

Сегодня Львы могут столкнуться с нарушением договоренностей в деловом партнерстве. Не исключено, что вам будет устроена проверка на вашем рабочем месте. Не забывайте о соблюдении дисциплины труда. Во второй половине дня в центре вашего внимания будут вопросы финансового обеспечения. Возможно, наличных денег будет не хватать.

Дева

Сегодня Девам не следует допускать на работе разговоры на посторонние темы. Это способно отнять у вас слишком много рабочего времени и поставить под вопрос своевременность выполнения графика работ. Вторая половина дня неблагоприятна для ведения переговоров и партнерства в целом. При работе в сфере услуг вы можете столкнуться с необоснованными придирками клиентов.

Весы

Сегодня Весам рекомендуется удерживать себя от крупных покупок или инвестиций в авантюрные проекты. Это не лучшее время для принятия финансовых решений. Вторая половина дня может быть связана со сложностями в отношениях с коллегами и подчиненными. Рекомендуется воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег по трудовому коллективу.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов стремление все вокруг контролировать может привести к ряду упущенных возможностей. Первая половина дня может быть связана с трудностями в работе строителей, риелторов и коммунальщиков. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Вторая половина дня неблагоприятна для проведения рекламных мероприятий.

Стрелец

Сегодня Стрельцам, возможно, будет приходить много новой информации, в достоверность которой не следует сразу верить. Не поддавайтесь на провокации и не вникайте в слухи и сплетни — это пустая потеря времени и нервов. Вторая половина дня может сложиться неблагоприятно для подготовки отчетов офисными служащими.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше воздержаться от краткосрочного и долгосрочного планирования. В ходе планирования вы рискуете допустить такую ошибку, которую нелегко будет выявить и за которую придется дорого заплатить впоследствии. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду и воздержитесь от работы в составе группы, бригады. На конец дня лучше не планировать деловых встреч.

Водолей

Сегодня Водолеям в утренние часы будет нелегко восстановить эмоциональное равновесие. Причиной этого может быть замечание, высказанное начальством. Постарайтесь вообще не попадаться на глаза начальству, а если это невозможно, то не вступайте с ним в споры. В конце дня воздержитесь от крупных покупок. Уровень доходов может снизиться. Не исключены задержки с оплатой труда.

Рыбы

Сегодня Рыбы в первой половине дня могут попасть в поле зрения фискальных властей. Не допускайте нарушений служебных инструкций, не дайте повода усомниться в своей деловой репутации. Не исключены контрольные закупки, проверки, ревизии. Вторая половина дня неблагоприятна для выстраивания деловых партнерских отношений.
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